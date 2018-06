Theodor-Heuss-Schule verabschiedet Schüler des neunten und zehnten Jahrgangs

„Das Leben ist ein Gesamtkunstwerk“

+ © Witte 68 Schüler des neunten und zehnten Jahrgangs der Theodor-Heuss-Schule bekamen ihre Zeugnisse. © Witte

Rotenburg - Von Farina Witte. Sie haben großes vor: „THS goes Hollywood – auch Stars müssen mal gehen“ ist das Motto des Abschlussjahrgangs 2018 an der Theodor- Heuss-Schule in Rotenburg. Schüler der Integrierten Gesamtschule haben die Aula dafür passend geschmückt. „Sie bekommen heute ihre Oscars verliehen“, sagte Schulleiter Lühr Klee vor der Zeugnisausgabe an 68 Schüler.