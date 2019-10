Tourow freut sich über Initiativen

Verband unterstützt Raststätten-Projekte / Kein eigenes Budget

+ In Eigeninitiative hat der Dörpsverein Westerholz eine Schutzhütte auf dem Pfahlsberg gebaut. Foto: Bonath

Rotenburg - Von Wieland Bonath. Mit Ideen, angetrieben von ehrenamtlichem Einsatz, kann in Dörfern viel bewegt werden. So war es auch in Westerholz, wo der dortige Dörpsverein eine Schutzhütte auf dem Pfahlsberg für Wanderer gebaut hat. Gut für alle Wander- und Radtouristen, die dort nun Halt machen können. Daher ist auch Udo Fischer, Geschäftsführer des Touristikverbandes Landkreis Rotenburg (Tourow), angetan von der Aktion: „Uns freut sehr, dass diese drei Schutzhütten in Eigenregie erstellt wurden.” Einige Vereine würden sich schon im Vorfeld an den Verband wenden, wenn entsprechende Vorhaben realisiert werden sollen. „Gemeinsam werden wir dann für Urlauber und einheimische Aktivtouristen die am besten frequentierten und topgeeigneten Plätze suchen.”