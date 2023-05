Standbein Bullerbü-Flair: Eckhoff über Ferienvermietung

Von: Andreas Schultz

Teilen

Verwalterin und gelegentlich auch Reinigungskraft: Caroline Eckhoff hat in Sachen Ferienvermietung auf dem Hof „Bullerbü Hanrade“ den Hut auf – nebenher ist die 26-Jährig im Begriff, ihr Landwirtschaftsstudium abzuschließen. © Schultz

Caroline Eckhoff hat auf dem Hof der Familie in Heeslingen alle Hände voll zu tun: nicht ausschließlich mit Stalldienst, sondern auch mit dem Management der Ferienwohnung.

Rotenburg/Heeslingen – „Das klappt nur, wenn die ganze Familie mit anpackt“, sagt Caroline Eckhoff über den Betrieb der Ferienwohnung im „Bullerbü Hanrade“ bei Heeslingen. Die Schwestern helfen bei den Pferden und im Büro, Vater Carsten führt die Gäste gern über den landwirtschaftlichen Betrieb, Caroline selbst ist Verwalterin des Ferienhauses und übernimmt gelegentlich den Putzdienst. Ferienvermietung ist auf dem Hof der Familie Eckhoff eines von vielen Standbeinen – eines, auf das das Landvolk seine Mitglieder aufmerksam macht.

Zur Corona-Zeit hat es einen Boom gegeben, aus dem ein anhaltender Trend geworden ist.

„Einkommenskombination als Ihre Chance“, heißt daher die ganztägige Infoveranstaltung der Kreislandvolkverbände Rotenburg-Verden und Bremervörde-Zeven sowie der Landtouristik Niedersachsen und der Touristikverbände der Landkreise Rotenburg und Verden. Von 9.30 bis 13 Uhr geht es heute im Kreishaus in Rotenburg um Chancen, die sich aus Ferienvermietung und Direktvermarktung als zusätzliches Standbein ergeben. Die sind groß, weiß Jörn Ehlers. „Mittlerweile sind Ferien auf dem Bauernhof total etabliert“, sagt der Vorsitzende vom Landvolk Rotenburg-Verden. Die Nachfrage sei enorm, viele Betriebe seien in dem breiten Feld fachlich gut aufgestellt, böten alles im Bereich von Tiny House über einzelne Zimmer bis hin zu ganzen Wohnung zur Ferienvermietung an.

Hohes Potenzial

Einen Einblick geben Landwirt Carsten Eckhoff und seine Tochter Caroline: Das Potenzial der Ferienvermietung schätzen sie als groß ein. Die Studentin der Landwirtschaft – aktuell kurz vor der Abgabe der Bachelorarbeit – hat bei dem Projekt den Hut auf. Der Hof verfügt darüber hinaus über eine Reihe von Umsatzquellen: Mit vier weiteren Gesellschaftern betreiben Eckhoffs eine Biogasanlage, in der Tierwohl-Schweinemast stehen 700 Tiere, außerdem verfügt der Hof über 60 Rinder. Zudem baut die Familie Mais, Getreide und Ackergras an.

Die Ferienwohnung ist ein frei stehendes Haus in Wurfweite zum Haus der Betreiberfamilie, steht mitten im Grün. Zwei Zimmer bieten Platz für die Unterbringung im Familienurlaub, sie sind auf fünf Personen ausgerichtet. Zuvor hatte eine der Schwestern in dem Gebäude gewohnt. Als sie 2020 auszog, kam die Überlegung, es für wechselnde Gäste zur Verfügung zu stellen. „Wäre da nicht deine Initiative gewesen, ich hätte mir das nicht zugetraut“, sagt Carsten Eckhoff zu seiner Tochter.

Die Hühner seien für viele Gäste ein kleiner Höhepunkt des Besuchs, sagt Caroline Eckhoff. © Schultz

Bereut hat die Familie diesen Schritt nicht. Etwa zehn Prozent der Gäste benehme sich daneben, bräuchten aus Sicht des Landwirts nicht wiederzukommen, mit den übrigen Kurzmietern komme man gut klar. „Man muss aber auch Lust haben, zu reden, offen zu sein“, fügt die 26-Jährige hinzu. Daraus ergebe sich auch eine Chance: mit dem Verbraucher über seine Sicht der Lebensmittelerzeugung zu reden, aber auch gemeinsam mit Kritikern Begriffe wie „Tierfabriken“ durchzukauen. Denn, auch das stellt Carsten Eckhoff klar, das Gros der Landwirte stehe zu Unrecht im Schatten weniger schwarzer Schafe der Lebensmittelproduktion.

Kleiner Umsatz, aber hohe Rendite

Die ist auf dem Hof nach wie vor das größte Standbein. Wer die Umsatztypen des Hofs gegeneinander rechnet, stellt fest: Die Ferienvermietung macht aktuell 2,5 Prozent der Rückläufe aus. Das sage allerdings nicht viel aus, findet der Landwirt, die Umsatzrendite habe mehr Aussagekraft. Sie zeigt, welcher Anteil des Umsatzes aus Gewinn besteht. Und der belaufe sich in der Ferienvermietung, so wie sie jetzt steht, auf „etwa ein Drittel“, schätzt die Jungunternehmerin. Rund 33 Prozent also – und darin ist die Arbeit der Verwalterin und Reinigungskraft bereits eingepreist. Carsten Eckhoff verdeutlicht: In der Landwirtschaft bewege man zwar große Summen, dort liege die Rendite üblicherweise allerdings im einstelligen Prozentbereich.

Idyllisch am Waldrand gelegen und ausgestattet mit einer Pferdeweide: Das ist das „Bullerbü Hanrade“. © Schultz

Welche Arbeiten hinter den Zahlen stehen, zeigt die Familie gern. „Wir haben nichts zu verstecken“, sagt Carsten Eckhoff. Im Gegenteil, fügt die Studentin hinzu, lebe das Angebot der Ferienvermietung davon, dass die Gäste selbst mit anpacken, wenn sie wollen: Wer möchte, kann sich beispielsweise mit den 30 Hühnern aus dem kleinen Stall auseinandersetzen oder bei den Pferden und ihrer Behausung mit anpacken. „Unsere Gäste können sich frei auf dem Hof bewegen“, sagt Carsten Eckhoff. Einzige Ausnahme sei der Schweinestall – das gehe man aufgrund der Afrikanischen Schweinepest (ASP) auf Nummer sicher.

Bei den Gästen komme das Konzept gut an. Sie kämen aus aller Welt – Niederlande bis Mexiko – und gerne wieder zurück nach Heeslingen. Der Buchungskalender ist regelmäßig voll. Die gute Lage, umgeben von Wäldern, in der Nähe von Nordpfaden, begünstige das. Aber auch die Vermarktung durch die Landtouristik Niedersachsen sei eine große Hilfe. Wenn es weiter so rund läuft, würden Eckhoffs ihre kleine Ferienvermietung gern erweitern, und zwar um ein Tiny House: ein weiteres kleines Häuschen inmitten der grünen Idylle.