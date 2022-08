Über Motivation und Grenzen bei Ehrenamtlichen

Von: Nina Baucke

Gerd Hachmöller beschäftigt sich bei der Stabstelle Kreisentwicklung mit der Flüchtlingshilfe im Landkreis. © Baucke

Worauf ehrenamtliche Flüchtlingshelfer bei ihrem Engagement achten sollten und wie die aktuelle Situation ist, erklärt Gerd Hachmöller von der Stabsstelle Kreisentwicklung des Landkreises im Interview.

Rotenburg – Als klar war, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine auch die Ankunft Geflüchteter mit sich bringt, ging es vielerorts sehr schnell: Kleidersammlungen, Hilfsaktionen, Whatsappgruppen bis hin zur Aufnahme von Familien in den eigenen vier Wänden. Das meiste davon beruhte und beruht nach wie vor auf ehrenamtlichem Engagement. Aber worauf sollte man achten, wenn man anderen helfen möchte? Wir haben bei Gerd Hachmöller von der Stabsstelle Kreisentwicklung des Landkreises, der die Flüchtlingsarbeit mit koordiniert, nachgefragt.

Ginge es in der Flüchtlingshilfe ohne ehrenamtliches Engagement?

Jedenfalls liefe es ohne Ehrenamtliche deutlich schlechter – sowohl was die Unterbringung der Flüchtlinge angeht, die zum Teil in Privathaushalten wohnen, aber auch bei der Integration. Angefangen bei den ehrenamtlichen Sprachmittlern, die wir vom Landkreis vermitteln. Die Anfragen danach sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine extrem stark angestiegen und ohne diese freiwilligen Übersetzer gäbe es massive Probleme, zum Beispiel in Arztpraxen, bei Behörden, in Schulen und bei sonstigen Terminen der Flüchtlinge, die in der Regel noch kein Deutsch sprechen. Andere Flüchtlingshelfer, die bei uns, den Gemeinden, der Diakonie oder anderen Trägern angedockt sind, unterstützen in verschiedenen Lebenslagen. Sie helfen unter anderem als Fahrdienst, bei Behördengängen, als „Formularfuchs“, bei der Suche nach einer Unterkunft, helfen Kindern bei den Hausaufgaben und so weiter. Generell gäbe es ohne dieses Ehrenamt in diesen Bereichen deutlich mehr Lücken.

Wie sieht es aus Ihrer Sicht aktuell mit der Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung aus?

Das ehrenamtliche Engagement ist im Landkreis Rotenburg zum Glück stark ausgeprägt und wird ja auch vom Landkreis und anderen Institutionen gefördert und unterstützt. Das zahlt sich in Situationen wie der jetzigen aus. Nach meiner Einschätzung haben wir bei uns in der Region jedoch aktuell nicht ganz so viele ehrenamtliche Flüchtlingshelfer, wie das im Herbst/Winter 2015/16 der Fall war. Genaue Zahlen darüber haben wir aber nicht. Damals hatten wir beim Landkreis einen E-Mail-Verteiler von über 500 Aktiven in der Flüchtlingshilfe. Auch jetzt gibt es wieder viele ehrenamtliche Helfer im Landkreis, aber es könnten natürlich noch mehr sein, denn es kommen weiterhin ukrainische Flüchtlinge zu uns, der Strom reißt nicht ab. Wir hatten vor ein paar Monaten die Situation, in der die Zahl der Neuankünfte etwas abflachte und die ersten Menschen in die Ukraine zurückgingen. Derzeit jedoch steigen die Zahlen weiter. Die Notunterkunft des Landkreises in Visselhövede läuft voll und erweitert ihre Kapazitäten, und auch die Gemeinden melden uns, dass sie kaum noch Möglichkeiten haben, die Leute unterzubringen. Es gibt einen sehr starken Bedarf an Wohnraum für Flüchtlinge, aber auch an ehrenamtlichen Helfern und Übersetzern.

Mit welchen Erwartungen starten Menschen in ehrenamtliches Engagement?

Die Motivation im Bereich der Flüchtlingshilfe ist, denke ich, bei den meisten einfach Hilfsbereitschaft, Altruismus oder christliche Nächstenliebe. Oft gibt es Anknüpfungspunkte an die persönliche Biografie oder den eigenen Migrationshintergrund. Einige haben auch bereits positive Erfahrungen in der Flüchtlingskrise 2016 gemacht und nehmen ihr Engagement nun wieder auf. Es gibt aber auch einzelne Fälle, wo man feststellen kann, dass die Erwartungshaltung bei der Aufnahme des Engagements kritisch hinterfragt werden muss. Schwierig wird es dort, wo Dankbarkeit als Gegenleistung für die Hilfe erwartet wird, wo das eigene unerfüllte Bedürfnis nach Anerkennung und Liebe hinter dem Engagement steckt. Wenn dann dieses Bedürfnis in der Flüchtlingshilfe nicht erfüllt wird, kann das Enttäuschung erzeugen. Ich möchte mit dem Supervisionsangebot des Landkreises dabei helfen, möglichst nicht in diese Falle zu geraten.

