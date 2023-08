Umstrittene IGS-Oberstufe startet mit Zuversicht ins zweite Jahr

Von: Tom Gath

Gabija Bonhardt organisiert die noch junge Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Rotenburg. © Gath

Der erste Oberstufenjahrgang der Integrierten Gesamtschule startet heute in die Qualifikationsphase. Die Anzahl der Schüler ist noch überschaubar, doch die Verantwortlichen blicken zuversichtlich in die Zukunft. Denn das gemeinsame Lernen biete viele Vorteile.

Rotenburg – Ideologisch gefärbte (Schein-)Debatten, Kampfabstimmungen im Stadtrat und ein fast zurückgetretener Bürgermeister: Wie kaum ein zweites Thema hat die Einführung der Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Rotenburg (IGS) die Stadt gespalten. Allen Widersachern zum Trotz feiert die Oberstufe nun ihren einjährigen Geburtstag und für die Schüler des ersten Jahrgangs wird es ernst. Denn sie starten heute in die Qualifikationsphase, ihre in den kommenden zwei Jahren erbrachten Leistungen in der 12. und 13. Jahrgangsstufe zählen für die Abiturnote.

Von den 23 Schülern, die vergangenes Jahr zur Premiere angetreten waren, haben es 15 in die finale Phase auf dem Weg zur Hochschulreife geschafft. Sie können nun ein sprachliches, ein gesellschaftswissenschaftliches oder ein naturwissenschaftliches Profil wählen. Den Spanisch-Leistungskurs werden zum Beispiel sieben Schüler belegen, die Zahlen der anderen Kurse bewegen sich in einem ähnlichen Rahmen.

„Dauerhaft kann man mit so einer Zahl keine Oberstufe machen. Wir sind im ersten Jahr schwach gestartet, weil die Genehmigung unserer Oberstufe sehr spät kam“, erläutert Schulleiter Sven Thiemer. Anders als die etablierten Oberstufen am Ratsgymnasium und an den Berufsbildenden Schulen (BBS) müsse sich die IGS ihren Ruf noch erarbeiten – und das mache sie ganz gut. Im elften Jahrgang starten heute 36 Schüler, also rund 50 Prozent mehr als im Vorjahr.

BBS beklagt Schüler-Rückgang

Die Kritiker der IGS-Oberstufe haben dennoch wenig Verständnis für den noch etwas schleppenden Start. So erklärt die Schulleiterin der BBS, Martina Niebuhr: „Vor dem Hintergrund einer mangelhaften Versorgung aller Schulformen mit Lehrerstunden ist es nur schwer nachvollziehbar, wie ein Jahrgang an der IGS mit 15 SchülerInnen aufrechterhalten bleiben kann.“

Wir haben eine komplette Klasse verloren.

Niebuhrs größte Sorge ist aber nicht der ineffiziente Einsatz der heiß begehrten Lehrerstunden, sondern der Rückgang der Schülerzahlen an den BBS: „In der Vergangenheit haben nahezu alle SchülerInnen der IGS, die den Besuch der gymnasialen Oberstufe angestrebt haben, ihre Schullaufbahn bei uns fortgesetzt. Vor diesem Hintergrund muss man sagen, dass wir eine komplette Klasse verloren haben.“ Dieses Jahr können die BBS das Profil Ökotrophologie erstmals nicht anbieten, Schüler mit Interesse an Haushalts- und Ernährungswissenschaften müssen daher nach Verden wechseln. Für Niebuhr ein Verlust von Angebotsvielfalt.

Beim Aufbau der neuen Oberstufe an der IGS packen alle mit an: Sven Thiemer und Gabija Bonhardt stellen das Material für den zukünftigen Pausenraum der Abiturienten zur Verfügung. Streichen müssen die Schüler selber. © Gath

Das sieht Thiemer anders, denn zu Angebotsvielfalt gehöre nicht nur die Wahlmöglichkeit zwischen vielen verschiedenen Fächern, sondern auch eine bewusste Entscheidung für ein pädagogisches Konzept. Und da fülle die IGS eine Lücke in der Rotenburger Schullandschaft. „Wir wollen niemandem etwas wegnehmen, sondern das Angebot erweitern“, betont Thiemer. Für jeden Schüler werde individuell überlegt, welche Schulform am besten passt. Und wenn ein Jugendlicher schon sehr früh klare Vorstellungen von seiner beruflichen Zukunft habe, würden auch die Lehrer von der IGS zu einem Besuch an den BBS raten.

Gemeinsames Lernen bestärkt Sozialkompetenz und Zusammenhalt

Die Stärken der IGS liegen nicht in der fachlichen Spezialisierung, sondern im ganzheitlichen Blick auf die Schüler, erklärt die Oberstufenleiterin der IGS, Gabija Bonhardt. „Unsere Schüler werden sehr eng begleitet, wir haben einen guten Betreuungsschlüssel und führen auch mit den Erziehungsberechtigten regelmäßig Lernentwicklungsgespräche“, sagt Bonhardt. Zudem gebe es an der IGS mehr Möglichkeiten für kurs- und lehrerübergreifendes Lernen. In der Mittelstufe arbeitet die IGS mit zwei gleichberechtigten Klassenbegleitern, statt eines klassischen Klassenlehrers. Und untereinander würden sich die Pädagogen ebenfalls eng abstimmen, auch um sich doppelte Arbeit zu sparen und mehr Zeit für eine Differenzierung des Unterrichts zu haben.

Leistungsstarke Schüler können ihre sozialen Skills weiterentwickeln, wenn sie anderen helfen.

Denn das Unterrichten von Schülern verschiedener Leistungsniveaus erfordere mehr Vorbereitung, doch am Ende würden alle davon profitieren. „Leistungsstarke Schüler können ihre sozialen Skills weiterentwickeln, wenn sie anderen helfen“, sagt Bonhardt. Außerdem stärke eine Gesamtschule, die nicht nach Real-, Hauptschul- oder Gymnasialempfehlung unterscheidet, den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Nicht nur aufgrund der höheren Durchlässigkeit, sondern auch, weil die Jugendlichen sich in einer viel größeren Blase bewegen würden, ist sich Bonhardt sicher: „Die Schüler bekommen einen Eindruck von der Vielfalt, die es in unserer Gesellschaft gibt.“

Dieses Konzept scheint gut anzukommen. Nach der Einführung der Oberstufe hätten sich sogar ein paar ehemalige Schüler der IGS, die aufgrund des damals noch fehlenden Oberstufenangebots zu den BBS gewechselt waren, entschieden, die elfte Klasse freiwillig zu wiederholen, um zur IGS zurückkehren zu können. Und auch vom ersten elften Jahrgang an der IGS haben sich alle mit ausreichend guten Noten für einen Verbleib entschieden. Bonhardt und Thiemer sind zuversichtlich, dass sich die besondere Atmosphäre der IGS früher oder später rumspricht und die Oberstufe weiter wächst.