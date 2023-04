Umfrage: Das wünschen sich Rotenburger für die Innenstadt

Von: Andreas Schultz

Teilen

„Nicht nur um Mülleimer“ geht es Bürgermeister Torsten Oestmann bei der Umsetzung der Städtebauförderung – wenngleich die Optik wohl für sich spricht. Die Umfrage ergibt: Einige Rotenburger wünschen sich andere Hingucker für die Innenstadt. © Schultz

Was soll die Stadt Rotenburg mit 45 Millionen Euro aus der Städtbauförderung anfangen? Wir haben uns mal in der Innenstadt umgehört.

Rotenburg – „Große Brocken“ könne die Stadt Rotenburg damit anpacken, sagt Bürgermeister Torsten Oestmann: 45 Millionen Euro kann sie innerhalb von 15 Jahren ausgeben, um die Innenstadt und den Bereich Auf dem Loh aufzuwerten. Zwei Drittel davon stammen aus der Städebauförderung von Bund und Land, ein Drittel muss die Stadt selbst aufbringen. Jetzt sind die Bürger gefragt: Was soll die Stadt mit dem Geld anstellen? Wir haben uns auf dem Wochenmarkt und in der Fußgängerzone einmal umgehört.

„Schön wäre etwas, wo Bewegung möglich ist, Bewegung und Kommunikation“, sagt Marlies Brüggemann. © Schultz

„Schön wäre etwas, wo Bewegung möglich ist, Bewegung und Kommunikation“, sagt Marlies Brüggemann. Der Rotenburgerin schwebt ein Ort der Zusammenkunft vor, an dem Bürger beispielsweise unkompliziert zusammen grillen können. Aber auch Begegnungsstätten, die Kultur und Theater ermöglichten, würden aus ihrer Sicht einen großen Mehrwert bringen

Mehr Grün, mehr freundliche Umgebung wünscht sich Uwe Lorenz für die Innenstadt seines Heimatorts. „Wir brauchen auf jeden Fall mehr Aufenthaltsatmosphäre. Wir müssen weg von den Steinen und massiven Blumenkübeln und alles etwas auflockern“, findet er. Ihm fehlten die Plätze zum Verweilen. Das wünscht sich auch Gisela Neumann aus Rotenburg. Mit einem Blick die Fußgängerzone hinauf in Richtung Pferdemarkt stellt sie fest: „Irgendwas mit Blumen wäre gut“. Aber dann müsse die Stadt diese auch pflegen – nicht so wie manche Verkehrsinseln, die seien vielfach eine Katastrophe. Neben mehr Grünflächen hofft sie insgesamt auf eine schönere Gestaltung der Innenstadt, damit diese nicht mehr so „schrottig“ aussehe.

Frauke Schmidt wünscht sich ein großes, wetterfestes Klavier für die den Bereich vor der Kreismusikschule. © Schultz

Frauke Schmidt aus Ostervesede wünscht sich innerstädtische Hingucker. Als Beispiele nennt sie Anziehungspunkte, wie sie einige in Jerusalem erlebt hat: „ein großes, wetterfestes Klavier, an das sich die Leute setzen können, um zu spielen. Und wenn es nur der Flohwalzer ist“, sagt sie und lacht. Ein Instrument wie dieses würde beispielsweise gut vor die Kreismusikschule passen, findet sie. In Jerusalem funktioniere das Konzept derartiger Hingucker und Anziehungspunkte gut: „Das steht dort auch nicht einfach so herum, es wird auch viel genutzt.“

Das sogenannte Sanierungsgebiet „Auf dem Loh“ (grün). Der Untersuchungsbereich ist mit rot gestrichelter Linie markiert, allerdings haben es nur die farblich unterlegten Flächen in die Städtebauförderung geschafft. © Stadt Rotenburg

Eine eindeutige Meinung zum Straßenbild hat Sigrid Boge: „Die Wege sind einfach katastrophal“, sagt die Rotenburgerin. Als Beispiel nennt sie den Birkenweg, der zum Teil des Sanierungsgebiets „Wohngebiet auf dem Loh“ ist. Da sieht sie Handlungsbedarf, denn dort seien die Oberflächen so schadhaft, „dass Leute mit Kinderwagen und Rollator lieber die Straße benutzen. Und das merke ich wiederum als Autofahrerin.“ In der Fußgängerzone ließe sich zudem eine separate Spur für elektrisch mobilisierte Rollstühle installieren, um die Unfallgefahr zu verringern, schlägt Boge vor.

„Rotenburg hat keine guten Architekten“, findet Isa Otten. © Andreas Schultz

„Rotenburg hat im Prinzip zwei Straßen: die Große Straße und eine tote Straße“, fasst Isa Otten die Situation rund um die Goethestraße zusammen. Abgesehen davon wünscht sie sich ein Stadtbild mit einer Architektur, die etwas mutiger ist als die sich bislang etablierende. Vielleicht lasse sich dieser Mut irgendwie fördern, regt sie an. Die Rotenburgerin wünscht sich darüber hinaus mehr Angebote für junge Menschen und Maßnahmen zum Erhalt der Geschäfte und des Marktes. Auch sie bringt die hohe Zahl der Friseure ins Spiel, ehe sie zusammenfasst: „In Rotenburg kann man als Mitbringsel für Besuche zwei Dinge kaufen: Bücher und Wein“. Und doch reiche das nicht, um Einkaufssituation mit Verweilatmosphäre zu schaffen, wie sie in Toulouse vorherrsche: Dort kauften alte wie junge Männer ein und setzten sich dann vor Ort zum Genuss von Wein und Schnecken zusammen. Wie sich das auch in Rotenburg erreichen lasse? „Vielleicht mit einem Weinstand“, sagt Otten und lacht.

„Man könnte die Innenstadt noch etwas freundlicher gestalten“, findet Friedrich Kretzmer aus Eversen. Es fehle an Anziehungspunkten, Blumenrabatten und schönen Sitzecken, gleichzeitig nehme die Zahl der Friseurgeschäfte überhand. Eine vorbildliche Innenstadt sieht er in Verden: „Da ist die Fußgängerzone ganz anders geworden“. Verkehrstechnisch betrachtet, sieht er in der Goethestraße großen Handlungsbedarf: „Die muss gemacht werden!“ Eine Empfehlung für den Verkehrsfluss liefert er auch gleich mit: Die Große Straße sollte aus seiner Sicht durchgezogene Fußgängerzone werden.

Auch im Bereich der Innenstadt gilt: Der farblich unterlegte Teil ist der Bereich, der derzeit für Maßnahmen der Städtebauförderung zur Debatte steht. © Stadt Rotenburg

Teilnehmer unserer Instagram-Umfrage auf dem Profil „@rotenburgerkreiszeitung“ haben sich vielfach dafür ausgesprochen, Bereiche für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Spielplätze und Wasserspiele, wie in Scheeßel, waren ein Thema. Was selbstverständlich bei keiner Diskussion zum Stadtbild fehlen darf, ist der Wunsch nach einem Kino – auch den äußerte eine Nutzerin.

Die Stadt fragt ebenfalls nach Wünschen für Maßnahmen in der Innenstadt und auf dem Loh. Wer Ideen hat, könne sich per E-Mail an beteiligung@rotenburg-wuemme.de wenden. Abgabefrist: 3. Mai. Karten, Infos und ein Ideenformular finden Interessierte auf der Seite der Stadt Rotenburg.