Welche Erwartungen sollte man schnell über Bord werfen?

Ich rate dazu, keine Gegenleistungen zu erwarten und das Selbstbestimmungsrecht des Gegenübers zu respektieren, also nicht zu entmündigen. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Stichwort. Man sollte sich ganz klar machen: Was will ich tun? Was bin ich bereit, zu geben? In welchem zeitlichen, räumlichen, emotionalen Umfang? Wichtig ist, sich sauber abzugrenzen, sodass man von den Ratsuchenden oder Geflüchteten nicht zu sehr vereinnahmt wird und schlimmstenfalls in einer Art Helfersyndrom landet. Die Hilfe sollte nicht übergriffig oder bevormundend sein, um nicht in einen Teufelskreis zu geraten, den wir als „Drama-Dreieck“ kennen: Ich sehe mich als Retter, das Opfer ist hilflos, ich helfe ungefragt, ich meine am besten zu wissen, was für mein Gegenüber gut ist. Das führt dazu, dass Hilfe abgelehnt wird, und das wiederum ruft Enttäuschungen hervor, sodass sich der Helfer am Ende selbst als Opfer fühlt.

Wie geraten Erwartungen der Helfenden mit denen eines Geflüchteten aneinander?

Wir stellen fest, dass bei vielen ukrainischen Flüchtlingen recht präzise Vorstellungen von dem herrschen, was sie benötigen. Manchmal werden auch kurzfristig Sprachkurse und Arbeitsangebote eingefordert. Vor allem Letzteres benötigt aber Zeit und Geduld, denn vor der Arbeitsaufnahme steht in der Regel der Spracherwerb. Viele Dinge gehen nun mal nicht so schnell, wie es sich manche Flüchtlinge wünschen.

Welche Rolle spielen kulturelle Unterschiede?

Kulturelle Unterschiede gibt es natürlich auch mit Blick auf ukrainische Flüchtlinge, diese sind in der Regel aber weniger ausgeprägt als 2015/16, als viele Flüchtlinge aus dem arabischen und persischen Raum kamen, wo die Unterschiede dann noch größer sind.

Muss da eine Seite erst einmal zurückstecken?

Das denke ich nicht, ich sehe es eher als einen gegenseitigen Lernprozess. Da viele Ukrainer möglichst schnell wieder in die Heimat zurück möchten, ist der gesellschaftliche Integrationsdruck vielleicht auch nicht ganz so hoch wie bei der letzten Flüchtlingswelle. Es gibt auch viele Gemeinsamkeiten zwischen Deutschen und Ukrainern. Institutionen, das Schulwesen, die Arbeitswelt und der zwischenmenschliche Umgang funktionieren ziemlich ähnlich. Wir stellen beispielsweise auch fest, dass bei vielen Ukrainern eine hohe Affinität zu Dingen wie Social Media und Internet da ist, so dass sich viele oft schon selber ein Stück weit helfen und über ihr Gastland informieren können. Ehrenamtlichen raten wir immer dazu, möglichst offen und ehrlich über die Dinge zu informieren, die für das Leben bei uns wichtig sind und zu Beginn des Engagements die gegenseitigen Erwartungen abzuchecken. Den Fehler, den viele ehrenamtliche Flüchtlingshelfer anfangs machen, ist, ungefragt zu helfen. Nach dem Motto „Ich weiß schon, was für dich gut ist“. Man sollte stattdessen gerade am Anfang viel fragen: Was brauchst du? Welche Ziele hast du? Wo möchtest du hin? Wie lange wollt ihr bleiben? Welche Unterstützung hast du bereits von anderer Seite? Um dann zu prüfen: Welche Erwartungen sind realistisch, welche sind es nicht? Dann sollte man klar formulieren: Bei diesem oder jenem Ziel kann ich dir helfen – bei diesem oder jenem nicht. Das häufigste Missverständnis, häufiger noch als interkulturelle Missverständnisse, sind unterschiedliche und unausgesprochene Erwartungshaltungen.

Wie begleitet man geflüchtete Menschen richtig bei der Integration in unsere Gesellschaft? Ist das Formulieren der Ziele, wie Sie eben erwähnten, da der erste Schritt?

Ja, genau. Erstens: Fragen und Erwartungen abklären statt unreflektiert zu helfen. Zweitens: sich selber klarmachen, wie weit das eigene Engagement gehen soll, sich auch abgrenzen und andere Bereiche des eigenen Lebens, wie Hobbys oder Familie, nicht vernachlässigen. Drittens ist es die Hilfe selbst, je nachdem, wo der Bedarf liegt. Ob es darum geht, dass das Kind in der Schule Unterstützung braucht oder die Mutter einen Sprachkurs sucht oder es darum geht, die ersten Schritte in die Gesellschaft hineinzugehen – sei es über Vereine, Treffpunkte oder zwischenmenschliche Kontakte. Viertens: Loslassen können. Wenn man eine Flüchtlingsfamilie eine Zeit lang begleitet oder unterstützt, vielleicht sogar bei sich aufgenommen hat, kommt es natürlich zu zwischenmenschlichen Bindungen. Wenn diese Familie dann zum Beispiel entscheidet, in die Ukraine zurückkehren zu wollen oder sagt, dass sie keine Hilfe mehr braucht, ist dies kein Misserfolg. Im Gegenteil: Dann kann die Unterstützung guten Gewissens beendet werden. Dass dies dann auch zwischenmenschlich einen Abschied bedeutet, sollte man sich schon vor Aufnahme des Engagements klarmachen.

