Thema Exil im Fokus

Die Cohn-Scheune feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Anlässlich dessen hat der Förderverein sich einige besondere Veranstaltungen überlegt, außerdem wird die Dauerausstellung im Erdgeschoss erweitert – um die Themen Exil und Rückkehr.

Rotenburg – Gleich beim Betreten der Cohn-Scheune durch den Hintereingang weist Inge Hansen-Schaberg, die erste Vorsitzende des Fördervereins, auf die Dauerausstellung im Erdgeschoss hin. Denn deren Gesicht wird sich in den kommenden Wochen verändern: Neue Informationen ermöglichen es, die Themen Exil und Rückkehr der Cohn-Tochtern einzuarbeiten. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens hat der Verein außerdem ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Im Erdgeschoss wird es künftig zwei Säulen geben, die sich nur mit der Familie Cohn und ihren Nachkommen beschäftigen. Auf der anderen Seite des Raumes geht es dann um das jüdische Leben in Rotenburg und den umliegenden Gemeinden. Erstmals wird das Exil der Cohn-Töchter Erna und Hildegard thematisiert, ebenso Hildegards Rückkehr. Das hat Hansen-Schaberg „mühselig recherchiert“, wie sie im Gespräch verrät, hat sich durch verschiedene Melderegister gearbeitet. Denn Erna Cohn hat Deutschland 1938 verlassen und ist mit ihrem Mann Julius Appel nach Kolumbien emigriert, wo sie mit ihm vier Töchter aufzog. Hildegard Cohn, die jüngere Tochter, konnte ein Jahr später als Hausangestellte nach England flüchten. Später ging sie zurück nach Deutschland, lebte später in der DDR. Die Erweiterung der Ausstellung wird am 23. Februar um 11.30 Uhr eröffnet. Ab 14.30 Uhr bietet Hansen-Schaberg Führungen an.

Hildegard Cohn, später Jacobsohn, war in England zunächst in einem Heim für Kindertransportkinder angestellt. Was zu einem weiteren Projekt führt: Hansen-Schaberg konnte drei Litfaßsäulen aus der Kommunalen Galerie in Berlin für ein halbes Jahr ausleihen. Diese sind bereits in Rotenburg und sollen vom 1. April an auf der Grünfläche vor der Stadtkirche stehen. Darauf stehen unter dem Motto „Am Ende des Tunnels“ Geschichten von Kindern, die in der NS-Zeit von Berlin nach England kamen – sowohl auf Deutsch als auch Englisch verfasst. Die Stadt sowie die Leas unterstützen das Projekt finanziell. Zur Eröffnung reist auch Ausstellungsmacherin Andrea Hammel an, die an einer Uni in Wales unterrichtet, und hält einen Vortrag.

Weitere Vorträge sind über das Jahr verteilt. Zunächst ist Antonia Borgas im Kantor-Helmke-Haus zu Gast. Sie spricht am 17. Februar ab 19.30 Uhr über ihre Zeit als Volontärin in einem Altenheim in Israel, in dem viele Holocaust-Überlebende wohnen. Am 26. Februar gibt es einen „besonderen Programmpunkt“: Die Kielerinnen Elena-Schmidt Arras und Karin Schmitt sind mit einem Theater mit Puppen, Schatten und Live-Musik zu Gast, ebenfalls im Kantor-Helmke-Haus. Ab 19 Uhr wandeln sie mit „Tayvl mayner“ auf den Spuren jüdischer Märchen und Legenden – auf deutsch und jiddisch. „Aber sehr verständlich“, so die Vorsitzende. Beide Veranstaltungen hat der Förderverein in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule organisiert.

Im ersten Stock der Scheune wird demnächst eine Tora-Rolle in den dortigen Schrein-Nachbau einziehen. Dieser ist Teil einer Sonderausstellung aus Zeven, einem alten Synagogenraum nachempfunden, der während der Reichspogromnacht 1938 in Zeven zerstört worden war. Woher die alte Tora-Rolle, die zuletzt in Oldenburg lagerte, genau kommt, kann niemand sagen. Auch die Rolle der Familie Cohn existiert noch, ist aber mittlerweile in den Händen der Nachfahren. Dass diese die NS-Zeit unbeschadet überstehen konnte, ist ein kleines Wunder: Die Cohns hatten, als sie nach Berlin gezogen sind, die Rolle im Diakonissen-Mutterhaus abgegeben, mit der Bitte, diese aufzubewahren. Über Jahre lagerte sie dort auf dem Dachboden, vergessen. Als sie schließlich gefunden wurde, erhielt sie 2005 die Familie in Kolumbien.

