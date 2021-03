Umbau am Rotenburger Ratsgymnasium: Ein Millionenprojekt

Baubeginn nach Plan im Herbst 2022

+ © Beims Im 100er-Trakt des Ratsgymnasiums muss einiges behoben werden: schlechte Akustik, verschachtelte Räume. © Beims

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ann-Christin Beims schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Rotenburg – Meistens sind die Berichte des Landrates zu Beginn einer Ausschusssitzung schnell abgehandelt. Nicht so bei der jüngsten Zusammenkunft des Kreistags-Schulausschusses in der Aula des Rotenburger Ratsgymnasiums (RGR). Da dort in den kommenden Jahren groß umgebaut werden soll, war der Treffpunkt passend gewählt.