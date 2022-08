Termine, Termine, Termine: CDU-Spitzenkandidat Althusmann tourt durch Rotenburg

Von: Andreas Schultz

Althusmann im Gespräch mit der Belegschaft: Mehr als 120 Mitarbeiter stehen in der Halle von Fahrzeugbauer Borco Höhns © Schultz, Andreas

Wahlkampf ist multimedial und funktioniert auf vielen Ebenen. Das gilt auch, wenn der CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann Rotenburg besucht. Dort besichtigt er nicht nur Borco Höhns, er hat auch jede Menge Fördermittel für den Breitband-Ausbau im Gepäck.

Rotenburg – Der schwarze Dienstwagen mit dem Hannoveraner Kennzeichen fährt langsam von der Straße auf das Betriebsgelände von Borco Höhns. Während sich auf dem Hof eine kleine Menschentraube – Journalisten, ein Kamera-Team, ein Fotograf, ein örtlicher Landtagskandidat und Vertreter des Fahrzeugherstellers – bildet und wartet, verharrt die Hauptfigur dieses Termins noch wenige Minuten hinter getönten Scheiben. Dann steigt er doch aus: Bevor es dann endlich losgeht mit der Betriebsbesichtigung, wie sie für den CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann in diesen Tagen vielfach üblich ist, gibt der Niedersächsische Wirtschaftsminister noch schnell dem Fernsehsender ein kurzes Interview. Doch dann ist er voll da. Muss er auch: „Wir müssen zügig wieder los. Eine Stunde haben wir“, gibt sein Assistent zu verstehen.

„Ich war auf der Durchreise“, sagt er noch am Mittag. In diesen Tagen ist es einer von vielen Terminen: Mittags Übergabe eines Förderbescheids an Landrat Marco Prietz (CDU), denn der Landkreis Rotenburg bekommt vom Land insgesamt rund 41 Millionen Euro zum Füllen von weißen und grauen Flecken im Breitbandnetz. Eine Stunde später der Blick hinter die Kulissen der Firma Borco Höhns, die dem Minister ihre Arbeitszeitverkürzung auf die Vier-Tage-Woche sowie ihre große Fotovoltaik-Anlage mit modularem Energiespeicher vorstellen wollen. Solche Termine sind für Althusmann aktuell ein Extra zu seiner Tätigkeit für den Landtag; und von seinen rund 200 Terminen im Rahmen seiner Marktplatztour bis zur Wahl im Oktober will er gar nicht erst anfangen.

Gute Nachrichten zu überbringen, das macht dem Minister Spaß. „Die Durchreise verbinde ich doch gerne mit der Übergabe des Förderbescheids und einer Förderzusage“, sagt er. Um ihn herum sitzen in diesem Augenblick der Landtagsabgeordnete Bernd Wölbern (SPD), Landrat Marco Prietz und die beiden Landtagsabgeordneten Marco Mohrmann und Eike Holsten (alle CDU) – bis auf den Landrat selbst derzeit alle im Wahlkampfmodus.

8,7 Millionen Euro für den Breitband-Ausbau

Förderbescheid für 8,7 Millionen zum Schließen weißer Flecken in der Breitbandversorgung und eine Förderzusage in Höhe von 32,4 Millionen Euro für die grauen Flecken: Das finden alle Beteiligten gut, daher wird auch viel genickt, als Althusmann eher leise mit tiefer Stimme von den Karteikarten mit dem Niedersachsenwappen vorträgt. 3 500 Adressen sowie sechs Schulen im Kreisgebiet steigen von weniger als 30 Mbit/s auf Glasfaser um und werden damit gigabitfähig; und die Förderzusage gilt den 21 000 Adressen, die bisher unter 100 Mbit/s lagen. Passend dazu schießt Holsten noch ein Handyfoto von Althusmann und Prietz; auf Instagram wird der Breitbandfortschritt im Landkreis gefeiert.

Modular erweiterbar, schnell in der Fehlerdiagnose: Andreas Elsäßer erklärt im Interview mit einem Fernsehsender die Alleinstellungsmerkmale der Speicheranlage, die den Strom von der betrieblichen © voltaik-Anlage aufnimmt. Fotos: Schultz

Wenige Minuten später steht der CDU-Spitzenkandidat in der Präsentationshalle vor Modell-Imbissbuden und lässt sich vom Fernsehen ausfragen: Was er davon hält, dass sich Borco Höhns in der Industriestraße zu rund zwei Dritteln selbst versorgt, was den Stromverbrauch vor Ort angeht. Ansätze, wie die der Firma, seien zu unterstützen. Dann ein Aussetzer: „Ich fange noch einmal von vorne an. So viel zum Profi“, sagt Althusmann und lacht. Der nächste Anlauf sitzt, der Minister sagt schließlich in die Kamera: „Betriebe wie diese setzen ein gutes Signal.“

Entsprechend stolz präsentiert Geschäftsführer Andreas Elsäßer kurz darauf der eingangs erwähnten Menschentraube und der Kamera die Speichertechnologie in der Halle. Eine flache Wand, bestehend aus mehreren grauen Fächern, die entfernt an eine Briefkastenwabe in einem großen Mehrparteienhaus erinnert, ist zu sehen. „Eine Besonderheit ist, dass der Energiespeicher erweitert werden kann. Er ist modular“, sagt er.

Nur noch ein Drittel des Stroms kommt aus dem Netz

Die Lithium-Eisen-Sulfat-Batterien machen bis zu 10 000 Ladezyklen mit, halten also laut Elsäßer bis zu 20 Jahre. „Und das mit Abstand Einzigartige ist, dass man schnell findet, welche Batterie ein bisschen spinnt“, sagt der Geschäftsführer. Pfiffige Diagnosesoftware mache eine schnelle Fehlersuche möglich. So ist die Firma Borco Höhns in der Lage, ihren Stromverbrauch aus dem Netz von 700 000 Kilowattstunden auf 230 000 Kilowattstunden pro Jahr zu senken. Die Investition von 600 000 Euro habe sich innerhalb von 3,5 Jahren rentiert – bei der aktuellen Strompreisentwicklung sei das aber auch schneller möglich. „Kann ich auch noch mal von vorne anfangen?“, sagt Elsäßer zu der Journalistin neben der Kamera – und später zu Althusmann: „Damit steht es 1:1, Herr Minister.“ Der wiederum lacht.

Energie, Start-ups, Digitalisierung, Wasserstoff, Ukraine-Krieg, Pflegeengpass, Bildung: Es sind viele Themen, über die Althusmann später mit der versammelten Belegschaft spricht – vielleicht dauert es deshalb auch etwas, bis die anschließende offene Fragerunde in Fahrt kommt. In der Schauhalle, die nach Fahrzeuglack riecht und deren Boden frisch grau gestrichen zu sein scheint, versucht Althusmann die Stimmung mit Situationskomik zu lockern. „Am meisten Spaß machen mir die tollen Unterhaltungen. Umso mehr freue ich mich, dass Herr Elsäßer Hochdeutsch spricht, obwohl er ja Schwabe ist“. Vorsichtiges Lachen geht durch den Raum, die verschränkten Arme lockern sich etwas, genau wie die Fragerunde. Gut so, denn die anvisierten 60 Minuten sind bald vorbei.