Umzug noch in diesem Jahr

Rotenburg – Im Volksmund wird man als Rotenburger aller Voraussicht nach noch lange vom Info-Büro sprechen. Doch dessen neuer Leiter Benjamin Roolfs legt großen Wert darauf, dass es sich um eine Tourist-Information handelt – schließlich liegt seit dem vergangenen Jahr eine entsprechende Anerkennung vor, und auch das offizielle Schild ist bereits im Rotenburger Rathaus eingetroffen. Spätestens mit dem geplanten Umzug soll es einen Platz finden, um auch nach außen hin entsprechend aufzutreten.

Der Umzug soll noch in diesem Jahr erfolgen, sagt Hauptamtsleiter Uwe Radtke in einem Gespräch mit der Kreiszeitung. „Es wird keine High-End-Lösung, aber die Tourist-Info soll ansprechender und noch bürgerfreundlicher erscheinen. Das soll Lust machen, sie aufzusuchen“, so Radtke. Der neue Platz dafür befindet sich im jetzigen VHS-Glasraum an der Ecke des Rathauses zur Großen Straßen hin. Ein Platz, so Radtke, an dem das Büro wesentlich besser wahrgenommen werde. „Da ist es sichtbarer“, findet er. Und auch in der Tourist-Info selbst legt die Stadt Wert darauf, dass alles heller, frischer und vor allem moderner erscheint. Einen absperrenden Tresenbereich wie im jetzigen Info-Büro soll es nicht mehr geben. Ziel sei es, alles offener zu gestalten.

15 000 Euro hat die Stadt für den Umzug im Haushalt eingeplant. Ein Teil dieses Geldes werde in die Einrichtung fließen. Neu hinzukommen werde beispielsweise eine Spielecke für Kinder, damit sich die Eltern in Ruhe umschauen und Informationen einholen können. „Die Tourist-Info gewinnt zunehmend an Bedeutung“, versichert Radtke. Nicht nur Gäste von außerhalb, sondern auch Rotenburger selbst nutzen die Anlaufstelle oft, um sich schlauzumachen, Eintrittskarten für Veranstaltungen zu kaufen oder Kooperationen mit der Stadt abzusprechen. Und auch Plakate für ihre kulturellen Veranstaltungen geben sie dort gerne ab. „Diese hängen wir künftig aber nicht mehr ins Fenster.“ Ein Hinweis darauf, dass sich auch im Info-Büro die Zeiten, und damit eben nicht nur der Name, ändern. So sei vorgesehen, derartige Informationen künftig über einen Bildschirm zu vermitteln. „Wir können die Plakate auch einscannen und sie dann so sichtbar machen“, sagt Radtke. Rund 10 000 Besuche hat das Team des Info-Büros im vergangenen Jahr registriert. Kaufleute aus der Stadt kommen regelmäßig für die Abwicklung des Rotenburger Zehners herein, Radtouristen machen sich schlau, Gäste, die auf den Nordpfaden wandern möchten und noch Info-Material benötigen, dazu auch viele Besucher, die sich als Gäste im Eurostrand in Fintel eingemietet haben und an einem Tag in der Woche die Kreisstadt erkunden.

„Die Tourist-Information ist für uns als Stadt eine sehr wichtige Einrichtung“, weiß Radtke um die Bedeutung dieses Angebotes. Er sieht darin nicht nur eine wichtige Anlaufstelle, sondern auch ein Bindeglied zwischen Wirtschaft und Verwaltung sowie zwischen Kultur und Verwaltung. Es gehe eben nicht nur um die Arbeit mit den und für die Kunden, sondern auch um Marketing-Maßnahmen, die im Hintergrund geplant und umgesetzt werden vom Team um Benjamin Roolfs. Kirsten Lohmann und Ilona Haas gehören dazu, und künftig nimmt auch Angelika Pütz häufiger in der Tourist-Info Platz – sie ist Veranstaltungsmanagerin im Heimathaus und soll im neuen Domizil einen Schreibtisch bekommen. Ziel sei es, so Radtke, die Arbeit mit dem Heimathaus noch besser zu verzahnen. Nicht zuletzt deshalb sieht der Leiter des Hauptamtes in dem Umzug eine deutliche Aufwertung, die den eigenen Ansprüchen der Stadt gerecht werde. Schließlich bedient das Team der Tourist-Info viele verschiedene Kanäle – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Benjamin Roolfs hat nur kurz nach seinem Start am neuen Arbeitsplatz damit begonnen, die Stadt im Internet sehr deutlich zu platzieren – bei Instagram sowie bei Facebook. Die Resonanz ist groß. Für all diese Arbeiten kann er demnächst einen Arbeitsplatz im oberen Bereich des neuen Büros nutzen – etwas abseits also vom Tagesgeschäft, das bislang am Tresen erledigt worden ist.

Durchgehend geöffnet – bald auch samstags

Die Tourist-Information im Rotenburger Rathaus hat ihre Öffnungszeiten bereits im vergangenen Jahr angepasst. Man setzt auf noch mehr Kundenfreundlichkeit. Montags bis donnerstags steht das Team von 8.30 bis 17 Uhr persönlich zur Verfügung. Freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr. Uwe Radtke als Leiter des Rotenburger Hauptamtes erinnert an den Plan, es nach dem Umzug in die neuen Räume auch mit einer Öffnungszeit am Samstag zu versuchen. Die Details stehen allerdings noch nicht fest. „Wir werden das ausprobieren.“ men