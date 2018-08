Die Toleranz ist höher

Rotenburg - Von Farina Witte. Die B75 und die B71 werden derzeit im Bereich Rotenburg saniert. Teil der Maßnahme ist auch der Kreisel an der Aral-Tankstelle kurz hinter der Abfahrt Rotenburg Mitte. Im ersten Bauabschnitt, der vom 15. Juli bis zum 6. August dauerte, wurde die Fahrbahn am Kreisel komplett erneuert. Nun sind zunehmend Beschwerden zu hören, auch sprachen die Mitglieder des Rotenburger Planungsausschusses in der vergangenen Sitzung darüber, dass die Straße sich dort nun schlechter fahren würde als vorher.

Dass es dort Probleme gebe, ist in der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden allerdings nicht bekannt, wie es auf Anfrage heißt. Bereits während der Baumaßnahme überprüfe eine Bauüberwachung der Behörde und auch die ausführende Firma selbst die Arbeiten. Diese würden die Strecken bereits genau kontrollieren, so Rick Graue von der Landesbehörde. „Bisher habe ich nichts gehört.“

Die Toleranzwerte für die Ebenheit seien für den Kreisel allerdings höher als für die geraden Strecken, denn „dort wurde Gussasphalt im Handeinbau eingesetzt.“ Im Gegensatz dazu nutzt die Baufirma für die geraden Strecken auf der Bundesstraße einen Fertiger, um die verschiedenen Schichten aufzutragen. Der Gussasphalt werde dagegen im Kreisel verwendet, da dort eine höhere Belastbarkeit gegeben sein müsse. „Auf gerader Strecke wirken die Kräfte nur von oben nach unten auf die Straße. Im Kreisel wirken hingegen auch Scherkräfte, die ins Kurvenäußere gehen“, berichtet Graue. Wenn die gesamte Maßnahme abgeschlossen ist, wird entlang der gesamten Strecke noch mal gemessen, ob die Straßen überall ausreichend eben sind. Werden Toleranzwerte deutlich überschritten, müssten betroffene Bereiche ausgebessert werden.

Noch bis Ende kommender Woche dauert die Baumaßnahme. Derzeit arbeitet die Baufirma am dritten Bauabschnitt an der Bundesstraße 71 vom Abzweig der B75 / B71 in Richtung Zeven bis einschließlich des Einmündungspunktes der Kreisstraße 238 (Borcheler Damm). Die Strecke ist bis zum Abschluss der Straßenbauarbeiten, voraussichtlich am 31. August, voll gesperrt. Nach wie vor, betont Graue, liege man gut im Zeitplan und es gebe keine Probleme bei den Arbeiten. Der Abschnitt wird laut Plan am Samstag, 1. September, ab etwa 6 Uhr wieder freigegeben. Etwas länger dauert es hingegen noch, bis wieder komplett freie Fahrt zwischen der Abfahrt Rotenburg Mitte und dem Aral-Kreisel ist. Dort wurde die marode, hölzerne Radfahrer- und Fußgängerbrücke abgerissen und soll neu gebaut werden. Zur Zeit pausiert der Bau, ab kommenden Montag geht es dann weiter, erklärt Graue. Für den Neubau der Brücke wird der Verkehr mithilfe einer Ampelanlage halbseitig an der Baustelle vorbei geführt. Voraussichtlich bis November dauert es noch, bis die neue Betonbrücke vor dem Kreisel fertiggestellt ist.