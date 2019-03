Ein überzeugter Europäer

Er war immer ein Mann, der sich mit einer Rolle in der zweiten Reihe zufriedengegeben hat. Und doch hat Henry Meyer im Vorstand der Rotenburger CDU einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Jetzt, nach 45 Jahren, stellt er seinen Posten aber jüngeren Kollegen zur Verfügung.

VON GUIDO MENKER

Rotenburg – Wer in der Kommunalpolitik Fuß fassen möchte, eine eigene Familie hat und zudem einen Beruf, der viel Kraft und Zeit voraussetzt, hat es nicht leicht, das alles unter einen Hut zu bringen. Genau diese Erfahrung hat auch der heute 82-jährige Henry Meyer gemacht. Doch er hat es geschafft – als Mann, der sich immer in der zweiten Reihe des Vorstandes im CDU-Gemeindeverband Rotenburg aufgehalten hat.

1974 ist er in die Partei eingetreten. Aber damit hatte er seinerzeit nicht gerechnet: Noch im gleichen Jahr wählten ihn die Mitglieder in den Vorstand; außerdem fand er sich kurz darauf auf der Liste der CDU für die Kommunalwahl wieder. Ein Einstand nach Maß. Doch in den Stadtrat ist er nie gekommen. „Das wollte ich auch nicht, denn das hätte ich mit meinem Beruf nicht vereinbaren können“, sagt der frühere Manager der Heidemann-Werke in Rotenburg. Nur das mit dem Vorstand ließ er sich nicht nehmen – bis vor einer Woche, als er sich bei der Mitgliederversammlung aus dem Amt verabschiedete.

1974 der Einstieg in eine Partei, die ihm schon viel früher ans Herz gewachsen war. In den 50er-Jahren war es, als der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer Rotenburg besuchte. „Er war auf dem Neuen Markt. Viele Menschen waren gekommen. Als Adenauer redete, gab es einen Zwischenrufer im Publikum. Adenauer lud ihn ein, auf die Bühne zu kommen – er kam nicht.“ Adenauers Kommentar gefiel Henry Meyer besonders gut: „Große Klappe und dann feige abhauen.“ Meyer in einem Gespräch mit der Kreiszeitung: „Da bin ich CDU-Mann geworden.“ Und er ist es bis heute geblieben. Da sei er einfach ein altkonservativer Zeitgenosse. „Wo ich bin, da bin ich. Es ist ganz wichtig, ein politisches Zuhause zu haben. Für mich ist das auch heute noch die CDU.“ Zugleich bezeichnet er sich als überzeugte Europäer. Nicht erst seit kurzer Zeit. „Wenn man mich beim Eintritt in die Partei gefragt hätte, ob ich Deutscher bin, hätte ich gesagt: Ja, und ich bin zugleich auch Europäer.“

Der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes, Eike Holsten, lobt die langjährige Mitarbeit Meyers in der CDU: „Der Erfahrungsschatz langjähriger Mitglieder ist in der Vorstandsarbeit unbezahlbar. Manche politische Dummheit wird früh im Keim erstickt, wenn man erfahrene Mitstreiter am Tisch sitzen hat, die einen vor bereits begangenen Fehlern behüten. Unsere Parteiarbeit, wie das Ehrenamt insgesamt, wird von engagierten Persönlichkeiten wie Henry Meyer getragen.“ Ohne sie sei das gesellschaftliche Mit- und Füreinander, wie wir es kennen, undenkbar. Deshalb sei es ihm eine besondere Ehre gewesen, Henry Meyer für sein langjähriges Engagement mit der Ehrennadel für besondere Verdienste um die Partei auszuzeichnen, so Holsten. Zuvor schon, während der traditionellen Fahrt zum „Politischen Aschermittwoch“ der CSU nach Passau, hatte Heinz-Günter Bargfrede, lange Zeit ein Mitstreiter Meyers im CDU-Gemeindeverbandsvorstand, den Senior ausgezeichnet. „Von ihm habe ich dann auch einen Bierkrug mit Edmund Stoiber vorne drauf geschenkt bekommen.“ Der Krug hat seinen Platz im Wohnzimmer gefunden.

Henry Meyer gibt das Lob zurück: „Eike Holsten macht sehr gute Arbeit. Und als Vorsitzender verliert er in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter so nie den Kontakt zur Basis.“ Eben den hatten auch die anderen Vorsitzenden, mit denen Meyer zusammengearbeitet hat – Heinz-Günter Bargfrede, Friedrich Kuhle, Hartmut Leefers sowie Thorsten Hastedt.

Meyer ist seit 2001 im beruflichen Ruhestand, 2002 verlor er seine Frau. „Meine Frau hat mich immer ermutigt, dabei zu bleiben. Bleib’ drin, hat sie immer gesagt, Du brauchst das. Sonst wird es langweilig.“ Darüber hinaus ist der 82-jährige, gebürtige Rotenburger ein Sportsfreund. Noch heute geht er mit der Kegelgruppe 66 auf die Bahn, er spielt immer noch Tennis und Tischtennis und gehört zudem dem Schützenkorps Rotenburg an. Auch als Witwer kann er sich auf seinen Freundeskreis verlassen. Und dabei gilt sein Interesse weiterhin der Politik, allen voran der CDU. Die sei gut in Schuss. Und jetzt stehe die Europawahl an. „Die ist ganz wichtig“, sagt er. Er wünscht sich eine hohe Wahlbeteiligung, weil die europäischen Länder nur gemeinsam etwas Gutes für die Menschen bewirken können.