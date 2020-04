Unter anderen Vorzeichen

Rotenburg – Die aktuelle Corona-Krise scheint fast alles zu überlagern. Doch dieser Schein trügt. Denn die persönlichen Probleme und Krisen vieler Menschen sind damit natürlich nicht vom Tisch. Im Gegenteil: Stellenweise entstehen sie neu oder verstärken sich noch. Vor diesem Hintergrund ist es Angela Hesse als Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes in Rotenburg gerade in diesen Tagen enorm wichtig, auf das breite Beratungsangebot hinzuweisen, für das ihr 17-köpfiges Beratungsteam auch in der Krise weiter sorgt.

Die Vorzeichen haben sich allerdings geändert. Grundsätzlich sind Beratungen nur noch telefonisch oder per Video-Gespräch möglich. Es gebe Ausnahmen, zum Beispiel bei der Schwangerschaftskonfliktberatung. Hierbei schreibe die zuständige Landesbehörde vor, dass man sich im Videochat so identifiziert, dass man den Personalausweis oder Reisepass in den Händen hält. Der Beratungsschein würde dann zugeschickt. Hesse: „Wenn jemand eine anonyme Beratung wünscht oder kein Gerät für den Videochat hat, wird unter den Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts auch persönlich beraten.“

„Gerade scheint bei mir alles zusammenzubrechen.“ Dieser Ausspruch eines Ratsuchenden scheine typisch dafür zu sein, was viele Menschen erleben oder befürchten, die sich jetzt mit ihren Nöten und Ängsten an die Beratungsstellen des Diakonischen Werkes im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Rotenburg wenden. Da geht es um Menschen, deren Weiterbewilligungsantrag auf Leistungen nach SGB II noch nicht vorliegt, die noch eine betagte Mutter im Pflegeheim haben, die sie nicht besuchen dürfen, oder in deren Familie täglich Streit herrscht, weil man jetzt mehr aufeinander hockt, beschreibt Angela Hesse die ganz unterschiedlichen Anliegen. Da sei dann auch die Dozentin, die reist und Kurse gibt und doch als Selbstständige durch das Raster der Bundeshilfen falle, weil sie keine Geschäftsausgaben habe. Jedoch erhält sie auch keine Einnahmen und müsse nun das machen, was sie ihr ganzes Leben immer verhindern konnte: staatliche Hilfen wie Grundsicherung zu beantragen. In der Schuldnerberatung hingegen sei es gerade besonders wichtig, mit den Gläubigern über Stundung zu sprechen und über die neuen gesetzlichen Regelungen aufzuklären.

„In der Migrationsberatung verzweifeln Geflüchtete, weil sie ganz kurz davor standen, dass sie ihre Familie nachziehen lassen können. Da die zuständigen deutschen Botschaften aber ihr Personal zurück nach Deutschland geholt haben, ist unklar, wie lange sie nun noch weiter von ihren Liebsten getrennt sind“, schildert Hesse ein ganz anderes Problem, bei dem ihre Kollegen gefragt sind. Dazu komme die Sorge um Krieg im Heimatland oder mangelnde Versorgung in einem Lager in Griechenland oder woanders in der Welt. In der Erziehungsberatung wiederum wollen Eltern wissen, wie sie mit der neuen Situation umgehen sollen. „Kinder und Jugendliche erzählen, was sie in den letzten Tagen erlebt haben und stellen viele Fragen, zum Beispiel ,Warum dürfen wir nicht zu unseren Freunden, obwohl auf dem Spielplatz gegenüber viele Kinder spielen, oder die Großeltern nicht besuchen?‘“ Neben einem allgemeinen Gefühl der Unsicherheit übertrage sich der Stress der Erwachsenen mitunter auf die Kinder, und es können Ängste entstehen. Hilfreich dabei seien Transparenz und Aufklärung. „Kinder und Jugendliche müssen im Gespräch erfahren, was gerade in der Welt passiert. Wichtig ist dabei, keine Panik zu verbreiten und möglichst entspannt zu bleiben“, ist die Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes überzeugt. Manche Kinder wüssten schon eine Menge über das Virus und seine Folgen, sie schauen Erklärvideos auf Youtube oder auch die „Sendung mit der Maus“.

