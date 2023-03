Mit dem Schlagring ins Gesicht: Amtsrichterin ist von der Schuld eines 27-Jährigen überzeugt

Von: Michael Krüger

Teilen

Fraglich bleibt auch nach Ende des Prozesses, in welcher Art und Weise ein Schlagring eingesetzt wurde bei der Auseinandersetzung in Sottrum. © imago images/Kraufmann & Kraufmann

Es gibt in diesem Prozess um eine nächtliche Prügelei in Sottrum im Sommer 2020 viele Ungereimtheiten. Aber dennoch ein Urteil. Ob das Bestand haben wird?

Rotenburg/Sottrum – Mit dem Urteil macht sich im Gerichtssaal Erstaunen breit – auf mehreren Seiten. Dass nach drei teilweise sehr zähen Verhandlungstagen der 27-jährige aus Waffensen tatsächlich wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt und damit eine mehrmonatige Haftstrafe fällig wird, hatte wohl selbst Amtsanwalt Florian Jaacks als Vertreter der Anklage nicht erwartet. Gefordert hatte er das zwar – wohlwissend aber auch, dass vieles, was sich in der Nacht des 19. Juli 2020 in der Nähe des Sottrumer Bahnhofs zwischen zwei Gruppen abgespielt haben soll, bis zum Ende unklar bleibt.

Richterin spricht von Schutzbehauptungen

Richterin Meinke nimmt sich zum Abschluss des Prozesses vor dem Rotenburger Amtsgericht an diesem Donnerstagvormittag nach den letzten Worten der Beteiligten eine gute halbe Stunde Zeit, bevor sie das Urteil fällt. Acht Monate Haft, ausgesetzt für drei Jahre auf Bewährung, teilt sie mit. Sie rekonstruiert aus ihrer Sicht ausführlich das Geschehen, für das zunächst auch der 30-jährige Bruder und die 28-jährige Schwester mitangeklagt waren. Auch wenn einige der zahlreichen Zeugen sich in Widersprüche verstrickt haben und auffällige Erinnerungslücken in bestimmten Punkten aufwiesen und der Anwalt des Hauptangeklagten am Ende des Prozesses eine Erklärung verlesen hat, die die Argumentation, wer Opfer und Täter der nächtlichen Prügelei ist, umkehrte, ist für sie das Geschehen eindeutig. Die Verteidigung sei „zum Teil eine Schutzbehauptung“.

Wozu hat man einen Schlagring dabei, wenn man ihn nicht einsetzen will?

Stattdessen folgt sie dieser Version der Geschichte: Vor einem Grundstück in Bahnhofsnähe kommt es nachts gegen 3 Uhr zu einem zufälligen Aufeinandertreffen. Der jetzt Verurteilte will mit einem Freund nach einer privaten Feier seine Schwester mit deren Hund nach Hause bringen. Sie treffen auf eine andere Gruppe junger Männer. Man kennt sich, die Freundin des Haupttäters habe von wiederkehrenden Beleidigungen vor allem eines Mannes berichtet. Der ist Youtuber, hat eine durchaus hohe Gefolgschaft im Netz, nutze seine Pöbeleien im Netz auch, wie es im Prozess heißt. In dieser Nacht ist er aber vor allem Opfer: Der 27-Jährige stellt ihn zur Rede, es kommt nach Wortgefechten zu Rangeleien, der Beschuldigte holt einen nach dem Waffengesetz verbotenen Schlagring hervor. Damit schlägt er zu. Mehrfach, auch auf einen auf dem Boden liegenden Mann. Dass die Verletzungen nicht so schlimm ausfallen, wie man befürchten könnte, die Geschlagenen nur Schürfwunden und Blutergüsse davontragen, sei „nicht unvereinbar mit dem Einsatz eines Schlagrings“, so die Richterin. Die Aussagen zumindest von drei Opfern seien glaubhaft. Meinke: „Wozu hat man einen Schlagring dabei, wenn man ihn nicht einsetzen will?“ Die verbotene Waffe wird gut zwei Monate nach der Prügelei bei einer Hausdurchsuchung gefunden.

Bruder war gar nicht dabei

Das Verfahren gegen die Schwester wurde bereits nach dem ersten Verhandlungstag eingestellt. Sie habe mit ihrem „Kampfhund“ die Gruppe bedroht, Schmiere gestanden und Beihilfe geleistet, hieß es zunächst. Doch das wurde fallengelassen. Verwirrung gab es zunächst um den älteren Bruder. Der soll auch dabei gewesen sein, hieß es in der Anklage, ein Zeuge war sich dessen auch sehr sicher. Nur: Als Zeuge geladen, sagte ein Freund der Brüder aus, er sei dabei gewesen. Zugeschlagen habe er natürlich nicht. Am Ende des Prozesses sind sich Anklage und Verteidigung einig: Der jetzt 30-Jährige ist freizusprechen. So kommt es auch.

Nur ein „unglückseliges Treffen“?

„Man hat das Gefühl, dass einer herhalten soll für die Anklage“, moniert Rechtsanwalt Mark Waisbuch. In der Erklärung, die er für seinen Mandanten verliest, trägt die Gruppe um den Youtuber die Schuld an der Eskalation. Deutlich alkoholisiert – eine Polizistin berichtet von 1,45 Promille – sei sein Mandant mit seiner Schwester und dem Freund nachts nach Hause gegangen. Den Youtuber habe er erkannt und wollte ihn zur Rede stellen. Dabei habe der andere versucht, ihn zu schlagen, sein Mandant habe sich gewehrt und seinerseits zugeschlagen, zwei oder drei Mal. „Ich habe nicht angefangen“, heißt es in der Erklärung, und den Schlagring habe er nur gezeigt, um zu drohen, eingesetzt worden sei er nicht. Wieso hätte er eine Schlägerei mit einer viel größeren Gruppe anfangen sollen? Und warum spiele es in diesem Prozess keine Rolle, dass einer der anderen ein Jahr später ihn zuhause bedroht und die Wohnungstür eingeschlagen habe? Für das „unglückselige Treffen“ im Juli 2020 sei er freizusprechen.

Es kommt anders. Zu erwarten ist, dass der Verurteilte Rechtsmittel einlegen wird. Äußern will er sich dazu allerdings noch nicht, sagt er auf Nachfrage.