Fotografien im Freibad: Was geht und was nicht?

Nur nach Rücksprache / „99 Prozent der Erwachsenen fragen“

+ © Ujen In der Sauna im Erlebnisbad Ronolulu in Rotenburg ist nicht nur das Smartphone, sondern auch das Tablet verboten, weil sich auch damit Fotos schießen lassen. © Ujen

Rotenburg - Von Inken Quebe. Fotografieren im Freibad – früher kaum diskutiert, ist das inzwischen in Deutschland zu einem Problem geworden. In Zeiten, in denen so gut wie jeder ein Smartphone besitzt, ist ein Foto vom knapp bekleideten Gast auf dem Handtuch nebenan schnell gemacht – und schnell im Netz. Ohne, dass es jemand merkt. Inzwischen reagieren immer mehr Bäder und verbieten das Fotografieren. In der Region ist das zum Beispiel in Sottrum, Scheeßel und Rotenburg der Fall.