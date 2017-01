Treffpunkt für Kreative

Rotenburg - Das Kreativ-Regal in der Stadtbibliothek Rotenburg ist eröffnet. Dort soll ab jetzt gestöbert und getauscht werden. Kreative aus Rotenburg und Umgebung haben die Möglichkeit, Bastelmaterial jeder Art mitzunehmen oder auch abzugeben. In vielen heimischen Kreativecken bleibe schließlich nach der „Arbeit“ noch Material übrig, das jetzt in der Stadtbibliothek ein Zuhause finde, schreibt Christine Braun, die Leiterin der Stadtbibliothek, in einer Mitteilung an die Kreiszeitung. Anderen fehle vielleicht genau dieses eine Knäuel Wolle oder die Rolle Krepppapier.

Es bestehe aber kein unmittelbarer Tauschzwang. Wer etwas sieht, das er gebrauchen kann, der darf es auch mitnehmen. Vielleicht fällt dem glücklichen Finder ein halbes Jahr später etwas in die Hände, das er spenden kann. So geht es auch ein wenig um Nachhaltigkeit. Die Tauschbörse wird von einem Team aus sechs engagierten Leserinnen und zwei Bewohnern der Rotenburger Werke verwaltet. Mit dabei sind Pamela Diercks, Meike Geske, Silke Menker, Nadine Raatz, Sybille Streit und Patrizia Zajber mit ihren Betreuten Lars und Andre. Gemeinsam sorgen sie für Übersichtlichkeit im Regal und stellen auch saisonbezogenes Material aus. Demnächst soll es den „Kreativtipp des Monats“ geben, den Lars – mit Unterstützung von Patrizia Zajber – am Kreativ-Regal präsentieren wird. Lars und die Stadtbibliothek freuen sich auf eifrige Nachbastler, heißt es.

Außerdem sei geplant, offene Kreativnachmittage anzubieten. Hier soll zukünftig regelmäßig gestrickt, gehäkelt, gebastelt oder genäht werden. Dafür werden noch weitere Freiwillige gesucht, so Christine Braun. J men