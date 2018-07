Unbekannte stehlen kompletten Pferdeunterstand

Ein Unterstand für Pferde weniger: In Tarmstedt haben Unbekannte eine Stahlkonstruktion mitgenommen.

Wilstedt - Unbekannte haben einen Pferdeunterstand von einer Weide in Rotenburg gestohlen. Die Polizei geht von mehreren hundert Euro Schaden aus.

Der Unterstand, der auf einem Flurstück in der Wilstedter Feldmark abgestellt war, wurde zwischen dem 21. und 29. Juli gestohlen, teilt die Polizei Tarmstedt mit. Er stand auf einer Weide an einem Feldweg, der zwischen Wilstedt und Buchholz ungefähr einen Kilometer in die Feldmark führt. Die transportable Stahlrohrkonstruktion hat eine grüne Abdeckplane.

Durch den Diebstahl sind mehrere hundert Euro Schaden entstanden, schätzt die Tarmstedter Polizei. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 04283/777.