Offenbaren sich da auch wieder Konfliktfelder?

Wie bei allen zwischenmenschlichen Kontakten gibt es auch in der Flüchtlingshilfe mal Missverständnisse. Aber im Großen und Ganzen läuft das nach meiner Wahrnehmung meist gut. Wir bekommen gelegentlich Rückmeldungen, sowohl von ukrainischen Flüchtlingen als auch von Helfern, dass die ehrenamtliche Unterstützung von beiden Seiten als sehr gewinnbringend empfunden wird.

Welche Unterschiede gibt es zwischen der Hilfsbereitschaft für Ukrainer und der nach 2015?

Eine Gemeinsamkeit ist, dass nach einem ersten Hype quantitativ ein Abflachen der Hilfsbereitschaft erfolgt. Das haben wir jetzt auch gemerkt: Der ersten, allgemeinen Woge der Hilfsbereitschaft und der Betroffenheit aufgrund der Ereignisse folgte schnell ein Abflachen – wie es auch in der öffentlichen Diskussion und Nachrichtenlage wahrnehmbar war. Grundsätzlich gibt es aber nach wie vor Bedarf an ehrenamtlicher Hilfe und es kommen ja auch noch weitere Flüchtlinge an.

Wie lange bleiben die ehrenamtlichen Helfer in der Regel dabei?

Das ist total unterschiedlich. Ich kenne Helfer-Flüchtling-Gespanne, die seit sechs, sieben Jahren existieren, wo sich aus der ehrenamtlichen Hilfe mittlerweile eine Freundschaft auf Augenhöhe entwickelt hat. Es gibt andererseits Konstellationen, wo die Hilfe nur in einer einmaligen Unterstützung besteht, was ja auch okay ist. Und dann gibt es Fälle, wo nach einem kurzen, enthusiastischen Engagement dieses frustriert fallen gelassen wird. Das sind die Fälle, in denen Enttäuschungen aufgrund falscher Erwartungen entstanden sind oder es Missverständnisse gegeben hat. Die Helfer, die über mehrere Jahre am Ball bleiben, sind oft die, die sich gut abgegrenzt haben. Die von Anfang an gesagt haben: Ich gebe einen klar definierten Teil meiner Freizeit und meiner Ressourcen für dieses ehrenamtliche Engagement – nicht mehr und nicht weniger. Und ich erwarte keine Dankbarkeit oder Gegenleistungen, um mein Selbstwertgefühl zu steigern. Helfer, die so reflektiert arbeiten, schaffen es, ihr Engagement auch über Jahre aufrecht zu erhalten.

Worauf sollte man achten, wenn man in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe einen langen Atem behalten will?

Neben der eigenen, persönlichen Abgrenzung sollte man auch dem Hilfesuchenden gegenüber klar formulieren, wo die Grenzen sind. Wobei man helfen kann, wobei aber auch nicht. Man sollte gut vernetzt sein, sodass man zu bestimmten Themen weitervermitteln kann. Auf keinen Fall sollte man den Anspruch haben, dass man in wirklich allen Lebensbereichen der optimale Unterstützer ist. Es gibt eine Vielzahl von Personen, Institutionen und Vereinen, die Hilfe für spezielle Problemlagen bieten – Stichworte Posttraumatische Störungen, Ausländerrecht, Erziehungsprobleme, Gesundheit, Pflege und so weiter. Ganz wichtig sind dabei die Migrationsberatungsstellen der Diakonie, die großartige Arbeit leisten. Diese können auf professioneller Ebene beraten. Wir erleben zuweilen, dass Ehrenamtliche ohne Erfahrung versuchen, Flüchtlinge im Ausländerrecht zu unterstützen oder zu einem Bleiberecht zu verhelfen. Das läuft dann mit ganz viel Engagement, aber wenig Fachkenntnis. Und das geht schnell nach hinten los.

Inwiefern spielt es dabei eine Rolle, mit wie viel sich jemand einbringen kann und will?

Auch ganz kleine Dinge können wichtig sein. Gut ist es immer, wenn man irgendwo angedockt ist. Da empfehlen wir die Kommune vor Ort, uns als Landkreis, Kirche, Diakonie oder Vereine. Gerade die Vernetzung ist für dieses Ehrenamt wichtig. Dann kann man auch schon mit einem begrenzten Angebot wertvolle Hilfe leisten.