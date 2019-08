Titel verteidigt, aber Linke verletzt

Hetzwege – Titel verteidigt! Die SG Unterstedt hat im Kreisliga-Duell mit dem Aufsteiger TuS Westerholz das Endspiel des Hetzweger Wanderpokalturniers mit 1:0 (1:0) für sich entschieden. „Es war kein Sieg mit Glanz und Gloria, aber es war gut zu sehen, dass die Jungs auch verteidigen können“, resümierte Coach Fabian Knappik. Einen Wermutstropfen gab es jedoch auch: Offensivkraft Leon Linke verletzte sich neun Minuten vor dem Ende nach einem Foul von Marten Berndt am Knie. Der Westerholzer sah dafür Gelb-Rot. Als „ganz unnötig“, kommentierte Knappik das Einsteigen. Für Dribbelkünstler Linke ging es anschließend ins Krankenhaus. „Zumindest die Bänder sind nicht gerissen, wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist“, so der Coach.

Von Beginn an entwickelte sich ein schnelles Spiel, in dem sich die Protagonisten nichts schenkten. Unterstedt agierte defensiver als gewohnt und ließ Westerholz kommen. „Unsere Viererkette hat super gespielt, vor allem Christopher Hesse war bockstark und hat Björn Banehr aus dem Spiel genommen“, meinte Knappik. Westerholz fehlten mit Jan Ostenfeld und Jan-Lüder Behrens zwei wichtige Stützen. Einen Fehler der Blau-Weißen nutzte dabei Tobias Delventhal in der 18. Minute zur Führung.

Erst zum Ende der ersten Hälfte kam Westerholz besser ins Spiel. Im zweiten Durchgang setzte die Elf von Neu-Trainer Matthias Klindworth alles auf eine Karte. Marvin Benét verfehlte mit einem Flachschuss knapp das Gehäuse. Banehr traf wenig später den Pfosten. Durch die offensivere Herangehensweise der Westerholzer ergaben sich mehr Räume für Unterstedts Offensivreihe, die jedoch am aufmerksamen Torhüter Torben Dittmer scheiterte.

Für eine Überraschung sorgte indes der SV Grün-Weiß Helvesiek, der im Spiel um Platz drei den Kreisliga-Absteiger und neuen Ligarivalen SV Rot-Weiß Scheeßel mit 5:3 nach Elfmeterschießen (1:1/0:1) bezwang. Scheeßel war furios gestartet und früh durch Florian Klee in Führung gegangen (5.). Er hatte eine scharfe Hereingabe von Jonas Wichern genutzt. Beide Mannschaften taten sich in der Folgezeit schwer, um gefährlich ins letzte Drittel zu kommen. Eine der wenigen Möglichkeiten vergab Janik Schwabe, der an Scheeßels Torhüter Thole Althoff scheiterte. Auf der Gegenseite fand Benjamin Hensel mit einem Kopfball in Keeper Clemens Windeler seinen Meister.

Nach dem Seitenwechsel gelang Tobias Schiller per Freistoß der Ausgleich (52.). Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen. Für Helvesiek trafen Schiller, Max Müller, Jan-Henning Lohmann und Justin Perschon, für Scheeßel nur Ali Kara und Falco Teifel. maf