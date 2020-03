Unter Auflagen

Regeln der Coronakrise sorgen auch in Rotenburg für Verwirrung

+ Offen: Vier Tage musste Anna Kindler den Rotenburger Jawoll-Markt schließen, jetzt ist wieder geöffnet. Foto: Krüger

Rotenburg – Anna Kindler ist glücklich. Noch am Dienstag räumte die Filialleiterin des Rotenburger Jawoll-Marktes mit ihren 15 Kollegen Kistenweise Lebensmittel auf Paletten. Im Standort am Wümmepark durften diese seit Freitagabend nicht mehr verkauft werden, sie sollten in den anderen Jawoll-Märkten in der Umgebung, in Buchholz, Tostedt oder Oyten, unter die Leute gebracht werden. Am Mittwochmittag dann die Rolle rückwärts: Der Sonderposten-Discounter hat von den Behörden grünes Licht bekommen. Die Türen öffnen sich wieder.