Tausende Zuschauer bei Lichterfahrt in Sottrum und Rotenburg

Von: Matthias Röhrs

Weihnachtsbäume gehören zu den beliebteren Motiven. © Röhrs

Mehr als 130 Landwirte sind am Sonntag auf Lichterfahrt in Sottrum und Rotenburg gewesen. Tausende Zuschauer haben sich das Spektakel vom Straßenrand aus nicht entgehen lassen.

Sottrum/Rotenburg - Sie wollten sich das Schauspiel nicht entgehen lassen. Die Straßenränder entlang der Strecken durch Sottrum und Rotenburg waren jedenfalls voll. Tausende Zuschauer haben am Sonntagnachmittag und -abend die Lichterfahrt von Landwirten aus der Region besucht.

Mehr als 130 Landwirte waren mit ihren bunt leuchtenden Treckern bei dieser zweiten Auflage, erst im Wieste-Ort und später in der Kreisstadt, dabei. Die Begeisterung ging auch auf sie über. „Die Stimmung ist sehr gut “, sagte Cord Meyer aus Stapel, der Sprecher der Orgagruppe, während einer kurzen Pause des Konvois. Auch die Anreise der Bauern habe sehr gut geklappt.

Mehr als 130 Trecker machen mit. © Röhrs

Die Fahrzeuge zeugten durchaus von Fantasie der Bauern. Manche hatten eine Vielzahl an Lichterketten angebracht, manche hatten einen Weihnachtsmann im Korb und auch große Sterne zählten zu den beliebtesten Motiven. In Sottrum haben sich Besucher teilweise als Gruppe getroffen, um die Aktion gemeinsam zu zelebrieren. Die Lichterfahrt sei sehr gut angenommen worden, so Meyer. „An den Straßen standen mehr Menschen als letztes Jahr.“

Mit der Aktion möchten Landwirte in ganz Niedersachsen für mehr Akzeptanz zwischen sich selbst und Verbrauchern werben. Man sei nicht immer der Böse mit dem breiten Trecker auf der Straße. Man wolle die Trecker jetzt nutzen, um den Menschen eine Freude zu machen, teilten die Organisatoren aus Sottrum im Vorfeld der diesjährigen Lichterfahrt mit. Auch in Jeersdorf in der Gemeinde Scheeßel fuhren bereits am Freitag mehre Dutzend hell erleuchtete Trecker durch das Dorf.

Zu Weihnachten 2024 soll es wieder eine Lichterfahrt in Sottrum und Rotenburg geben. Für dieses Vorhaben hoffen die Veranstalter, dass bis dahin die teilweise hohen bürokratischen Hürden abgebaut sind. Idealerweise sollen die Lichterfahrten im Land Niedersachsen ins Brauchtum überführt werden, heißt es. Die Massen, die am Sonntag am Straßenrand dabei waren, hätten wohl nichts gegen eine Wiederholung einzuwenden.