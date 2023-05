Überholverbot auf der Goethestraße? Auf den ersten Blick eine einfache Lösung

Von: Michael Krüger

Radfahrer und Autofahrer nebeneinander auf der Goethestraße: ein Rotenburger Dauerproblem. © Guido Menker

Die politische Ratsmehrheit fordert ein Radfahrer-Überholverbot auf der Rotenburger Goethestraße. Aber so einfach ist die Lösung eines alten Problems wohl nicht.

Rotenburg – Kann das größte Rotenburger Ärgernis im innerstädtischen Aufeinandertreffen von Rad- und Autofahrern ganz einfach gelöst werden? Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man liest, was die politische Ratsmehrheit von SPD, Grünen und Linke kurzfristig für die Sitzung an diesem Donnerstagabend zu Papier gebracht hat: Auf der Goethestraße soll fortan ein Überholverbot für Fahrräder durch „mehrspurige Kraftfahrzeuge“, also Autos und Lkw, gelten. Bis zum Umbau, der seit Jahren diskutiert wird, könnte so die unfallträchtige Straße entschärft werden. Doch so einfach ist es leider nicht, gibt Bürgermeister Torsten Oestmann zu bedenken.

Viel probiert - mit wenig Erfolg

Viel ist in den vergangenen Jahren versucht worden, um die Situation zu verbessern. Bewirkt hat das meiste nichts. Zuletzt hat die Stadt Radfahrpiktogramme auf die mittlere Fahrspur malen lassen, um zu verdeutlichen: Ja, Radfahrer dürfen auch hier fahren, die rot abgesetzten schmalen Randstreifen sind nur Angebotsstreifen, können also, müssen aber nicht genutzt werden. Die Lage bleibt weiterhin im unübersichtlichen Nebeneinander von fahrenden und parkenden Autos sowie Radlern auf unterschiedlichen Belägen mit rutschiger Regenrinne schwierig. Immer wieder kommt es zu Unfällen im Begegnungsverkehr und beim „Dooring“, also dem Öffnen von Autotüren in Richtung der Radfahrer. Das und die Nutzung der Verbindung von Goethe-/Bergstraße vor allem als „zeitsparende Verbindung“ von der Mühlenstraße zur Soltauer Straße haben Gutachter belegt.

Dieses Verkehrsschild soll die Situation auf der Rotenburger Goethestraße entschärfen. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Die Ratsmehrheit möchte nun beidseitig das 2020 eingeführte „Vorschriftszeichen 277.1“ aufstellen lassen. Mofas, Motorräder und Fahrräder dürfen dann nicht mehr von Lkw, Pkw und Motorrädern mit Beiwagen überholt werden. Da die sowieso gesetzlich vorgeschriebenen Abstände beim Überholen von 1,5 Metern nicht eingehalten werden könnten in der engen Tempo-20-Zone, die teilweise Einbahnstraße ist, erreiche man mit dem Überholverbot eine „kostengünstige und schnell zu realisierende Verkehrsanordnung“, die zu mehr Sicherheit führe und die Lebensqualität in dem Bereich erhöhe.

Wer kontrolliert das Verbot?

Bürgermeister Oestmann kennt aus eigener Erfahrung, dass man als Radfahrer gerne mal „weggehupt“ oder bedrängt werde, wenn man nicht ganz an der Seite fahre. Dass die Verkehrsführung auf der Goethestraße unbedingt verändert werden muss, sei unstrittig und so auch in den städtischen Entwicklungsplänen verankert. Allerdings müsse man beim Aufstellen von Verbotsschildern auch genau prüfen, ob diese tatsächlich helfen und wer das Verbot kontrolliert. Oestmann wolle sich dazu zunächst mit der Polizei beraten. Auch stehe man mit dem Landkreis und der Landesverkehrsbehörde im Austausch. Denn wenn der Autoverkehr aus diesem Bereich heraus soll, müssen die Kapazitäten im Bereich der Bundesstraßen drumherum gewährleistet sein. Auch das Nadelöhr Ärztekreuzung müsste baulich wohl verändert werden.

Der Antrag, auch wenn zu spät eingereicht, soll im Rat dennoch zur Sprache kommen. Und dann wohl im entsprechenden Fachausschuss weiter diskutiert werden.