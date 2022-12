Rotenburger Glatteis-Morgen ohne Unfälle

Von: Nina Baucke, Ann-Christin Beims, Matthias Röhrs

Ein Streufahrzeug in Rotenburg. Zu Verkehrsunfällen ist es laut Polizei trotz Glatteis nicht gekommen. © Schultz, Andreas

Der Montagmorgen im Landkreis Rotenburg und in anderen Teilen Niedersachsens war geprägt von Glatteis. Die Polizei verzeichnete aber keine erhöhte Anzahl von Unfällen. Die Müllabfuhr arbeitete nur eingeschränkt.

Rotenburg/Sottrum – Glimpflich verlaufen ist das für Montagmorgen im Landkreis Rotenburg erwartete und schlussendlich auch aufgetretene Glatteis. Vielerorts war zwar äußerste Vorsicht geboten, vermehrt zu Unfällen ist es laut Polizei bis zum Nachmittag aber nicht gekommen. Polizeisprecher Heiner van der Werp ist selbst ein wenig überrascht: „Unfallmäßig war es ruhiger als an so manch anderen Tagen.“ Selbst auf der Autobahn 1 sei es nicht zu Zusammenstößen gekommen. Trotzdem blieb die gefährliche Lage nicht ohne Folgen: So wurde etwa der Unterricht an den Schulen abgesagt und die Müllabfuhr konnte nur eingeschränkt arbeiten.

Bereits am Sonntagabend hatte der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben und vor Glatteis am Montagmorgen gewarnt. Ein seit Wochen gefrorener Boden und Regen: eine schwierige Konstellation. Der Landkreis Rotenburg hat noch am Abend den Präsenzunterricht an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen abgesagt, der Schulverkehr wurde eingestellt.

Immerhin: Für die Schulen war der Ausfall des Präsenzunterrichts am Montagmorgen keine Überraschung. „Das hat richtig gut geklappt“, freut sich Christina Silber-Weidenfeld, die zum kommissarischen Schulleitungsteam an der Grundschule Ahausen gehört. „Der Landkreis hat uns bereits am Wochenende frühzeitig Bescheid gesagt, dass wir nicht bis Montagmorgen bibbern mussten, wie die Lage aussieht, sondern die Eltern genauso frühzeitig informieren konnten.“ Ein Kind hat die Notbetreuung in Anspruch genommen, „ansonsten ist hier niemand aufgelaufen.“

Hausmüll-Abfuhr soll bis zum Wochenende erfolgen

Auch die Müllentsorger im Kreis hatten mit dem Eis zu kämpfen. Teilweise konnten sie die Haushalte überhaupt nicht mehr bedienen. Insbesondere die Nebenstraßen waren davon betroffen. Die Hausmüll- und Altpapier-Abfuhr fiel in weiten Teilen des Landkreises aus, die vom Gelben Sack beziehungsweise der Gelben Tonne komplett.

Die Leerung des Hausmülls möchte man laut Landkreis bis zum Wochenende nachholen. Man bittet die Haushalte, die Tonnen solange am Straßenrand stehen zu lassen. Gelber Sack und Altpapier können aufgrund der anstehenden Feiertage erst zu den nächsten regulären Abfuhrterminen am 2. beziehungsweise 16. Januar abgeholt werden. Das zusätzliche Altpapier könne man dann verschnürt neben die Tonnen stellen, wer eine Gelbe Tonne nutzt, dürfe zusätzliche Säcke benutzen.

Bauhöfe sind vorbereitet

Die Bauhöfe in der Region konnten sich dagegen auf das Glatteis gut einstellen und waren vorbereitet. Bereits ab 3 Uhr waren Streufahrzeuge unter anderem in der Gemeinde Sottrum unterwegs. Bauhofleiter Björn Becker: „Wir haben relativ früh angefangen, um vor dem Eisregen schon mal eine Ladung Salz zu streuen und dann gezielt nachzustreuen. Es war aber teilweise schwierig, es ist immer wieder überfroren.“ Auch um die Mittagszeit sind an markanten Stellen immer wieder Kontrollen durchgeführt worden, ob eventuell noch nachgestreut werden muss. Für die kommenden Tage sind mildere Temperaturen angekündigt, „wir beobachten das Wetter aber ganz genau“, so Becker.