Kulturtag: „Unser Geschenk für Rotenburg“

Rotenburg - Von Inken Quebe. Laut ihrer Internetseite hat die Stadt Rotenburg insgesamt 22 115 Einwohner. Würden sie alle am Sonntag, 21. Mai, von 14 bis 18 Uhr zum Kulturtag kommen, wären der Kunstturm, die Cohn-Scheune und das Rudolf-Schäfer-Haus heillos überfüllt.

Und doch möchten die Vorsitzenden der drei Vereine, die hinter diesen Einrichtungen stecken, gerne noch mehr Einheimische für ihr Angebot begeistern. Über den Hintergrund des Kulturtages in der Kreisstadt am Internationalen Museumstag haben wir mit Inge Hansen-Schaberg gesprochen, die die Idee dazu hatte.

Frau Hansen-Schaberg, wie ist es dazu gekommen, dass es in Rotenburg einen Kulturtag am Internationalen Museumstag gibt?

Inge Hansen-Schaberg: Der Museumstag hat das Ziel, die Öffentlichkeit auf die thematische Vielfalt der Museumsarbeit und ihren Beitrag zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben hinzuweisen, sozusagen einen Tag der offenen Tür anzubieten. Und dass der Kulturtag nun auf diesen Sonntag fällt, war mehr oder weniger Zufall.

Denn ich hatte bereits im Frühjahr letzten Jahres – als ich Vorsitzende des Fördervereins der Cohn-Scheune wurde – die Idee, dass die kleinen Vereine etwas zusammen auf die Beine stellen sollten. Ich war vorher schon im Kunstverein aktiv und habe gedacht, dass sich so eine Zusammenarbeit anbieten würde. Und dann fiel mir auch der Verein vom Rudolf-Schäfer-Haus ein. Mir geisterte die Idee „Glaube – Liebe – Hoffnung“ durch den Kopf. Als Studentin habe ich mich einmal intensiv mit Ödön von Horváth befasst.

+ Der Kunstturm. © Menker Ein Drama von ihm heißt „Glaube Liebe Hoffnung“. Diese drei christlichen Tugenden beziehen sich eigentlich auf den ersten Paulusbrief an die Korinther. Ich habe es darauf bezogen, dass die Hoffnung beim Judentum – also bei der Cohn-Scheune – zu verankern wäre und dass der Glaube beim Rudolf-Schäfer-Haus durch Rudolf Schäfer als Bibelillustrator präsent ist.

Und zu guter Letzt gehören Liebe und Kunst – also der Kunstverein – für mich zusammen. Daher habe ich die anderen Vorsitzenden, Peter Mokrus vom Kunstverein und Ernst-Ulrich Pfeifer vom Rudolf-Schäfer-Verein, angesprochen, ob wir nicht etwas zusammen machen möchten. Beide haben sofort begeistert „Ja“ gesagt.

Wie ist die Zusammenarbeit gelaufen?

Hansen-Schaberg: Wir haben ein Team gebildet und uns jeweils eine Person dazu geholt: Ina Welzel für das Rudolf-Schäfer-Haus, Hermanus Westendorp, der zweite Vorsitzende vom Kunstverein, und ich habe Professor Michael Amthor dafür gewonnen, der in der Cohn-Scheune seit langer Zeit aktiv ist. Zudem hat er die Dauerausstellung zur jüdischen Kultur und Religion aufgebaut und wird nun einen Vortrag zum Thema „Hoffnung im Judentum“ halten.

Außerdem haben die Vereine unter sich diskutiert, was sie gerne machen möchten. Das Sechser-Team hat sich ein paar Mal getroffen und besprochen, wie wir uns das vorstellen. Und der 21. Mai war tatsächlich der einzige Termin, den wir realisieren konnten, weil alle zusammenkommen mussten. Von daher passte das so gut, dass wir gesagt haben: Das ist unser Geschenk für Rotenburg, einen Kulturtag zu veranstalten. Dabei unterstützen uns auch die Stadtwerke Rotenburg und die Sparkasse Rotenburg-Bremervörde.

Was ist zum Beispiel geplant?

Hansen-Schaberg: Bei den Treffen ist ganz klar herausgekommen, dass es erst einmal einen Einführungsvortrag geben müsste. Der wird im Rathaus-Saal stattfinden. Ein guter Freund von meinem Mann und mir ist Professor Hermann Haller. Er ist neben seiner ärztlichen Tätigkeit an der Medizinischen Hochschule Hannover auch kulturhistorisch sehr bewandert, hält zu Kunstgeschichte und Medizin Vorlesungen.

