Aus Überzeugung

Rotenburg – Es ist nicht immer ein gerader Weg, der am Ende zum Ziel führt. Und manchmal ist es erforderlich, vermeintliche Hindernisse beiseite zu schaffen. Das Ziel dabei nicht aus den Augen zu verlieren, setzt mitunter eine große Überzeugung voraus. Die Überzeugung nämlich, tatsächlich das richtige Ziel ins Visier genommen zu haben. Genau die hat der Verein Heilpädagogische Kinder- und Jugendheime in Rotenburg an den Tag gelegt, als es darum ging, einem jungen Mann auf dem Weg in ein selbstständiges Leben eine besondere Form der Unterstützung anzubieten. Der Verein hat bereits im September den 19-jährigen Flüchtling Buba Jabbi aus Gambia als Tischerlehrling eingestellt. Und: Es läuft gut.

„Das war gar nicht so leicht“, sagt Stefan Jacobsen, der kaufmännische Vorstand des Vereins, der voraussichtlich zum 1. Februar seinen Namen ändern wird und dann als Heilpädagogische Kinder- und Jugendeinrichtung weitermacht. Aber wie ist es überhaupt möglich, dass ein Verein, der Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichen Problemen eine Obhut gibt und sie betreut, einen eigenen Tischlerlehrling einstellt? „Buba ist uns sehr positiv aufgefallen. Er hat freiwillig viel geholfen und sich angeboten, er war immer zuverlässig, exakt in dem, was er macht, und vor allem neugierig“, erinnert sich Jacobsen an die Zeit, als Buba Jabbi noch in der Einrichtung gelebt hat. Inzwischen wohnt der junge Mann aus Gambia in einer eigenen Wohnung, doch die Verbindung hat gehalten. Jacobsen: „Wir haben zwei Betriebshandwerker, die sich um sämtliche Einrichtungen bei uns kümmern.“ Bernd Allermann – gelernter Tischler – ist einer von ihnen. Als die Idee mit dem Auszubildenden auf den Tisch kam, war er sofort bereit, eine Ausbilder-Eignungsprüfung abzulegen. Den Ausbildungsvertrag mit Buba Jabbi hat die Handwerkskammer sehr genau geprüft, sagt Stefan Jacobsen, kaufmännischer Vorstand im Verein. Um einen Tischlerlehrling einstellen zu können, war es erforderlich, eine Kooperation mit einem entsprechenden Betrieb einzugehen. Das hat geklappt: Die Tischlerei Henke aus Kirchwalsede ist mit im Boot. Große Teile der Ausbildung wird der 19-Jährige dort absolvieren, zunächst aber findet er seinen beruflichen Einstieg dort, wo er sich auskennt. In den Einrichtungen des Vereins, der seinen Sitz direkt am Bahnhof hat, wo auch die Bernhard-Röper-Schule zu finden ist. „Neben den Möglichkeiten, die wir im Rahmen der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe bieten, haben wir mit der Bernhard-Röper-Schule die Chance, Erziehung und Bildung in Einklang zu bringen“, schreibt der Verein auf seiner Homepage. „Wir restaurieren zurzeit ein Gebäude an der Bahnhofstraße, in dem wir eine Einrichtung für 15 Kinder und Jugendliche haben“, schildert Allermann das Projekt, in das er seinen jungen Kollegen mit einbindet. Neue Böden, Fenster und Türen, Fußleisten und schließlich Möbel – da gibt es viel zu tun.

„Es macht sehr viel Spaß, ich kann viel lernen“, freut sich Buba Jabbi über die Chance und die damit verbundene Perspektive, die ihm gegeben wird.

Perspektivlosigkeit war hingegen einer jener Gründe, die Buba Jabbi im Alter von nur 16 Jahren bewegt haben, seine Heimat zu verlassen. Sein Onkel, der ihn aufgenommen hatte, nachdem seine beiden Eltern gestorben waren, hat ihn geschlagen. Buba Jabbi flüchtete nach Senegal. Er wollte einfach nur weg von seinem Onkel. Der Plan, nach Europa zu gehen, entstand erst später. Gambia hat Buba Anfang 2015 verlassen. Ein Jahr später erreichte er Europa. So lange dauerte sein Weg über Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger und Libyen. Weil er etwas Arabisch sprechen kann, war es ihm möglich, mit den Schleppern direkt in Kontakt zu treten. „Ich musste weniger bezahlen für die Fahrt, weil es keine Zwischenhändler gab“, so Buba Jabbi. Auf dem Mittelmeer seien er und weitere Flüchtlinge im Boot „von einem großen Schiff“ gerettet worden. Der junge Mann landete auf Lampedusa, verbrachte anschließend Zeit auf Sizilien. „Ich weiß nicht genau, wie lange ich in Italien gelebt habe“, sagt er. Fakt ist: Anfang 2018 erreichte er über die Schweiz die Bundesrepublik. Letztendlich kam er über Bad Fallingbostel am Ende nach Rotenburg – als „UMA“, also als unbegleiteter, minderjähriger Ausländer, wie es im Amtsdeutsch heißt. Buba Jabbi findet Zuflucht in den Heilpädagogischen Kinder- und Jugendheimen. „Insgesamt waren es mehr als 20“, sagt Jacobsen. Sie alle hatten ein ähnliches Schicksal im Gepäck. Jacobsen: „Es war toll, wie sie miteinander umgegangen sind.“ Jabbi: „Es war wie eine Familie.“ Er selbst spielte Fußball beim Rotenburger SV, ging ins Fitnessstudio.

Inzwischen spricht Buba Jabbi recht gut Deutsch, doch gerade jetzt im ersten Teil der Ausbildung ist es allen Beteiligten wichtig, dass er sich sprachlich noch verbessert. Denn das sei wichtig – nicht zuletzt auch, um die Berufsschule zu schaffen. Schließlich hat der 19-Jährige in seiner Heimat kaum Regelschulen besucht. Zurzeit hat er ein befristetes Aufenthaltsrecht. Doch der junge Mann aus Gambia ist sich sicher: „Ich möchte in Deutschland bleiben.“ Daher arbeitet er nun gezielt an seiner eigenen Zukunft – und hat in Bernd Allermann einen geduldigen Chef an seiner Seite.

Umbenennung soll im Februar erfolgen

. Voraussichtlich im Februar wird sich der Verein Heilpädagogische Kinder- und Jugendheime Rotenburg in Heilpädagogische Kinder- und Jugendeinrichtung Rotenburg umbenennen. Der Verein beschäftigt rund 120 Beschäftigte und bietet neben den Wohngruppen mit 70 Plätzen für Kinder und Jugendliche auch einen therapeutischen Dienst, die systemische Familien-Schule sowie die ambulanten Hilfen.

. Dazu gehört auch die Bernhard-Röper-Schule gegenüber vom Rotenburger Bahnhof. Dort kümmert man sich um Kinder und Jugendliche mit Problemen in der geistigen Entwicklung, aber auch um Schüler mit Schwierigkeiten in der emotionalen-sozialen Entwicklung.