Köhlmoos ebnet den Weg für den Derbysieg des TuS Rotenburg

Von: Matthias Freese

Teilen

Raus mit der Freude: Rotenburgs Handballer bejubeln den Derbysieg ausgelassen. © Freese

Der TuS Rotenburg hat das Derby gegen den TV Oyten gewonnen. Beim 30:28 hielt der Aufsteiger jedoch bis zum Ende gegen und führte sogar lange Zeit.

Rotenburg – Am Ende hatte der TuS Rotenburg einfach den längeren Atem. Oder „die stärkere Puste“, wie es Linksaußen Lukas Misere ausdrückte. Vor allem aber hatten die Wümmestädter im Derby der Handball-Oberliga vor rund 350 Zuschauern gegen den lange Zeit führenden Aufsteiger TV Oyten auch Matthis Köhlmoos im Tor. Der Keeper war der Garant für den 30:28 (13:17)-Heimsieg, nach dem es zur Halbzeit überhaupt noch nicht ausgesehen hatte. „Derbysieger, Derbysieger“, jubelten sie in der Halle, anschließend wurde der Vorplatz der Pestalozzihalle zur Mallorca-ähnlichen Partymeile.

„Matthis hat uns den Arsch gerettet“, fand Rotenburgs Handball-Boss Michael Polworth klare Worte. „Er hat in der zweiten Halbzeit viel dazu beigetragen, dass wir das Spiel noch gewonnen haben“, meinte auch Neu-Coach Daniel van Frayenhove, der eine spannende, aber erfolgreiche Heimpremiere erlebte. In seinem Resümee wusste aber auch er: „Über die Abwehr brauchen wir nicht zu reden. Da haben wir ja allgemein noch Probleme.“ Insbesondere Oytens Shooter Noah Dreyer, aber auch die Außen Anton Zitnikov und Mattis Brüns bereiteten arge Probleme. Deutlich erkennbar war jedoch, dass der Klassenneuling kaum wechselte und nach hinten raus kräftemäßig etwas schwächelte. So erhielt Goalgetter Dreyer zwischenzeitlich auch eine Auszeit, die Rotenburg wiederum nutzte, um zurück ins Spiel zu kommen. „Unser Matchplan war es nicht, das Spiel in 30 Minuten zu gewinnen“, merkte Lukas Misere an.

Spätestens beim 12:16 durch Dreyer hatten die Gastgeber nämlich abreißen lassen (25.). Auf fünf Tore wuchs der Rückstand nach der Pause zunächst an, dann begann die Zeit von Matthis Köhlmoos, die seine Kollegen allmählich nutzten. Der frühere Oytener Chris Ole Brandt, mit acht Treffern bester Werfer, glich zum 22:22 aus (42.), Neuzugang Lars Meyer gelang per „Abstauber“ die Führung zum 25:24 (47.), die Lukas Misere noch ausbaute (49.). „Da hätten wir den Sack zumachen können, denn hinten raus hatten wir schon die besseren Spielanlagen“, meinte van Frayenhove. Doch seine Mannen verpassten es, Oyten endgültig von der Kante zu schubsen, sodass es spannend blieb. Hilfreich war jedoch, dass Dreyer in dieser Phase gleich drei Siebenmeter vergab. Dennoch drehte Timo Blau kurzfristig noch die Parte mit dem 28:27 für die Gäste (55.). Es sollte ihr letztes Tor bleiben. Als Lukas Misere 92 Sekunden vor Ende das 29:28 erzielte und Oyten elf Sekunden vor Schluss vergab, war der Sieg eingetütet. Tim Kesselring legte noch das 30:28 drauf – der Rest war Jubel in blau-weißen Trikots.

„Es war viel zu spannend, aber es war ein Sieg des Willens“, fand van Frayenhove. „Es war echt ein Kampf. Ich habe noch nie ein schönes Derby gesehen. Derbys sind immer eklig“, meinte derweil Kesselring. Wobei die Begegnung ausgesprochen fair blieb – vielleicht auch aufgrund der zahlreichen Verbindungen untereinander. Und so attestierte auch Oytens Max Sell den Rotenburgern „einen überragenden Matthis Köhlmoos im Tor“ gehabt zu haben. „Aber es gibt ja auch noch ein Rückspiel“, fügte er an.