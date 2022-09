Im Rolli am Rande des Irrsinns: Theatergruppe Leporello feiert Premiere von „Neue Horizonte“

+ © Heyne Rolf Rosenberger (Mitte) stand beim Stück „Neue Horizonte“ zum ersten Mal als Mitglied des Theaterensembles Leporello auf der Bühne. © Heyne

Allerlei brenzlige Situationen erlebten am Wochenende die Teilnehmer einer gekidnappten Therapiegruppe und ihre Entführer auf dem Hartmannshof – und ihre Zuschauer. Denn die Theatergruppe Leporello feierte die Premiere ihres neuen Stücks “Neue Horizonte”.

Rotenburg – Freitagabend, eine Stunde vor Premierenbeginn auf dem Hartmannshof. Novize Rolf Rosenberger scherzt mit den anderen zehn Akteuren, Anspannung liegt in der Luft. Aufgeregt? „Iwo“, meint er, aber gut, dass es in der Scheune so kalt sei, da könne man das Zittern darauf schieben. „Genau wie die weichen Knie hier keiner bemerkt“, meint der 44-Jährige mit einem Grinsen und deutet auf den Rollstuhl, in dem er sitzt. Schwarzer Humor, wie er später immer wieder bei seinem Protagonisten Olli durchblitzt.

Die Schauspieler der Theatergruppe „Leporello“ versammeln sich hinter dem in das Gebäude gefahrenen Reisebus, der sie vor den Blicken der ersten Besucher abschirmt. Die „alten Hasen“ kennen das Warm-Up schon, mit dem Regisseurin Ramona Schmalen ihre Hobby-Schauspieler einstimmt. „Hüftbreit hinstellen, leicht in die Knie, alle Gliedmaßen schütteln“ - viele der Lockerungsübungen gelten nicht für den Bewohner der Rotenburger Werke. Dann geht es um Fokussierung. „Jeder tritt in seiner Rolle in den Kreis und sagt etwas Charakteristisches“, fordert Schmalen auf. Mehrere Male setzt Rosenberg an, doch immer sind andere mit einem Schritt schneller – kein böser Wille. Er wartet geduldig ab, als letztes fährt er in die Mitte und schleudert den anderen als Olli ein zorniges „Ihr seid doch alle planlos“ entgegen und macht energisch mit dem Rollstuhl auf dem Absatz kehrt. Nach dem gemeinsamen „Energie tanken“ und den obligatorischen Umarmungen mit „Toi Toi Toi“ und symbolischen Spucken über die Schulter hängt jeder seinen Gedanken nach. Einige konsultieren zum letzten Mal ihr Textbuch.

+ In dem Stück geraten Entführer ins Schleudern, als sich ihre Opfer nicht in die Opferrolle fügen. © -

Acht Uhr, das Lied der Band zur Einstimmung ist verklungen, ein Blaulicht entführt die rund 100 Zuschauer ins selbst entwickelte Stück. Rosenberger ist einer der ersten, die einen Sprechpart haben. Nach wenigen zögerlichen Sätzen wird er mit jedem Wort sicherer, liefert souverän ab. Als der Bus, mit dem die Entführer eine Therapiegruppe kidnappen, geentert wird, ist der Rollifahrer schon längst per Rampe an Bord. Im Laufe dieses Abends wird er immer wieder mit halsbrecherischer Sicherheit zwischen den Ebenen der Bühne hin- und herkurven; nur die Hackschnitzel vor der Scheune und der nach dem Regen matschige Boden haben seinen Weg anfänglich erschwert.

Politisch unkorrekte Fragen

Eigentlich ist es schon das zweite Mitwirken des Rotenburgers bei Leporello – das erste Mal allerdings unfreiwillig, als er 2016 als Zuschauer bei „Der Zukunftsreisende“ im Jeersdorfer Heick-Park im Weg stand und unversehens ins Geschehen einbezogen wurde. Akteur Rudi Müntefering, Mitarbeiter der Rotenburger Werke, war aufgefallen, wie sehr Rosenberger sich in die Handlung hineinversetzte; er warb ihn an: „Der musste unbedingt mit dazu!“ Dass das Stück auf dem Hartmannshof der Rotenburger Werke gespielt wird, ist ihm zu verdanken und mehr als glückliche Fügung, ist das Thema rund um die entführte Therapiegruppe doch das „Anders sein“. Fragen wie „Was ist eigentlich normal?“ werden durch rotzig-respektlose Entführer, die sich schonungslos über die Menschen mit Behinderungen oder ihrem psychischen Päckchen lustig machen, offen und ohne Tabus verhandelt. Politisch unkorrekte Fragen wie „Und was hast du an der Klatsche?“ sorgen als Ventil. Darf man sich darüber amüsieren?

Diese Frage stellen sich die Werke-Bewohner im Publikum nicht. Für sie ist vor allem Diedrich Metzger, der einen geistig Behinderten spielt, der Star des Abends. Ein Grenzgang, denn: Einen Menschen mit Behinderungen vorzuführen, läge keinem hier ferner, und so fragt man sich, ob man ob dessen urkomischer Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen, lachen darf. Den „eigenen Behinderten“ rauszulassen – den der Jeersdorfer überaus authentisch auf die Bühne bringt –, sei ihm nicht schwergefallen, „das musste ich nicht groß üben“. Auch alle anderen Protagonisten, egal ob Entführer oder Entführte, haben ihr Päckchen zu tragen, sei es Einsamkeit, Schuldgefühle nach der praktizierten Sterbehilfe, ein gewalttätiges Umfeld oder das Schicksal, als Kind auf einer Raststätte ausgesetzt worden zu sein.

+ Plüschtier statt Lösegeld für Mathias Brinkmann. © -

Aus der eher klamaukigen Ausgangslage, die schon so manches Roadmovie hervorgebracht hat, entwickelt sich viele anrührende, wahrhaftige Momenten. Die viele Zeit, die Schmalen in der Coronazeit in die Entwicklung glaubhafter Charaktere und ihrer Monologe gesteckt hat, sie macht sich bemerkbar. Dabei treibt Rosenberger immer wieder die Handlung voran: Er zettelt den Aufstand der Entführten nach mehrtägiger Irrfahrt an, und in seinen ironischen Fragen, die die Entführer zur Weißglut treiben, erkennen seine Verwandten und Bekannten im Publikum viel von ihrem Rolf, etwa, als er die angebotene Flasche Schnaps mit einem süffisanten „Don´t drink and drive“ ablehnt. Ihm gebührt auch das Fazit in Form des Schlussmonologs. „Jeder hat eine zweite Chance verdient“ – dem mögen sich wohl alle hier anschließen. Rosenberger ist es dann auch, der Regisseurin Schmalen unter donnerndem Schlussapplaus einen Blumenstrauß überreicht. Danach lässt er sich noch schnell von der Familie beglückwünschen; „nun aber nach Hause – jetzt kommt das Zittern wirklich von der Kälte!“ Recht hat er.