Tragisches Unglück in Rotenburg: 55-Jährige stirbt bei Fahrversuchen mit Motorrad

Bei einem schweren Unfall in Rotenburg ist eine Frau gestorben.

Bei einem tragischen Unfall in Rotenburg ist eine 55-Jährige gestorben. Sie übte auf dem Parkplatz am Großen Bullensee das Motorradfahren.

Rotenburg - Das Unglück ereignete sich am Samstag gegen 13.55 Uhr auf dem Parkplatz am Großen Bullensee in Rotenburg, teilt die Polizei mit.

Eine 55 Jahre alte Frau aus dem Bereich Neustadt am Rübenberge wollte erste Fahrversuche mit einem Motorrad machen. Dabei beging sie einen schweren Fahrfehler und betätigte den Gashebel mit voller Kraft.

Rotenburg: Frau stirbt an Kopfverletzungen

Sie prallte daraufhin gegen zwei Bäume und erlitt trotz Helm schwerste Kopfverletzungen. Im Krankenhaus starb die Frau an der Schwere ihrer Verletzungen. Sie war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

jdw