Das Thema Exil zieht sich auch durch den Rest des Jahres. So spricht der Brite Anthony Grenville über seine Heimat: Seine jüdischen Eltern waren aus Wien auf die Insel geflüchtet. Außerdem hält Wolfgang Benz, der ehemalige Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin, einen Vortrag darüber, warum nicht alle ins Exil gegangen sind. „Wir haben uns viel vorgenommen“, sagt Hansen-Schaberg.

So wird es eine zweite, aktualisierte Auflage vom Begleitband zur Ausstellung, „Jüdisches Leben in Rotenburg“, geben, sowie einen neuen Museumsflyer. Mit eigenen Mitteln sei so etwas nicht möglich, denn die Cohn-Scheune ist auf Spenden angewiesen. Mithilfe der Sparkassenstiftung konnte die Dauerausstellung erweitert werden, die Ippen-Stiftung macht das Jubiläumsprogramm nebst Sammelband möglich. Denn der ist ein weiteres Großprojekt, an dem gearbeitet wird: Der Förderverein erstellt ein Buch über das ländliche Judentum während der NS-Zeit, im Exil und in der Nachkriegszeit. „Darüber weiß man relativ wenig“, erklärt die Vorsitzende. Neben Kapiteln verschiedener Autoren, die Einblick in das jüdische Leben im Landkreis bieten, gibt es einen Bericht von Hildegard Jacobsohn über ihre Zeit im Exil. Diesen hat die heute 100-Jährige zudem auf Band gesprochen, unterstützt von ihrer Tochter Edith Meinhardt. „Es sind erschütternde Dokumente“, so Hansen-Schaberg. Die Aufnahmen liegen mit Eröffnung der Erweiterung auf MP3-Playern zum Anhören bereit. Auch für die pädagogische Arbeit seien die Briefe, die teils in Sütterlin verfasst sind und von Johanna Amthor transkribiert wurden, in Auszügen sinnvoll. Sie sollen das vorhandene Material erweitern. Denn viele Schulklassen besuchen den „Erinnerungsort“, wie Hansen-Schaberg ihn nennt. Dabei werden sie aktiv eingebunden. Eine Förderung des Rotenburger Rotary-Clubs ermöglicht dazu Schülern freien Eintritt.

Bei ihren Recherchen habe Meinhardt ohnehin viel unterstützt, meint Hansen-Schaberg. Die Cohn-Enkelin konnte wertvolle Informationen liefern. Vor allem über ihren Vater, den Hildegard im kommunistischen Jugendverband „Freie Deutsche Jugend“ in London kennengelernt hatte. Er war als Kommunist im Zuchthaus, kam nach Dachau und Buchenwald, wurde von der jüdischen Gemeinde gerettet und nach England gebracht. „Es ist wichtig, auch solche Geschichten hier reinzubringen“, sagt Hansen-Schaberg. Man müsse Geschichte rekonstruieren, um zu wissen, welches Unrecht geschehen ist. „Und die Menschen auf diese Weise wieder in die Stadtgeschichte einbürgern.“

Cohn Scheune: Wiederaufbau als Museum zur jüdischen Geschichte

Die ursprüngliche Cohn-Scheune auf dem Grundstück der Familie, die vom Abriss bedroht war, wurde 2005 abgebaut und zunächst eingelagert. Ein Jahr später fand sich der Förderverein Cohn-Scheune zusammen und unternahm erste Anstrengungen, die Scheune wieder aufzubauen. Dafür musste zunächst ein neuer Ort her und die Finanzierung gesichert werden. Der Platz fand sich gegenüber der Stadtkirche – wenn auch nicht ohne Widerstände. Als 2008 klar war, dass die Scheune als lokales Museum zur jüdischen Geschichte in und um Rotenburg genutzt werden sollte, nahm die Realisierung Fahrt auf. Die Finanzierung sollte durch Spenden erfolgen. 2009 begann der Wiederaufbau, ein Jahr später wurde die Scheune eröffnet. Mittlerweile hat sich das Museum auch als Kulturwerkstatt etabliert.