Den haben wir als erstes für diesen Tag gewonnen. Er stellt in einem Bildervortrag vor, wie sich „Glaube – Hoffnung – Liebe“ in der Kunst niederschlägt, und gibt einen Überblick. Wir hoffen, dass sich viele aufmachen, an diesem Kulturtag teilzunehmen, sodass wir nach dem Vortrag in drei zeitlichen Abteilungen agieren: Um 15 Uhr, um 16 Uhr und um 17 Uhr wird in allen drei Häusern jeweils das gleiche Programm wieder angeboten.

Wie gut ist Rotenburg überhaupt museal aufgestellt?

+ Cohn-Scheune © Menker Hansen-Schaberg: Ich finde, es existiert ein erstaunlich gutes und vielfältiges Angebot. Wir alle wünschen uns eigentlich, dass sich noch mehr Rotenburger diese Offerte bewusst machen und sie wahrnehmen. Zum Beispiel in der Cohn-Scheune haben wir jeden Monat eine zusätzliche Veranstaltung in unserer Kulturwerkstatt, die darauf aufmerksam macht, dass wir da sind.

Sei es, dass wir einen Vortrag anbieten oder eine Ausstellung machen, häufig zu Themen, die sonst eher nicht in der Stadt präsent sind, die aber dazu gehören, wenn man über jüdisches Leben hier nachdenkt. Das Angebot ist allgemein vielfältig, und wir wünschen uns, dass noch mehr, auch junge Menschen kommen und sich beteiligen, etwas angucken, vielleicht sogar Vereinsmitglieder werden.

Was macht den Reiz aus, sich in einem musealen Verein gerade in einer Kleinstadt zu engagieren?

Hansen-Schaberg: Das Besondere ist, dass es hier stärker wahrgenommen wird. Ich habe lange in Berlin gelebt, in einer Großstadt gibt es sehr viele solcher Angebote – da wird es nicht so wahrgenommen wie hier, wenn man einmal so eine Veranstaltung plant. Wir haben für den Kulturtag sehr viele Flyer verteilt.

Es könnte sein, dass wir tatsächlich Menschen anlocken, die noch nie in einem der Häuser gewesen sind. Neulich habe ich einen jungen Mann angesprochen, der mir erzählt hat, dass er Rotenburger ist, aber noch in keinem dieser Museen war. Der will jetzt kommen.

Eine Erkundungstour durch alle diese Angebote der Stadt an einem Tag ist sonst eher schwierig. War das auch der Anlass, das jetzt einmal anzubieten?

Hansen-Schaberg: Genau, es ist keine Schwellenangst vorhanden. Man steht nicht vor dem Haus und überlegt, ob man jetzt reingeht, weil man vielleicht der einzige Besucher in dem Moment ist. Sondern es gibt sicher viele Leute, die dann zusammen gehen, die sich kennen, sich unterhalten oder kennenlernen. Alle haben ein gemeinsames Thema. Man kann sich das unverbindlich angucken, und vielleicht wird ein Interesse geweckt.

Es gibt in der Umgebung einige Orte, die eine große Kultur- und Künstlerszene haben, zum Beispiel Worpswede. Wie schneidet Rotenburg im Vergleich ab?

Hansen-Schaberg: Klar ist, dass es in Rotenburg keine derartige Tradition gibt. Hier gibt es einige neu gegründete Vereine. Der Kunstverein existiert jetzt 29 Jahre, hat sich international inzwischen einen Namen erarbeitet. Es stellen auch Künstler aus dem Ausland hier aus. Also der Kunstturm ist was Singuläres, das spricht sich herum.

Es gibt viele Anfragen von Künstlern, die gerne mal ausstellen möchten, sodass der Kunstverein immer eine Auswahl treffen muss. Das weiß ich aus meiner Tätigkeit für diesen Verein. Es gibt also schon eine Bekanntheit, aber wir wünschen uns eigentlich, dass es mehr und stärker in der Rotenburger Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

Es hat sich aber schon einiges getan in Rotenburg in den vergangenen Jahren, richtig?

Hansen-Schaberg: Das Interesse wächst. Der Rudolf-Schäfer-Verein hat sich 2010 gegründet, der Verein der Cohn-Scheune existiert seit elf Jahren, inzwischen mit mehr als 100 Mitgliedern. Viele engagieren sich sicherlich auch in mehreren Vereinen. Es gibt eine interessierte Öffentlichkeit, die solche Projekte unterstützt. Zum Beispiel war die Gründung des Fördervereins Cohn-Scheune ein langer Prozess.

