Zwei Sanitäter vom Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung freigesprochen

Rotenburg - Von Matthias Röhrs. Wenn es nach den beiden Verteidigern gegangen wäre, hätte der Fall gar nicht erst zur Verhandlung kommen dürfen. „Völlig unnötig“ sei er gewesen. Ihre Mandanten, ein Rettungssanitäter aus Rotenburg und seine Kollegin aus Brockel, waren gerade vom Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung freigesprochen worden. Die Vorsitzende Richterin folgte damit den Anträgen von Staatsanwaltschaft und natürlich der Verteidigung selbst. So wurde es am Ende ein Urteil, das bis auf die Staatskasse niemanden belastet.

Was war passiert? Mitte September vergangenen Jahres kollabiert eine 75-jährige, pflegebedürftige Frau bei einem Spaziergang im Visselhöveder Ortsteil Hiddingen. Ihre anwesende Tochter rennt zurück zum Haus, holt einen Rollstuhl und bringt die bewusstlose Frau zusammen mit einer Nachbarin in ihr Schlafzimmer. Anschließend rufen sie den Rettungsdienst. Etwa 15 Minuten nach dem Kollaps treffen die beiden angeklagten Rettungssanitäter ein, können allerdings keine vitalen Lebenszeichen der Frau feststellen. „Sie saß mit hängendem Kopf, die Arme schlaff nach unten in ihrem Rollstuhl, blau angelaufen“, schilderte der Angeklagte. Ein EKG zeigte eine sogenannte Nulllinie. Über die Leitstelle wurde ein herbeigerufener Notarzt aus Verden wieder abbestellt. Der eigentlich zuständige aus Rotenburg beziehungsweise sein Ersatz aus dem Heidekreis waren nicht verfügbar. In Abstimmung mit der Tochter der Toten verzichteten die Angeklagten auf lebensverlängernde Maßnahmen.

Den Tod der Frau „billigend in Kauf genommen“

Um zu verstehen, wie es zu der Anklage auf unterlassene Hilfeleistung kam, muss man einen Blick in das niedersächsische Bestattungsgesetz werfen. Demzufolge können Sanitäter einen Tod nicht sicher feststellen. Diese können lediglich auf sogenannte unsichere Todeszeichen wie fehlende Atmung oder wie in diesem Fall eine EKG-Nulllinie zurückgreifen. Den beiden Sanitätern sei dies bekannt gewesen, so die Staatsanwaltschaft in der Anklageverlesung. Den Tod der Frau hätten sie somit „billigend in Kauf genommen“. Eine Wiederbelebung hätte dem Gesetz nach möglich sein können, solange der Tod nicht zweifelsfrei durch einen Arzt bestätigt ist.

Das rechtsmedizinische Gutachten entlastete allerdings die beiden Angeklagten. Demzufolge sei die Feststellung des Todes zwar nicht korrekt verlaufen, dennoch bestünde die objektive Möglichkeit, dass die 75-jährige beim Eintreffen eines Notarztes bereits klinisch- und Hirntod gewesen wäre – auch in Anbetracht der beim Eintreffen der Sanitäter vergangenen Zeit und der medizinischen Vorgeschichte der Toten. Es gebe keinen Zweifel, dass Rettungsversuche nicht erfolgreich gewesen wäre. Es war sinnvoll, dass die Angeklagten keine entsprechenen Maßnahmen ergriffen, so das Gutachten abschließend.

Die Vorsitzende Richterin begründete ihren Freispruch damit, dass der objektive Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung nicht mehr gegeben sein. Auch wäre es ethisch fragwürdig gewesen, eine Leiche zu dem Zeitpunkt nach dem Zusammenbruch noch zu reanimieren.