Kir übergibt 575 Euro an Wildwasser-Förderverein

Ruth Stieber (v.l.), Meike Hülsemann, Uwe Goldschmidt, Elske Thaden und Charlotte Lihl bei der Übergabe des Geldes an Wildwasser an der Bahnhofstraße 1.

Rotenburg – Der Vorsitzende der Kulturinitiative Rotenburg (Kir), Uwe Goldschmidt, hat gemeinsam mit Meike Hülsemann vom Chor „Stimmbande“ 575 Euro an die Vorsitzende des Wildwasser-Fördervereins Rotenburg, Ruth Stieber, übergeben. „Wir sind überglücklich, nach einer sehr teuren Scheidung nun auch wieder etwas weitergeben können“, erklärte Goldschmidt im Vorfeld der Übergabe, ohne auf die Trennung von der Kulturinitiative Scheeßel (Kis) im Juni 2017 näher einzugehen.

Die Psychologinnen von Wildwasser, Elske Thaden, Gritt Ladwig und Charlotte Lihl freuten sich über die finanzielle Unterstützung. So könnten auch Sachen angeschafft, beziehungsweise gemacht werden, die nicht durch die Gelder der Trägerschaft abgedeckt sind. Hülsemann erklärte bei der Übergabe in den Räumen von Wildwasser, wie die Summe zustande gekommen ist. „Bei zwei gemeinsamen Konzerten in Rotenburg und Hellwege mit unseren Gesangsfreunden aus Bremen, dem ,Waller Heartchor’, hatten wir 1 150 Euro von dem begeisterten Publikum in den Hut bekommen.“ Der Betrag sei gesplittet worden. Mit der einen Hälfte unterstützt der Waller Chor das Kinderhilfswerk in Bremen. Die Kir möchte mit der Spende der Wildwasser-Beratungsstelle unter die Arme greifen.

„Wir sind eine Einrichtung in Trägerschaft des evangelisch--lutherischen Kirchenkreises Rotenburg und beraten überkonfessionell gegen sexualisierte Gewalt bei Frauen, Kindern und Jugendlichen“, so Lihl. Dabei helfe jeder Euro der Arbeit von Wildwasser. Spender können ihre Unterstützung auf das Konto IBAN DE78290400900683 2810 00 überweisen. go