Viele Leute haben das mitgetragen und engagieren sich bis heute, damit es neben der Dauerausstellung weitere gute Angebote gibt, sodass es jetzt gut funktioniert. Ich selbst bin seit 1998 in Rotenburg, war von Anfang an im Kunstverein. Darüber hinaus gibt es die Konzertgemeinde. Die Bürger sind interessiert. Ich sehe kulturelle Bildung als eine besondere Aufgabe, und mir ist sie ein großes Anliegen, dass sie jungen Menschen weiter vermittelt werden kann.

Was fehlt noch in diesem Bereich? Was kann und sollte sich noch tun?

Hansen-Schaberg: Zurzeit finden einige große Diskussionen über Namensänderungen im Ort statt – zum Beispiel über Pastor Johannes Buhrfeind und den Piloten Helmut Lent. Dazu gibt es politische Debatten, über die auch berichtet wurde. Es gibt also schon ein Bewusstsein, dass einiges aus der NS-Zeit noch aufgearbeitet werden muss. Aber auch die Leistungen von Frauen werden noch zu sehr vernachlässigt.

Während der Diskussion über die Namensänderung des Buhrfeindhauses und -saals habe ich deshalb auch vorgeschlagen, Haus und Saal nach der Oberin und Gründerin des Rotenburger Diakonissen-Mutterhauses Helene Hartmeyer zu benennen. Sie hat den Mut aufgebracht, hier eine neue Schwesternschaft zu gründen – die brauchte Johannes Buhrfeind für den Aufbau des Krankenhauses.

Der Patriarch wird mit so einer Namensgebung weiterhin geehrt, die Frauen haben die eigentliche Arbeit gemacht oder haben Verdienste, die noch nicht gewürdigt wurden. Das „Museum am Mutterhaus“ gibt darüber Auskunft. Diese Leistungen von Frauen stärker in den Vordergrund zu rücken, was sie an kulturellen Werten geschaffen haben, ist eines meiner Anliegen.

Braucht es denn einen Internationalen Museumstag, um das Interesse bei den Bürgern noch zu steigern? Ist so ein Tag wichtig?

Hansen-Schaberg: Auf jeden Fall ist es ein kostenfreies Angebot, das ist wichtig. Es gibt ja auch die lange Nacht der Museen. Ich finde es aber auch gut, dass man tagsüber Einrichtungen öffnet und Bereiche zugänglich macht, die sonst gar nicht zu besichtigen sind. Es ist eine gute Möglichkeit für alle, die sagen: Ich möchte auch mal sehen, was eigentlich dahinter steckt. Welche Einrichtungen haben wir überhaupt im Ort? Interessiert mich das? Kann ich damit etwas anfangen? Es ist ein besonderes Bildungsangebot.

Was ist Ihre Empfehlung für den Kulturtag? Wo sollten die Interessierten mit ihrem Besuch starten?

Hansen-Schaberg: Wir wollen gerne erreichen, dass sich die Leute alle drei Ausstellungsorte anschauen. Es muss sich aber auch ein bisschen verteilen. Deshalb wäre es natürlich gut, wenn nicht alle gleich ins Rudolf-Schäfer-Haus stürzen, weil es das nächstgelegene Angebot ist. Toll wäre, wenn sich von vornherein drei Gruppen bilden, die gemeinsam durch die Stadt weiterlaufen. Wo man anfangen sollte, ist natürlich eine individuelle Entscheidung. Das Programm wiederholt sich jeweils zur vollen Stunde, sodass man nichts verpassen kann.

Zur Person:

+ Inge Hansen-Schaberg © Quebe Die Erziehungswissenschaftlerin und Exilforscherin Professor Inge Hansen-Schaberg stammt eigentlich aus Flensburg, lebt aber inzwischen seit 1998 in Rotenburg. Die 63-Jährige hat unter anderem an der Universität Göttingen, an der TU Braunschweig sowie vergangenes Semester an der Universität Bremen gelehrt. Aktuell hat sie eine außerplanmäßige Professur an der TU Berlin inne.

Bevor sie nach Rotenburg gekommen ist, hat sie von 1974 in Berlin gelebt. Seit 1992 gibt sie die Zeitschrift für Museum und Bildung heraus. Seit dem vergangenen Jahr ist sie Vorsitzende des Fördervereins der Cohn-Scheune. Hansen-Schaberg ist verheiratet und hat zwei Kinder.