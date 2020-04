Schwerer Unfall auf A1: Fahrer betrunken - Beifahrerin in Lebensgefahr

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 1 bei Bockel (Landkreis Rotenburg) ist eine 32 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

A1/Bockel - Ein 57 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Rotenburg war am Sonntag auf der A1 von Hamburg in Richtung Bremen unterwegs. Gegen 18.30 Uhr wollte er die Autobahn an der Anschlussstelle Bockel verlassen. Im Kurvenbereich der Ausfahrt kam sein Toyota nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitengraben.

Der Toyota überschlug sich mehrmals und kam auf dem Dach liegend in der Ausfahrt zum Stillstand, berichtet die Polizei Rotenburg. Der 57 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Seine 32 Jahre alte Beifahrerin ist aus dem Fahrzeug geschleudert worden und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Schwerer Unfall auf der A1: Polizei stellt Drogen sicher

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,6 Promille an. Die Polizei fand in dem Unfallwagen zudem eine kleine Menge an Rauschgift. Die Beamten stellten die Drogen und den Führerschein des Mannes sicher. Der Sachschaden wird auf mehr als zehntausend Euro beziffert.

jdw