Rotenburgerin Charlotte Schippers will nach Einser-Abi Gutes tun

Von: Andreas Schultz

Abiturientin Charlotte Schippers am Tag der Abschlussfeier. Nächste Station in ihrer Karriere nach dem Rotenburger Ratsgymnasium: Italien. © Schultz

Charlotte Schippers will beruflich Gutes tun. Der Weg dorthin wird die Abiturientin vom Ratsgymnasium über ein Studium in Italien führen. Erfahrung hat die 19-Jährige schon gesammelt: Veränderungen hat sie auch über das Rotenburger Jugendgremium „Jukunft“ bewirkt.

Rotenburg – Wohin zieht es jemanden, der gerade mit einem Notendurchschnitt von 1,2 sein Abi gemacht hat? Für die Rotenburgerin Charlotte Schippers ist die Antwort auf diese Frage ganz klar: in die Ferne. Die ehemalige Schülerin des Rotenburger Ratsgymnasiums möchte studieren – und zwar in gleich drei Ländern hintereinander.

„International Management“ heißt der Studiengang an der ESCP Business School, einer Wirtschaftshochschule mit Standort im französischen Paris. Damit ist auch Schippers nächstes Ziel ein europäisches – allerdings zunächst einmal Turin in Italien, denn die Uni hat mehrere Standorte, die sich über Europa verteilen. „Es ist gar nicht so leicht, da eine Wohnung oder ein Apartement zu finden“, verrät die 19-Jährige.

Ohne Sozialversicherungsnummer geht gar nichts

Sie steckt derzeit mitten in den Vorbereitungen für den Beginn ihrer akademischen Laufbahn im September. Dazu gehören auch weniger glamouröse Organisationsfragen wie die Besorgung einer Sozialversicherungsnummer im italienischen Ausland – und Versicherungsfragen ganz allgemein. Der Fahrplan für das Studium ist aber schon im Werden: Nach Turin wird es weitergehen ins spanische Madrid. Wohin der Weg im dritten Studienjahr geht, kann sich die Rotenburgerin später aussuchen.

Wie man auf einen Studiengang wie „International Management“ kommt? „Ich habe einen Persönlichkeitstest gemacht“, erläutert die 19-Jährige. Herausgekommen sei ein Ergebnis, das unter anderem gut in den Bereich der Betriebswirtschaftslehre passe – und etwa das verbirgt sich auch hinter dem englischen Namen des Studiengangs. Dass ihre Patentante ebenfalls die ESCP Business School besucht hat, ist aber nicht der einzige Grund, warum es die Abiturientin dorthin zieht. „Menschen aus 95 Ländern studieren auf einem Campus“, schwärmt Schippers.

Dort überhaupt Zugang zu bekommen, sei für sich genommen schon eine Herausforderung gewesen. Ihrer Annahme war ein Interview mit Vertretern der Schule vorausgegangen. „Das war schon überwältigend. Eine Interview-Partnerin hat zum Beispiel erzählt, dass sie eine Hilfsorganisation in Sambia gegründet hat“, blickt die Ratsgymnasiastin zurück.

Schippers engagiert sich im Jugendgremium „Jukunft“

Ihr kam im Interview-Prozess das eigene Engagement zupass. Die 19-Jährige ist eine der treibenden Kräfte des Jugendgremiums „Jukunft“ in ihrer Heimatstadt Rotenburg. Der Zusammenschluss aus politisch interessierten Jugendlichen, die in der Stadt etwas bewegen wollen, hat zuletzt beispielsweise eine große Sportbörse mit den Vereinen aus der Umgebung realisiert. Um die 2 000 Teilnehmer aus allen Jahrgängen an den Schulen der Stadt hatte die Gruppe sich gewünscht, und tatsächlich war der Sportplatz in der Ahe über den Tag hinweg gut besucht. „Es ist cool, etwas getan zu haben. Das ist das erste Mal, dass wir merken: Wir haben etwas erreicht“, sagte Schippers zu dieser Gelegenheit zu unserer Zeitung. Dieses Gefühl, zu etwas Gutem für die Gemeinschaft beigetragen zu haben, trägt die Abiturientin noch immer mit sich – das soll auch so bleiben. Ihr Berufsleben will sie guten Taten widmen. Wie genau, das ist noch unklar.

Vorerst bleibt die Gewissheit, das vor Ort geschafft zu haben. „Viele Leute in meinem Umfeld sprechen gern von Totenburg. Ich finde, hinter dem Namen der Stadt sollte mehr stehen“, sagt sie zu ihrer Motivation, „Jukunft“ beizutreten. Offensichtlich mit Erfolg: „Momentan macht mir am meisten Freude, wie viele, die vorher skeptisch waren, jetzt bei ,Jukunft‘ mitmachen wollen“.

Dass Schippers ebenfalls treibende Kraft bei der Einführung von Kindergottesdiensten in der Corpus-Christi-Kirche war, dürfte im Auswahlverfahren auch kein Nachteil gewesen sein. Was ihr aber sicher geholfen hat, ist ihre Einstellung zur persönlichen Weiterentwicklung – „Ich bin wissbegierig. Es macht einfach Spaß, zu lernen“ – und die Freude am Reisen und Kennenlernen anderer Kulturen. Der ebenfalls vorhandene Faible für Sprachen bringt das Übrige.

Mit Rotenburg ist sie noch nicht fertig

Mit Rotenburg ist die 19-Jährige noch lange nicht fertig – auch wenn es im Verlauf der nächsten drei Jahre schon aufgrund des Studiums in drei verschiedene Länder geht. „Mit Jukunft habe ich auch noch nicht abgeschlossen. Ich habe Lust, das weiterzumachen“, sagt sie.

Und irgendwie gilt das wohl auch für das Ratsgymnasium. Sie habe dort eine tolle Schulzeit gehabt, könne daher auch nicht nachfühlen, wie manche Mitschüler die Bildungseinrichtung nun mit großer, lauter Begeisterung hinter sich lassen. „Für mich ist das alles so, als hätten wir uns gerade in große Sommerferien verabschiedet“, verdeutlicht sie den Unglauben darüber, dass die Abi-Zeit nun vorbei ist. So ganz habe sie den Abschied noch nicht verinnerlicht.

Schippers will etwas zurückgeben

Aber es ist auch kein Abschied für immer gewesen, als sie während der Abschlussfeier das Zeugnis entgegennahm. Für die „Ideenwerkstatt“ im August will sie wieder am Ratsgymnasium mitmischen. Das Format gibt es noch nicht so lange, sie bietet mit der Schule verbundenen Menschen die Möglichkeit, den Schulalltag vor Ort für kommende Generationen positiv zu beeinflussen. „Man tauscht sich über Schule aus, um etwas zu verbessern. Dabei geht es zum Beispiel um künftige Projektwochen“, verdeutlicht Schippers. Auf diese Weise ergibt sich für sie auch die Gelegenheit, etwas zurückzugeben. Bei all den Schüleraustausch-Veranstaltungen und Reisen habe sie viel gelernt, in Frankreich und Mexiko dabei sogar Freunde fürs Leben gefunden. Schippers möchte an „ihrer“ Schule gern weiter mitwirken, denn „meine Schule hat mir super viel ermöglicht!“