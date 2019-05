Ein Trüffelschwein für Geschichten

Rotenburg – Europa ist mindestens so bunt wie im Weltatlas – diese Erkenntnis hat Journalist Oliver Lück am Montagabend auf Einladung der Rotenburger Volkshochschule und der Stadtbibliothek in deren Räumlichkeit mit „Europa ohne Ende“, einer Mischung aus Lesung und Diashow, belegt.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist der 45-jährige Schleswig-Holsteiner Autor, Fotograf und Geschichtensammler. Mit Hund, VW-Bus und Kamera unterwegs, hält er den „unterschätzten Kontinent“, um den der Weltenbummler als Student noch einen Bogen gemacht hatte, mit der Kamera fest. Gleich sein erstes Bild, das auch den Titel seines bald erscheinenden ersten Bildbandes zieren wird: ein Hingucker. Die Allee „Dark Hedges“ in Nordirland ist seit „Game of Thrones“ nicht mehr ohne Lawine aus Blech und Menschen zu genießen. Lück plaudert vom Filmtourismus, davon, wie sich Orte verändern. Viele hat er mehrfach bereist, „nicht nur, um zu sehen, was die Zeit mit ihnen macht, sondern auch mit einem selbst.“

Lück hat einen guten Blick; Sein Kaleidoskop fotografischer Eindrücke – vom Segelboot zwischen den Schären, sich brechenden Wellen oder schroffen Felsküsten – nimmt sich fast aus wie eine Werbebroschüre für Europa. Vielleicht auch deshalb ist die Veranstaltung von „Europe Direct Informationszentrum Lüneburg“ gesponsort.

Ihn auf eine Diashow und ein paar amüsante Geschichten zu reduzieren, würde dem Autoren Unrecht tun: Der Wohnmobilreisende und Philanthrop stellt klar, wie wichtig ein geeintes Europa ist und plädiert eindringlich: „Geht zur Europawahl, gebt den Populisten und Hetzern keine Chance!“ Kein Zufall, dass Michael Burgwald ihn kurz vorher nach Rotenburg geholt hat: „Wir wollten vor dem 26. Mai unbedingt eine Veranstaltung zu Europa anbieten“, so der VHS-Leiter.

So unberührt die Natur von El Hierro, so schön die weiten Strände, Estland oder Lettland – Länder, von denen der Wohnmobilist schwärmt –, ein wenig beliebig sind die Bilder wie aus dem Reisekatalog doch. Spannend wird es, wenn Lück Menschen einfängt und die Geschichten hinter den Bildern erzählt. Etwa von André, dem baskischen Chilianbauer, den er bei der Ernte und beim Fest für „Chili in allen Aggregatzuständen“ begleitet. Oder von der Lettin Biruta Kerve, die aus dem Wohlstandsmüll, der Jahr für Jahr am Strand angeschwemmt wird, in ihrem Garten eine Kunstgalerie gemacht hat. Sie war es auch, deren Flaschenpost-Sammlung ihn dazu inspirierte, die Schreiber der 40 Briefe ausfindig zu machen. Im Schneeballsystem wurde ein ganzes Buch daraus; die rund 50 Zuhörer lernen stellvertretend den Schärenfischer Arne Nordström kennen, ein „in die Jahre gekommener Bud Spencer“, der vor 30 Jahren fast einmal mit einem U-Boot des russischen Militärs kollidiert wäre.

Tiefgang haben Lücks Plaudereien, als er von Josef aus Würzburg erzählt, der vier gestrandeten rumänischen Bauarbeitern zwei Tage vor Weihnachten sein Auto für die Heimreise über die Karpaten leiht – es sind diese besonderen Menschen, die Europa lebenswert und Lücks Lesung lohnenswert machen. Wie ein Trüffelschwein hat Lück das Talent, sie aufzuspüren und ihre Geschichten festzuhalten. Ein Genuss, ihm zuhören zu dürfen. hey