Unter frischen Zügeln

Rotenburg – Der Rotenburger Reitstall erstrahlt in neuem Glanz. Nicht nur, weil alle mithelfen, die Altlasten zu entfernen, es sind auch die neuen Pächter mit einem modernen Konzept eingezogen. Die Geschäftspartner Angélique Sieg und René Appelt sorgen für neue Perspektiven in ihrem Pferdezentrum Rotenburg.

Angélique Sieg ist mit Pferden aufgewachsen. Aus dieser Leidenschaft sollte durch eine Ausbildung zur Pferdewirtin ihre Berufung werden. Ein Unfall und das daraus resultierende Reitverbot machten ihr aber einen Strich durch die Rechnung. Aber aufgeben kam für sie nicht in Frage und so startete die 28-Jährige im Basissport ihre Trainer-Laufbahn. 2013 absolvierte sie den Trainer C, 2017 folgte der Trainer B, und ganz frisch hat sie die Prüfung zum A-Trainer beendet. Das eigene Reiten auf Turnieren ist zur Nebensache geworden, lieber gibt die gebürtige Hamburgerin nun ihr Wissen an die Reitschüler in Rotenburg weiter.

Wer kein eigenes Pferd besitzt, kann auf den 25 Schulpferden reiten und lernen. Der Unterricht findet mit sechs Reitern in der Halle oder auf den Außenanlagen statt. „Ein Teil ist der Schulunterricht. Weiter wollen wir therapeutisches Reiten erst einmal durch Stefanie Brandenburger anbieten. Im August werde ich parallel diese Ausbildung beginnen“, berichtet die neue Pächterin der Anlage. Eine Kooperation für eine Reiter-AG wird zurzeit mit zwei Grundschulen aufgebaut. Der Dressur- und Springunterricht wird größtenteils durch externe Reitlehrer angeboten. Thorsten Wittenberg, erfolgreich mit dem deutschen Team geritten, wird das Springtraining übernehmen. Für das Dressurtraining steht Falko Maekelburg an der Seite von Sieg. Ihr Geschäftspartner René Appelt wird ebenfalls Spring- und Dressurunterricht anbieten, wenn er nicht auf internationalen Turnieren unterwegs ist.

Auch Appelt hat wie Sieg im Basissport die Trainerlaufbahn bestritten. Mit zwölf Jahren ist er in M-Dressuren und mit 15 Jahren im M-Springen auf Turnieren gestartet. Ab Dezember sind sogenannte Late-Entry-Turniere geplant, die dann einmal im Monat stattfinden sollen. „Damit die Reitschüler Turniersport miterleben können und um die Anlage attraktiv zu gestalten“, berichtet die Reitlehrerin. Für dieses Jahr sind noch viele Lehrgänge und Fortbildungen geplant. Auf der Internetseite des Pferdezentrums Rotenburg unter www.reitclub-rotenburg.de kann sich jeder Interessierte über ein Online-Reitbuch informieren und eintragen.

Neben dem Kuscheln mit Fohlen warten auch noch Hängebauchschweine, Ziegen, Schafe und ein Esel auf Besucher und Streicheleinheiten. „Nicht nur wir als Vorstand sind begeistert von unseren neuen Pächtern, auch für die Vereinsmitglieder ist es ein Motivationsschub, jeder möchte helfen“, erklärt die erste Vorsitzende Andrea Umbreit. „Was hier gerade passiert, ist unglaublich. Es wird renoviert, geputzt und aufgeräumt. Die Ställe erstrahlen in neuem Glanz. Es ist ein tolles Miteinander und verstärkt die Entscheidung zur Pacht dieser Anlage“, beschreibt René Appelt die jetzige Situation. „Wir haben uns bewusst für eine jüngere Pächterin sowie Reitlehrerin entschieden, weil sie die jungen und älteren Reiter nach vorne bringen kann. Diese sind begeistert von Angélique und ihrem Unterricht“, bekräftigt Umbreit.

Dieses Jahr sollten 65 Jahre Reitclub Rotenburg gefeiert werden, durch die Corona-Krise und die Neuverpachtung konnte das Turnier zur Feier aber nicht stattfinden. Für den Herbst ist aber ein Tag der offenen Tür geplant.

Von Kristin Stüring