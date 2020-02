CDU vor Ort hält Rückzug Kramp-Karrenbauers für richtig

+ Annegret Kramp-Karrenbauer geht. Ein richtiger Schritt, sagen die lokalen CDU-Vertreter. Foto: afp

Rotenburg – Die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Marco Mohrmann aus Rhadereistedt und Eike Holsten aus Rotenburg haben als Kreis- und Gemeindeverbandsvorsitzende ihrer Partei den angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteichefin und Kanzlerkandidatin begrüßt. „Kramp-Karrenbauer hat Fehler gemacht und weder in der Partei, noch in der Bevölkerung, ausreichend Rückhalt für eine Kanzlerkandidatur“, so Holsten auf Nachfrage. Mohrmann beschreibt Kramp-Karrenbauers Schritt als „überfällig“, da „es ihr leider nicht gelungen ist, die Menschen für die Arbeit der CDU zu begeistern. Die Rückmeldungen aus meinem Kreisverband und darüber hinaus sind eindeutig.“