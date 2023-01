Thomas Teuber verabschiedet sich aus der Präventionsarbeit: „Man kann viel gestalten“

Von: Ann-Christin Beims

Teilen

Nach mehr als 20 Jahren reicht Thomas Teuber den Staffelstab in der Kriminalprävention weiter. © Beims

Nach mehr als 20 Jahren geht Präventionsexperte Thomas Teuber von der Rotenburger Polizeiinspektion in den Ruhestand. Im Interview spricht er über Betrugsmaschen, warum immer noch Menschen den Betrügern auf den Leim gehen und persönliche Entwicklungen.

Rotenburg – Manche Namen sind untrennbar mit ihrem Beruf verbunden. So auch Thomas Teuber, dem Beauftragten für Kriminalprävention der Rotenburger Polizeiinspektion. Seit mehr als 20 Jahren berät er über Betrugsmaschen, gibt Tipps, wie man sich und sein Zuhause vor Einbrechern schützen kann und vieles mehr. 2001, als er diesen Posten antrat, habe eine „Aufbruchstimmung“ geherrscht. Nun geht der 62-Jährige Ende Januar nach 42 Jahren Polizeiarbeit in den Ruhestand. Und auch in seinem letzten Interview vor seinem Abschied spricht Teuber lieber über seine Arbeit als sich selber.

Herr Teuber, wie wird man Präventionsexperte?

Das ist Zufall. Man lernt es nicht in der Ausbildung an der Polizeischule. Im Laufe der Zeit kann man sich auf bestimmte Dienstposten bewerben. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Göttingen. Ich wurde in die Region Lüneburg versetzt, weil hier Leute gesucht wurden. Dann war ich zwei Jahre in Verden und bin dann nach Rotenburg gekommen. Ich wollte Dienst auf der Wache machen, die Möglichkeit gab es hier. Bis 2001 habe ich Schichtdienst gemacht, dann bot sich die Möglichkeit, weil die Stelle geschaffen wurde. Ich habe das ausprobiert und bin hängen geblieben (lacht). Dann folgen Lehrgänge und Seminare. Der Dienstposten ist so speziell, auch innerhalb der Polizei, dass es dauert, bis man sich fachlich sicher fühlt.

Und es ist ein Bereich, der sich immer wieder wandelt. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert?

Erstmal organisatorisch. Wir waren die ersten Jahre Einzelkämpfer, die sich zu einem Team entwickelt haben. Inhaltlich hat sich gar nicht so viel verändert. Sicherheit für ältere Menschen ist ein großer Bereich. Früher gab es mehr Haustürgeschäfte, heute hat sich das in den digitalen Bereich verlagert. Die Leute werden angerufen oder per Whatsapp kontaktiert. Die Art und Weise, wie die Polizei Prävention betreibt, ist ziemlich gleich geblieben. Ich mache auch Prävention mit Jüngeren, Gewalt- und Drogenprävention in den Schulen. Die Gewalt da hat sich verändert: Cybermobbing und soziale Medien sind Schlagwörter.

Sind die Themen also härter geworden? Nimmt einen das auch mal persönlich mit?

Ich denke nicht, dass es extremer geworden ist. Ich glaube, dass wir in der Gesellschaft mehr Themen und Probleme aufgehellt haben in den vergangenen Jahren. Persönliche Betroffenheit ist in meinem Präventionsjob kein großes Thema. Ich bin kein Sachbearbeiter, der, wenn etwas passiert ist, mit den Opfern konfrontiert wird. Im besten Fall sprechen wir ja vorher mit den Menschen, dass ihnen so etwas erst gar nicht passiert. Wir sind aber keine Beratungsstelle – das ist ein Problem der polizeilichen Präventionsarbeit. Wer ein Problem hat, kann sich nicht einfach beraten lassen. Wir haben Strafverfolgungszwang. Wenn wir von einer Straftat erfahren, müssen wir tätig werden.

