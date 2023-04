Trotz Gerichtsverhandlung: Keine Klarheit zur Rotenburger Reiterkasse

Von: Michael Krüger

Wohin ist das Geld des Reitclubs gewandert? Ein erster Gütetermin vor dem Landgericht Verden hat am Montag wenig Erhellung gebracht. Der beklagte ehemalige Kassenwart fehlte krankheitsbedingt. © Michael Krüger

Der Rotenburger Reitclub bereitet mit einem neuen Vorstandsteam einen nächsten Neuanfang vor. Unklar bleibt allerdings, ob der Club jemals wieder an das in bislang unbekannten Kanäle geflossene Geld aus der Vereinskasse kommt. Der wegen Untreue angeklagte ehemalige Kassenwart erscheint noch nicht vor Gericht.

Verden/Rotenburg – Emile Stuijt schaut sich an diesem Montagmorgen des Öfteren fragend um, aber Antworten erhält er kaum. Als Vorstandsvertreter des Rotenburger Reitclubs sitzt der 53-jährige Botheler im Saal 51 des Landgerichts Verden und hofft eigentlich, etwas über den Verbleib des Vereinsvermögens zu erfahren. Mehr als 70 000 Euro sind verschwunden, mutmaßlich veruntreut durch Frank Peters. Der damalige FDP-Stadtrats- und Kreistagspolitiker soll als Kassenwart des Clubs das Geld in den Jahren 2021 und 2022 in die eigene Tasche gesteckt und in bislang nicht nachvollziehbaren Investments angelegt haben. Fakt ist: Das Geld ist aktuell weg. Die Güteverhandlung im Landgericht ändert daran nichts. Peters ist an diesem Montagmorgen nicht erschienen. Sein Anwalt Jakob Struif bittet um Entschuldigung: Peters ist krank. Stuijts Fragen bleiben weitgehend unbeantwortet.

Gericht am Morgen, Versammlung am Abend

Am Montagabend muss der bisherige zweite Vorsitzende Stuijt in einer Reithalle auf dem Vereinsgelände am Rotenburger Ortsausgang erklären, wie der Stand der Dinge ist: Mitgliederversammlung. Sein Bericht fällt allerdings kurz aus. Alles, sagt er, was der Vorstand aufgelistet habe an nicht nachvollziehbaren Buchungen und Abhebungen, mutmaßlich durch den, der als einziger eine Kontovollmacht hatte, sei durch die Richterin „abgeholt“ worden. Klare Sache. Allerdings werde weiter verhandelt. Auch wenn das Berichtete spärlich bleibt, das Vertrauen in den Neuanfang gibt es. Stuijt wird von den 28 stimmberechtigten Mitgliedern vor Ort zum neuen Vorsitzenden gewählt, als Stellvertreterin steht ihm künftig Ann-Kathrin Makoschey zur Seite.

Großer Renovierungsbedarf

Zum zweiten Neuanfang nach dem Rücktritt des erst im Oktober gewählten Stefan Pahl im März und Anzeigen wegen vereinsschädigenden Verhaltens – Ergebnis offen – müssten eigentlich auch Instandsetzungsmaßnahmen auf dem Reitclub-Gelände gehören. Der Reit- und Schulbetrieb von Pächterin Angélique Sieg läuft zwar ungebrochen, aber Zäune, Böden, Hallendächer und das Vereinsheim müssten dringend mal ausgebessert werden. Dafür braucht man Geld. Pleite, heißt es, sei man nicht – aber mit den mehr als 70 000 Euro, die verschwunden sind, ließe es sich natürlich besser arbeiten. Hoffnung setzen die Mitglieder diesbezüglich auf den 5. Juni. Dann soll es zu einer zweiten Anhörung in der Zivilsache vor dem Landgericht Verden kommen. „Ich will Herrn Peters informatorisch befragen“, betont Richterin Inga Flint beim ersten Gütetermin mit mündlicher Verhandlung mehrfach. Sie weiß aber auch: „Er muss sich nicht äußern.“

Emile Stuijt ist neuer Vorsitzender des Reitclubs Rotenburg. © Krüger, Michael

Peters’ Rechtsanwalt Struif indes verspricht, dass man Antworten liefern wolle. „Einigungsbereitschaft besteht“, sagt er stellvertretend für den ehemaligen Kassenwart. Wie weit diese geht, muss abgewartet werden. Struif: „Es gab durchaus Überweisungen, die satzungsfremd waren.“ Die werde Peters „natürlich“ zurückzahlen. Allerdings gehe es um deutlich geringere Beträge als die beklagten. Struif spricht von 30 000 oder 40 000 Euro. Dafür biete man Ratenzahlungen an. Nur: „Momentan sieht es finanziell bei ihm etwas schwierig aus.“

Verein will das gesamte Geld zurück

Der Reitclub wird sich darauf wohl nicht einlassen. Rechtsanwältin Franziska Meyer-Hesselbarth betont, man werde dem ehemaligen Kassenwart „keinen Vertrauensvorschuss“ mehr geben. Seit November habe man das „heillose Durcheinander“ der Kassenführung etwas geordnet. Das Angebot, dieses einzusehen und Antworten zu fragwürdigen Überweisungen vor allem unter dem Betreff „VHGVS“ und teilweise an sich selbst sowie zu Barabhebungen zu liefern, habe Peters nicht angenommen. „Es kam kein Signal.“ Deswegen wolle man auch den gesamten Betrag zurück.

Der Zivilprozess zielt auf eine Einigung zwischen Reitclub als Kläger und ehemaligem Kassenwart als Beklagtem. Auf einem anderen Papier steht ein möglicher Strafprozess: Die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Peters wegen des Verdachts der Untreue laufen noch. Richterin Flint sagt schon jetzt deutlich: „Es besteht ein erhöhtes Risiko für den Angeklagten, verurteilt zu werden zur Rückzahlung des Geldes.“