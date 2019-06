Umweltbewusster Abschied

Rotenburg – Eigentlich hatte Lühr Klee, Leiter der Theodor-Heuss-Schule in Rotenburg, nicht mehr mit einer Projektwoche geplant. Nach den Sommerferien steht die Fusion mit der Integrierten Gesamtschule (IGS) an und die Abschlussprüfungen standen im Fokus. „Es ist alles sehr stressig gewesen und wir sind ja auch nur noch drei Vollzeitmitarbeiter“, erklärt der Rektor. So landete der Brief der Sparkasse Rotenburg-Osterholz mit der Ausschreibung eines Wettbewerbs für beispielhafte Umweltprojekte auch fast im Papierkorb. Es kam aber anders und die verbliebenen beiden Klassen der Schule stellten die Projektwoche auf die Beine.

Zu verdanken ist das vor allem Fabian Kunick. Er ist engagiert bei den Fridays-for-Future-Kundgebungen. „Ich bin aus Umweltgründen Vegetarier, verwende fast nur Glasverpackungen und finde Umweltbewusstsein sehr wichtig“, erklärt er. Das wusste Rektor Klee und entwickelte kurzerhand ein Konzept mit dem Rotenburger.

In Kooperation mit dem Nabu, dem BUND, den Freizeitimkern Rotenburg und dem Umweltbildungszentrum gestalteten die Schüler in Zusammenarbeit mit den Lehrern und Gasthelfern ein aufwendiges Programm.

Dabei arbeiteten die Jugendlichen seit dem 6. Juni auf drei Ebenen. Natürlich stand die Praxisarbeit im Vordergrund. Der Schulteich ist nun von vielen Bäumen und Pflanzen erleichtert und zwei Bienenvölker haben in einer Ecke auf dem Schulhof ein Paradies erhalten. Neben dem Bienenstand ist auch ein Insektenstaudenbeet entstanden sowie ein Bienenhotel. Unter der Aufsicht des Hausmeisters Kai Haferkorn leisteten die Schüler alle praktischen Arbeiten selbst. „Ich bin begeistert, wie sich alle beteiligt haben. Da habe ich gerne geholfen“, berichtet er. Die zweite Ebene bildeten die Exkursionen zum Logistikunternehmen Oetjen, das den Müll in Rotenburg einsammelt. Auch ein Müllverbrennungsunternehmen in Hamburg sowie eine Führung in der Leichtstoffsortieranlange in Kastendiek standen auf dem Programm. Diese Besuche hinterließen vor allem bei Schülervertreterin Ebru Kurt Eindruck. Sie strebt nun ein freiwilliges ökologisches Jahr an und sagt: „Die Woche hat mich aufgeweckt und ich kann es allen Leuten empfehlen, sich Müllanlagen anzuschauen.“ Neben den praktischen Einheiten gab es zudem Theorieunterricht. „Es soll auch in den Köpfen etwas passieren“, meint Klee.

Am Abschlusstag der Projektwoche klärten die Jugendlichen ihre Mitschüler der IGS an den Projektständen in der Aula auf und sicherten der Theodor-Heuss-Schule quasi im letzten Atemzug einen 500-Euro-Förderpreis der Sparkasse. In Zukunft sollen die Projekte der Schüler von der IGS weiter betreut werden. „Das ist uns sehr wichtig“, so Kunick.