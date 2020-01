Umbenennung auf dem Prüfstand

Neujahrsempfang aller Dienststellenleiter der Rotenburger Lent-Kaserne

+ Thomas Nuxoll (v.l.), Maik Münzner, Bernd Kuchmetzki, Oberfeldarzt Nils Gundlach, Wiebke Lange vom Bundeswehrdienstleistungszentrum und Nils Scholz haben eingeladen.

Rotenburg – Die Soldaten des Jägerbataillons 91, die in der Garnisonsstadt Rotenburg in der Lent-Kaserne stationiert sind, haben die Aufstellungsphase erfolgreich und abschließend bewältigt und sich mit aller Kraft auf das Herstellen der Einsatzbereitschaft konzentriert. Das resümierte der Kommandeur der „91“ und Standortälteste der Lent-Kaserne, Oberstleutnant Maik Münzner, während des Neujahrsempfangs in der „Oase-Haus am Luhner Forst“ am Donnerstagnachmittag vor knapp 200 geladenen Gästen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Militär, Kirche, Vereinen und Verbänden. Alle aktuellen Dienststellenleiter der Kaserne laden seit 1989 zu Beginn eines Jahres zu einem solchen Empfang ein.