Apropos tätig werden. Sie informieren seit gut 20 Jahren unter anderem über Betrugsmaschen. Gerade Senioren werden immer wieder gewarnt, auf verschiedenen Kanälen und von Verwandten. Und doch fallen immer wieder Menschen auf Betrüger rein, teilweise mit hohen Summen. Woran liegt das?

Wir Polizisten sind manchmal auch gefrustet, wenn wir wieder von einem Fall erfahren und fragen uns, warum wir jeden Tag berichten und ständig Vorträge halten. Aber man muss es andersrum sehen. Ich glaube, dass wir über Vorträge und Medien schon viele Menschen erreicht haben, die dadurch kein Opfer geworden sind. Aber das erfahren wir ja nicht. Was wir noch nicht genug gemacht haben: Wir müssen die Kinder und Enkel noch mehr ins Boot holen. Sie einbinden, damit sie ihren Großeltern diese Tipps geben. In die Richtung müssen wir noch mehr denken. Junge Menschen ansprechen, auch wenn sie nicht die klassischen Opfer sind. Damit sie es weitertragen.

Auch Bankenmitarbeiter sind mittlerweile sehr sensibilisiert.

Das ist in unserer Präventionsarbeit in den vergangenen Jahren das Ziel gewesen: Dass wir nicht nur die erreichen, die Opfer werden können, sondern auch die, die es verhindern oder zur Aufklärung beitragen können. Klassiker sind Bankangestellte, aber ich appelliere auch immer an die Leute, ihre Nachbarn im Blick zu haben. Wenn da zum Beispiel eine alleinstehende ältere Dame ist, bei der auf einmal Handwerker auf dem Grundstück stehen und es ist keine örtliche Firma: einfach mal nachfragen, Hilfe anbieten.

Täter werden immer kreativer. Inwieweit hat die Digitalisierung den Betrügern mehr Tore geöffnet?

Es sind andere Tore, um an Menschen heranzutreten. Früher musste der Täter direkt an der Haustür auftauchen, in einem Gespräch versuchen, ein Zeitungsabo zu verkaufen. Heute werden Kontakte über Telefon und Internet hergestellt und teilweise wird Geld überwiesen. Täter und Opfer begegnen sich nicht persönlich. Das macht es für die Ermittlungen schwerer, weil Täter anonymer agieren können.

Gibt es Maschen, bei denen man als Polizist den Betrügern auch mal widerwillig Respekt zollt für ihren Einfallsreichtum?

Respekt zollen ist der falsche Begriff. Aber in gewissen Bereichen agieren die Täter wie Fachleute. Taschendiebe sind auf ihre Art und Weise Künstler. Den Leuten das Portemonnaie aus der Tasche zu ziehen, ohne, dass sie es merken, muss man können. Oder Leute am Telefon zu überzeugen, dass sie der Enkel oder die Polizei sind. Manche machen das sehr überzeugend und wir wundern uns, wie einfach sich manche Menschen beklauen lassen. Schlimm ist aber: Die Täter suchen sich zum Großteil die Schwächsten in der Gesellschaft aus. Sie nutzen die Leichtgläubigkeit, Freundlichkeit und das Vertrauen, das ältere Menschen in andere haben, schamlos aus, um sich selber zu bereichern.

Wie kann man Menschen schützen, reicht Aufklärungsarbeit alleine aus?

Es gibt zwei Faktoren. Einmal die Prävention. Dass die Menschen so gut aufgeklärt sind, dass sie merken, dass etwas passiert und sie keine Opfer werden. Zum anderen sind wir repressiv erfolgreich. Wir ermitteln Täter, was auf andere vielleicht eine abschreckende Wirkung hat. Wir zeigen, dass es sich nicht lohnt. Je höher der Druck ist, dass Täter davor Angst haben, desto eher werden sie vielleicht davon ablassen. Der Präventionsbereich ist ein kleiner Baustein. Die Ermittlungsarbeit ist der andere Bereich, in dem viel mehr Kollegen beschäftigt sind.