In der Ehe- und Lebensberatung komme das Thema „Einsamkeit“ häufig zur Sprache, wenn ältere Menschen nicht mehr besucht werden dürfen. „Telefonieren hilft, aber ein persönliches Treffen mit einer Umarmung tröstet und verbindet doch noch mehr“, weiß die ausgebildete Sozialpädagogin, die seit drei Jahren in Rotenburg tätig ist. Ein Lied vor dem Balkon oder das Verschicken von Fotos und selbst gemalten Bildern schafften Verbindung. Besonders schlimm sei es, wenn Angehörige sehr krank sind und im Sterben liegen und ein persönliches Abschiednehmen nur begrenzt möglich ist.

Die Wildwasser-Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt geht davon aus, dass die Zahlen steigen. „Bei ihnen spürbar wird es vermutlich, wenn die Betroffenen durch die Aufhebung der Kontakteinschränkungen nicht mehr ausschließlich dem Täter ausgeliefert sind und wieder mehr Sicherheit besteht, dass das System dann auch funktioniert“, so Hesse. In diesem Zusammenhang lässt sie nicht unerwähnt, dass auch hier in der Region die Fälle von häuslicher Gewalt zunehmen. Auch dieses Thema erreiche die Kollegen in der Lebensberatung.

Die Teilnehmer der Offenen Angebote wie dem Frühstückstreff für Psychiatrieerfahrene, leiden besonders unter den Kontaktverboten, wissen die Mitarbeiter der Beratungsangebote. In den Gruppen konnten sie sich neben dem günstigen und gesunden Essen vor allem durch den offenen Austausch stärken und sich gegenseitig unterstützen. Außerdem schafften die offenen Treffpunkte und die gemeinsame Vorbereitung eine feste Tagesstruktur, Verbundensein und Akzeptanz, so zu sein, wie man eben ist, meint Hesse. Und weiter: „Diese Beispiele zeigen, dass die Beratung gerade in Krisenzeiten wie dieser Pandemie Menschen seelisch stabilisiert und durch die Hilfe bei Anträgen auch praktisch unterstützt.“ Und dabei würden dann auch ungewöhnliche Methoden herangezogen, um die Kontakte so weit wie möglich zu minimieren. In der Migrationsberatung beispielsweise nutzt ein Kollege einen Korb, den er am Balkon herunterlasse und in den die Ratsuchenden ihre Unterlagen zur Bearbeitung legten. „Zu Anfang der erforderlichen Umstellung gab es schon auch etwas Verunsicherung unter den Kollegen, aber es geht eben nicht anders, und mittlerweile haben da alle hineingefunden“, lobt Hesse das Team. Sie selbst sei sehr an Technik interessiert und sorge dafür, dass so viele moderne Lösungen wie eben möglich genutzt werden.

Hesse kümmert sich zudem aus der Ferne auch um die Menschen des Offenen Mittagstisches, schreibt ihnen Briefe oder ruft sie zwischendurch mal an, um zu erfahren, wie es ihnen geht. Aufgrund der nicht immer stabilen Leitungen und des Schutzes vor der Verbreitung des Coronavirus arbeiten manche Berater abwechselnd im Homeoffice oder einem anderen Ort, um die Beratungen entspannt durchführen zu können. Dafür wurden auch Mobiltelefone und Headsets angeschafft. Ratsuchende freuten sich, dass sie weiter beraten werden, manche setzten aber auch die Beratung aus, weil sie lieber persönlich „nach Corona“ wiederkommen möchten. Hesse: „Dem Diakonischen Werk ist es wichtig, dass diese Menschen wissen, dass sie jederzeit wieder in die Beratung einsteigen können.“

Hilfreich für die Versorgung der Menschen sei auch die Corona-Nachbarschaftshilfe, mit der das Diakonische Werk kooperiere. Es sei beruhigend, dass die älteren und kranken Menschen die ehrenamtliche Hilfe in Anspruch nehmen können und die Helfer die Adressen der Beratungsstellen weiter geben, wenn sie Not entdecken.

Berater sind telefonisch erreichbar

Die Beratung des Diakonischen Werkes erfolgt zurzeit per Telefon, Chat und abgesicherter Videokonferenz. Die allgemeine Anlaufstelle ist unter der Telefonnummer 04261 / 6303960 zu erreichen. Falls der Anrufbeantworter läuft, sollten die Anrufer deutlich ihren Namen und ihre Nummer nennen. Dienstags und donnerstags kann man Geschäftsführerin Angela Hesse zwischen 10 und 12 Uhr unter der 04261 / 6303940 anrufen. Per Mail ist die Beratungsstelle unter der Adresse lebensberatung.rotenburg@evlka.de erreichbar. Weitere Infos unter www.dw.kirche-rotenburg.de im Internet. men