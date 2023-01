Nervenaufreibendes Warten: Ukrainer in den Rotenburger Werken finden kein Zuhause

Von: Ann-Christin Beims

Die Gruppe aus der Ukraine lebt seit gut neun Monaten in einem Kellerraum der Rotenburger Werke. Die Männer möchten gerne weiterziehen – aber noch dürfen sie nicht. © Beims

Das Warten zehrt an den Nerven: Seit März wohnt eine Gruppe von Ukrainern mit Einschränkungen in den Rotenburger Werken. Sie suchen seitdem nach einem Zuhause, doch das erweist sich als schwieriger als gedacht.

Rotenburg – Es sind mittlerweile neun Monate: Seit März vergangenen Jahres wohnt eine Gruppe von Ukrainern mit körperlichen Beeinträchtigungen in Kellerräumen der Rotenburger Werke. Eigentlich hatte sie gehofft, längst ein festes Zuhause gefunden zu haben. Doch die Männer wohnen noch immer relativ beengt zusammen. „Sie sind sehr genügsam und dankbar, dass sie hier sein können“, sagt Nina Müller. Die Rotenburgerin unterstützt die Gruppe privat seit sie angekommen ist. Doch es wird Zeit, dass sie endlich richtig ankommen können. Das gestaltet sich schwieriger, als gedacht.

Die Gruppe hat eine anstrengende Reise hinter sich. Sergej Golub und seine 16 Schützlinge, um die er sich gemeinsam mit seinem Freund Anatolii Levchenko kümmert, hatten in der Ukraine einen Hof in Smila, etwa 200 Kilometer südöstlich von Kiew. Als der Krieg ihre Stadt erreicht, entschließen sie sich schweren Herzens, ihre Heimat zu verlassen. Da jeder von ihnen in irgendeiner Form eine körperliche Einschränkung hat, gestaltet sich das nicht leicht. Golub, der selber im Rollstuhl sitzt, organisiert jedoch mithilfe deutscher Freunde die Ausreise. Auf diese Weise sind sie zunächst in den Werken untergekommen.

Und so langsam macht sich Frust breit – auf beiden Seiten, das mag keiner verhehlen. Die Werke stellen die Räume zwar gerne zur Verfügung, würden sie aber auch wieder selber nutzen wollen, „weil es dafür durchaus Bedarf gibt“, teilt Pressesprecher Rüdiger Wollschlaeger mit. „Aber solange unsere Gäste hier leben, schränken wir uns ein.“ Sie würden der Gruppe eine Perspektive wünschen. „Wir haben alle unsere Möglichkeiten überprüft und stellen weiterhin die Räume im Souterrain zur Verfügung, die zwar groß, hell und barrierefrei sind, aber langfristig für die Gruppe nicht ideal.“

Ein Haus ohne Mieter

Die Männer sind dankbar, ein Dach über dem Kopf zu haben, unter dem sie zusammenbleiben können. Sie wären jedoch gerne wieder selbstständig, möchten arbeiten – so, wie sie es von ihrem Hof in Smila kennen. Vier von ihnen sind bereits ausgezogen und anderweitig in den Werken untergekommen.

Die Chance zum Zusammenleben hätten sie in Rahden in Nordrhein-Westfalen. Dort stünde der Gruppe eine Immobilie zur Verfügung, in die sie gemeinsam einziehen könnten. Das Haus würde ihnen ein Unternehmer vermieten, der sich seit Jahren für die Ukrainer engagiert und sie in ihrer Heimat zum Beispiel mit Rollstühlen ausgestattet hat.

Doch die Gruppe darf nicht weg: Die Ukrainer haben nicht alle einen biometrischen Reisepass, sagt Müller. Den benötigen sie aber für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Liegen andere oder gar keine Ausweisdokumente vor, kann der Aufenthaltstitel nicht erteilt werden. „Sie haben Pässe, benötigen aber den biometrischen. Den erstellt die ukrainische Botschaft. Aber keiner fühlt sich zuständig, uns zu helfen“, kritisiert Olga Seebohm vergebliche Kontaktversuche mit den Behörden.

Seebohm kommt ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen und hat die Gruppe über den Unternehmer kennengelernt. Sie ist in Russland aufgewachsen und vor gut 30 Jahren nach Deutschland gekommen. Die Verständigung mit den Ukrainern klappt daher gut. Auch sie hat ihre Geschichte nicht mehr losgelassen. Mittlerweile ist Seebohm für vier der Flüchtlinge gesetzliche Betreuerin. Notwendig sei diese aber in ihren Augen nicht: „Die Pflege untereinander ist top! Mein jüngster Schützling hat keine durchgelegene Stelle“, lobt sie. Jeder kümmert sich umeinander, einer gleicht die Beeinträchtigung des anderen aus. Über die Jahre haben Golub und seine Männer gelernt, was ihre gegenseitigen Bedürfnisse sind und wobei sie Unterstützung benötigen. Dass sie alleine gut zurechtkommen, haben sie bewiesen, findet Seebohm.

Sergej reißt die Gruppe nicht auseinander. Dann harrt er aus, aber er lässt keinen zurück.

Laut Müller dürfte ein Teil der Gruppe nach Nordrhein-Westfalen fahren. Das aber ist für Golub keine Option. „Sergej reißt die Gruppe nicht auseinander. Dann harrt er aus, aber er lässt keinen zurück“, sagt sie. „Sie sind als Familie hergekommen“, unterstreicht auch Seebohm. Daher versucht sie, zu helfen, dass sie aus dem Keller ausziehen können – alle gemeinsam.

Mittlerweile würden ein paar gerne in ihre Heimat zurückkehren, denn die Situation zehrt an den Nerven. „Sie sind mental und emotional angeschlagen“, erklärt Müller. Sie können nichts machen, ihnen fehlt eine Aufgabe. „Da muss dringend etwas passieren.“

Die Hoffnung, dass sie doch noch alle zusammen fahren können, gibt Golub nicht auf. Das könnte jedoch schwierig werden. Die Flüchtlinge werden nach vorgegebenen Kriterien auf die Bundesländer und von dort auf die Kommunen verteilt. Zwar sind die Ukrainer privat angekommen, dennoch herrscht eine „Wohnsitzauflage“. Um diese zu ändern und somit einen Umzug ermöglichen zu können, ist ein geregeltes Verfahren zwischen den Ländern beziehungsweise den beteiligten Ausländerbehörden vorgegeben. „In diesem Fall hat die aufnehmende Ausländerbehörde in NRW einem Umzug nicht zugestimmt“, so die Pressestelle des Landkreises auf Nachfrage.

Eine Zwickmühle und nicht zufriedenstellend für alle Seiten. „Da, wo sie den Katheter wechseln, essen sie auch zu Mittag – das geht doch nicht“, kritisiert Seebohm. Die Männer und ihre Helfer versuchen auch, im Landkreis Rotenburg ein Haus zu finden. Ebenfalls ein schwieriges Unterfangen. Die Werke hätten nach eigener Aussage versucht, zu helfen: „Wir haben alle Möglichkeit geprüft, was unsere eigenen Immobilien betrifft. Und natürlich haben sich unsere Mitarbeiter bemüht und umgehört. Leider bislang ohne Erfolg“, so Wollschlaeger. Und so müssen die Männer vorerst noch ein wenig länger abwarten – auch, wenn es ihnen schwer fällt.