Aber wenn man verhindern kann, dass es überhaupt zu einer Straftat kommt, ist das auch ein wichtiger Baustein.

Ja, aber es gibt immer die Debatte, was Prävention bringt. Häufig kommt die Aussage, sie sei nicht messbar. Doch rückläufige Zahlen in bestimmten Deliktsbereichen haben vielleicht auch mit Präventionsarbeit zu tun. Ich glaube schon, dass Prävention Einfluss hat. Wir würden eine Menge Geld sparen als Staat, wenn wir mehr in Prävention investieren würden. Dafür hätten wir nachher vielleicht weniger Schäden, müssten weniger in Repression investieren. Aber diese Debatte findet nicht nur in der Polizei statt, sondern in der gesamten Gesellschaft.

Warum wollten Sie in den Polizeidienst eintreten?

Ich könnte das sagen, was sicher fast jeder sagt: Ich habe mir den Beruf ausgesucht, weil ich anderen Menschen helfen möchte. Das ist sicherlich unterm Strich richtig. Aber dass ich Polizist geworden bin, war Zufall. Ich habe in meinem Leben nur eine Bewerbung geschrieben, hatte aber keine Vorstellung, was mich erwartet.

Was haben Sie aus Ihrer Arbeit für sich persönlich mitgenommen?

Auf der innerdienstlichen Seite sind die Kollegen, gerade in den ersten Jahren im Schichtdienst, wie eine zweite Familie. Es gibt eine hohe Verbundenheit untereinander, man spricht über viele private Dinge. Das hat mir viel für meine persönliche Entwicklung gegeben. Als Team zusammenzuarbeiten, sich auf andere zu verlassen, ist eine super Erfahrung. Auch habe ich viel gelernt im Präventionsbereich: im Umgang mit Menschen zum Beispiel. Ich habe viele unterschiedliche Menschen und ihre Lebensverhältnisse kennengelernt – bei Beratungen war ich bei einer Rentnerin in einer Mietwohnung bis zum Millionär mit großem Anwesen. Als Polizist erfährt man aber auch, wie viele schlechte Menschen es gibt. Speziell an meinem Dienstposten ist aber, dass wir auf viele treffen, die uns gegenüber nicht negativ eingestellt sind. Das ist bei Kollegen auf der Wache anders, da sieht man in viele Abgründe. Sie fahren irgendwohin, helfen damit jemandem, aber ihr Gegenüber ist erstmal jemand, den sie in die Schranken weisen müssen.

Wer wird Ihr Nachfolger?

Die Stelle ist ausgeschrieben, aber über meine Nachfolge noch nicht entschieden.

Was würden Sie diesem mit auf den Weg geben?

Dass er einen der besten Dienstposten bekommt, den man bei der Polizei haben kann. Da gibt es viel Vertrauensvorschuss von der Dienststellenleitung. Wir vertreten die Polizeiinspektion, wenn wir Statements abgeben oder bei Beratungen. Damit trägt man eine hohe Verantwortung. Aber es macht auch Spaß. Man kann selber viel gestalten. Mein Nachfolger sollte am Puls der Zeit bleiben, sehen, wo bei den Leuten der Schuh drückt und wie sich die Kriminalität entwickelt, wo man neu reagieren muss. Eine gute Netzwerkarbeit zu Behörden und Institutionen ist auch wichtig. Ich bin stolz, dass wir es geschafft haben, nicht nur mit Behörden gut zusammenarbeiten, sondern auch mit vielen Akteuren im sozialen Bereich. Das war vor 30, 40 Jahren noch nicht der Fall. Es war zum Beispiel undenkbar, dass ein männlicher Polizist im Frauenhaus anruft. Ich bin stolz darauf, dass wir es geschafft haben, ein wichtiger Bestandteil in diesem Präventionsnetzwerk zu sein.