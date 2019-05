Tierschutzverein auf erfolgreicher Spur

+ Saskia Berg ist neu im Vorstand dabei. Foto: go

Mulmshorn – Der Vorstand des Tierschutzvereins für den Landkreis Rotenburg hat während der Jahreshauptversammlung am Samstag im „Heidejäger“ in Mulmshorn für das Geschäftsjahr 2018 Erfolge präsentiert. Der Verein hat demnach ein Minus in Höhe von 76.501,04 Euro erwirtschaftet (Vorjahr: 137.759,76 Euro). Durch große und kleine Kosteneinsparungen konnten die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent reduziert werden. Aktuell 235 Mitglieder zahlen ihre Beiträge an den Verein. Das laufende Geschäftsjahr ist durch den Verkauf einer Immobilie in Fintel und weitere Einsparungen finanziell abgesichert, so Kassenwart Martin Patzwald. Aber nicht nur der erfolgreich eingeschlagene Weg zur Konsolidierung der Finanzen des Vereins, sondern auch belegbare Zahlen und Fakten zeigten auf, dass wieder gute Voraussetzungen für das Aufnehmen von Fundtieren aus Kommunen des Südkreises geschaffen worden sind. Die Zukunft des Tierheims ohne die Fundtiere der angesprochenen Gemeinden sei zu ungewiss. Das mag auch der Grund gewesen sein, warum kein Haushaltsplan für 2020 aufgestellt worden ist. Die Vorlage von Zahlen wäre zu spekulativ, so die erste Vorsitzende Silke Wingen.