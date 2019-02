19-jähriger Autofahrer schleudert gegen Baum und wird schwer verletzt

Ein 19-jähriger Fahranfänger ist bei einem Unfall in Borchel schwer verletzt worden. Der junge Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen.

Borchel - Der 19-Jährige aus der Samtgemeinde Zeven war am Dienstag gegen 18 Uhr auf der K238 zwischen Abbendorf und Borchel unterwegs. In einer leichten Kurve geriet er mit seinem Auto nach rechts in den Grünstreifen.

Der 19-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich der Kleinwagen und blieb auf dem Dach liegen, teilt die Polizei mit. Der junge Mann wurde schwer verletzt und im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.