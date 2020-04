Unkomplizierte Hilfe für jedermann

Jugendleiter Sedat Bozaci (v.l.), Vorsitzender Halim Özdemir und Gemeindemitglied Mahmut Karakas von der „Kleine Ayasofya Moschee“ Rotenburg bieten ab sofort unkomplizierte Nachbarschaftshilfe an. Foto: Wieters

Rotenburg/Visselhövede – „Sei deinem Nachbarn eine helfende Hand!“ Unter diesem Motto hat die Rotenburger „Kleine Ayasofya Moschee“ jetzt eine Nachbarschaftshilfe für jedermann organisiert. „Viele Menschen haben aufgrund der Corona-Krise keine Möglichkeit, einkaufen zu gehen oder sich die dringend benötigten Medikamente zu besorgen. Da wollen wir einfach helfen“, sagt Sedat Bozaci, Jugendleiter der Organisation, die unter dem Dach des Bremer Regionalverbands der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs, in der Kreisstadt und auch in Visselhövede aktiv ist.

„Wir helfen sofort, schnell und unkompliziert“, so Bozaci, der eine Gruppe von rund zwölf Personen hinter sich hat, die in den Startlöchern stehen. Wer Interesse hat, braucht nur die Telefonnummer 0151 / 47579418 zu wählen und dort angeben, was benötigt wird.

Bozaci: „Das können Lebensmittel sein oder Arzneimittel oder sonstige Dinge des täglichen Bedarfs.“ Damit nicht zweimal gefahren werden muss, geht die Gruppe in Vorleistung und bezahlt die Waren schon mal vorab. „Und wenn es jemandem finanziell richtig schlecht geht, dann ist es halt so und wir begleichen den Kassenbon.“ jw