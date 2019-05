Traumatisierte Soldaten

Zwölftklässler der BBS befassen sich mit dem Thema „Psychische Störungen“

+ Tutor Ulf Becker unterstützt die Teams. Fotos: Goldstein

Rotenburg – In den Berufsbildenden Schulen (BBS) Rotenburg haben sich Zwölftklässler des Beruflichen Gymnasiums mit Schwerpunkt Sozialpädagogik vor dem Klassenraum versammelt. Gleich werden sie sich in vier Gruppen aufteilen und an einem Projekt weiterarbeiten. Sie beschäftigen sich mit dem Thema „Psychische Störungen“. Diese Arbeit gilt als Vorbereitung auf das Abitur im kommenden Jahr und fließt in die Abi-Note mit ein.