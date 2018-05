Der Trend geht zum „eigenen digitalen Endgerät“

Rotenburg - Von Michael Schwekendiek und Farina Witte. Sven Thiemer, Schulleiter an der Rotenburger IGS, sieht das alles eher gelassen: Handys und Smartphones gehören zum Alltag seiner Schüler.

In der 5. Klasse, so schätzt er, haben nahezu alle wenigstens ein Handy (das sind die ohne Internetzugang), die meisten aber bereits ein Smartphone (Zugang zu Spielen und Internet). Im Schulgebäude selbst sind die mobilen Dauerbegleiter verboten; in der Pause auf dem Schulhof nicht. Und auch im Unterricht werden mehr und mehr „digitale Endgeräte“ eingesetzt, so Thiemer: Tablet-PCs, Notebooks – auch die klassischen Wandtafeln haben inzwischen Platz machen müssen für „Active boards“, Tafeln, die über PC gesteuert werden und auf denen die Schüler und Lehrer ähnlich wie am Computer arbeiten können.

„Da sind die Kinder am nächsten Morgen müde“

Für Schüler der achten oder neunten Klasse sei das absolut richtig, findet auch seine Kollegin Nicole Ehlers, die in diesen Jahrgängen unterrichtet. Gravierender sei ihrer Meinung nach, dass Schüler, kaum dass sie nach der Schule zuhause sind, sich stundenlang mit Computerspielen beschäftigen. „Da sind die Kinder am nächsten Morgen müde, das merken wir sehr deutlich“, berichtet sie. Thiemer rät deshalb allen Eltern, klare Verabredungen zu treffen: „Das Smartphone öffnet das Tor zur Welt – auch zu einer Welt, die nicht immer geeignet ist für Kinder und Jugendliche.“ Und da dieses „Tor“ zuzusagen rund um die Uhr offen sei, müsse man Verabredungen treffen, dass „zum Beispiel nachts das Smartphone in der Küche bleibt“, damit keiner auf die Idee komme, dann noch durch das digitale Netz zu surfen.

Smartphones für Grundschüler hält er nicht für richtig. Handys, um die Eltern zu kontaktieren (oder umgekehrt) sind sicher auch schon für diese Altersgruppe möglich und üblich. Das Problem sieht er dabei gar nicht bei den so genannten „Helikopter-Eltern“, die Angst haben, ihre Kinder nicht überall hin begleiten und „verfolgen“ zu können, sondern eher bei den Schülern: „Die funken Mama an, wenn sie mal wieder was vergessen haben, und Mama muss dann los, um Pausenbrot, Turnschuhe oder Hefte nachzuliefern.“

Keine Vorgaben, was Nutzung betrifft

Auf sein Smartphone möchte der IGS-Leiter nicht mehr verzichten, selbst für eine Woche wäre das für ihn problematisch. Er hat, wie „ganz viele Schüler“, inzwischen nicht mal mehr eine Armbanduhr, „weil ich sowieso dauernd mein Handy im Blick habe.“ Kollegin Nicole Ehlers braucht kein „Handy-Fasten“. Sie ist ohnehin oft „tagelang ohne“. Damit kommt sie gut zurecht, und außerdem sei – wenigstens am „Schulzentrum In der Ahe“ – sowieso schlechter Empfang und der W-Lan-Zugang für alle Schüler abgeschaltet.

Der Landkreis gibt als Schulträger keine Vorgaben, was die Nutzung von Smartphones betrifft. Dies ist eine rein schulinterne Angelegenheit, teilt Christine Huchzermeier von der Pressestelle des Landkreises mit. In Rotenburg ist der Landkreis unter anderem auch Schulträger des Ratsgymnasiums. Dort gehören Smartphones, genau wie an der IGS, zum Schulalltag dazu. „Bei uns ist seit zwei, drei Jahren in der Schulordnung festgelegt, dass die Schüler Handys nur in der Pausenhalle und auf dem Schulhof nutzen dürfen. In den Klassenräumen nur, wenn der Lehrer dazu auffordert“, erklärt Schulleiterin Iris Rehder. Verstoßen Schüler gegen diese Vorschrift, müssen sie ihre Geräte für den restlichen Schultag im Sekretariat abgeben. Wenn diese Regelung nicht mehr zeitgemäß ist, werde die Schule aber auch nach einer anderen möglichen Lösung schauen.

Noch kein großes Thema an Grundschulen

Bei den Grundschulen in Rotenburg scheinen Smartphones noch kein großes Thema zu sein. „Die Kinder haben eher nur normale Telefonierhandys dabei, um bei Notfällen die Eltern zu kontaktieren“, meint Susanne Enders, Rektorin der Stadtschule. Die Nutzung von Smartphones sei hingegen kein Problem. „Es ist schon so, dass die Kinder Smartphones besitzen“, schätzt Enders. Die Schule appeliere aber an die Eltern, dass die Kinder diese hochwertigen Geräte zu Hause lassen. Mirja Gathmann, Konrektorin der Schule am Grafel, beobachtet ebenfalls, dass Kinder bereits im Grundschulalter Smartphones besitzen. „Diese werden aber hier in der Schule nicht aktiv genutzt“, erklärt die Konrektorin. Es sei erst wenige Male vorgekommen, dass Kinder ihr mobiles Telefon mit in die Schule genommen haben. In der Schule am Grafel gelte allerdings auch die Regel, dass Handys generell nicht mitgebracht werden dürfen.