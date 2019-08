Unter Drogen am Steuer

Polizei registriert deutlich mehr berauschte Fahrer

+ Bekifft am Steuer geht gar nicht. Auch Stunden später lässt sich der Konsum noch nachweisen. Foto: dpa

Rotenburg - Von Stephan Oertel. Statistisch stoppt die Polizei im Landkreis Rotenburg an fast jedem Tag einen Autofahrer, der unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten steht. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Warum das so ist, können die Beamten nicht konkret erklären. Eine bessere Ausbildung der Ordnungshüter und eine größere gesellschaftliche Toleranz dürften Faktoren sein, vermuten sie.