Tendenz abwärts

Der Breitbandausbau in der Region wird eine große und teure Aufgabe in den kommenden Jahren. 130 Millionen Euro Investitionen sind geplant vom Landkreis. Foto: Russ

Rotenburg – Landrat Hermann Luttmann (CDU) muss Ingolf Lienau (Grüne) korrigieren. Der Vorsitzende des Kreistag-Finanzausschusses hört in der Sitzung am Mittwochnachmittag gerade von der jüngsten Steuerschätzung aus dem Bundesfinanzministerium und verkündet, dass es weniger Geld auch für die kommunale Ebene geben wird. Luttmann aber will es positiver sehen. Es seien ja nur die erwarteten Mehreinnahmen nach unten korrigiert worden. Lienau lenkt ein: „Es gibt nicht so viel Geld mehr wie erhofft.“

Was aus Berlin über die Smartphones ins Rotenburger Kreishaus dringt, weist viele Paralleln zu dem auf, was Kreisrat Sven Höhl mit seiner Kämmerei gerade erstmals öffentlich vorgestellt hat. Der Haushaltsplan 2020 ist mit einem Volumen von gut 310 Millionen Euro gewohnt solide aufgestellt, für das laufende Jahr müssen entgegen den Prognosen für Investitionen keine Schulden aufgenommen werden, die Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen sind deutlich höher ausgefallen als angenommen. So reagierte dann auch Höhls auf den Plan 2020 zunächst unaufgeregt: „Am Anfang hatte ich gedacht, es sei ein ganz unspektakulärer Haushalt.“ Das Aber folgt prompt. Denn: „Am Ende steht ein großer Ausgabenhorizont“, und das bei vielen politischen und wirtschaftlichen Fragezeichen, Beispiel Brexit. „Wir gehen von gedämpften Wachstum aus“, blickt Höhl voraus, es gebe „erste Signale, dass es konjunkturell schlechter läuft“.

Das bedeute weniger Einnahmen bei gleichzeitig großen Investitionsaufgaben. Die Rechnung ist einfach: „Wir werden an einer Verschuldung ab 21/22 nicht vorbeikommen“, so der Kämmerer. Der Schuldenstand könnte bis 2023 von 29,6 Millionen Euro auf 76 Millionen Euro anwachsen, heißt es. Fürs kommende Jahr rechnet Höhl mit einer Neuverschuldung von 7,6 Millionen Euro.

Doch noch läuft alles rund. Höhl und sein Team rechnen aktuell für die Kommunen im Landkreis mit 6,5 Millionen Euro mehr Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr. Dazu gebe es neue Förderprogramm zum Beispiel für Schulen und Kitas, der Umsatzsteueranteil steige für 2028 und 2019 um drei Millionen Euro, die Schlüsselzuweisungen von Bund und Land haben sich seit 2000 mehr als verdoppelt. Höhl spricht von einer „Sonderentlastung der gemeindlichen Ebene“ und greift damit natürlich der Anhörung der Kommunen zum Haushalt am 12. November vor. Denn die werden angesichts der weiterhin guten Konjunkturlage und den soliden Kreisfinanzen wenn auch nicht an der Kreisumlage drehen, dann doch wenigstens ihre Position stärken wollen. Tarmstedts Samtgemeindebürger Frank Holle (CDU) als Sprecher der 13 hauptamtlichen Bürgermeister im Landkreis lässt jedenfalls schon vor der Anhörung durchblicken, dass die Gemeinden von den noch guten Zahlen profitieren wollen. Wie, lässt er offen, aber „Wünsche gibt es bei der positiven Situation dann bestimmt“.

Der größte laufende Kostenfaktor im Haushalt bleibt für den Landkreis das Personal. 57,4 Millionen Euro müssen für die rund 1 000 Angestellten der Verwaltung berücksichtigt werden, laut Höhl betrage das Durchschnittseinkommen 3 700 Euro brutto monatlich. Allerdings spüre auch die Verwaltung den Fachkräftemangel. Viele offene Stellen könnten mittlerweile nicht mehr besetzt werden – es fehlt an geeigneten Bewerbern.

Über die gesetzlichen Ausgabenverpflichtungen des Landkreises hinaus schlagen bei den Investitionen neben der Sanierung der Moorstraßen insbesondere der Schulneubau von BBS und Gymnasium in Bremervörde und der Netzausbau ins Kontor. Für die Schule rechnet der Kreis mit Gesamtkosten in Höhe von rund 80 Millionen Euro. Bis 2024 soll gebaut werden. Dazu hat sich der Landkreis einer Gigabitstrategie verpflichtet, die am 14. November im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr vorgestellt wird. Diese hat ein Gesamtvolumen von 130 Millionen Euro, wobei dafür wie auch für den Glasfaserausbau ein Großteil der Kosten aus Mitteln des Bundes und Landes gedeckt werden können. Trotzdem betont Kämmerer Höhl: „Wir müssen, damit es vorangeht, richtig viel Geld in die Hand nehmen.“ Es spricht von „gewaltigen Ausgaben“, damit die ländliche Region in der digitalen Wirtschaft weiterhin wettbewerbsfähig bleibt.

Nun geht es in den Fachausschüssen an die politische Detailarbeit. Gibt es keine Verzögerungen, verabschiedet der Kreistag den Haushalt 2020 am 13. Dezember.

Vereine stellen 108 Anträge

Mit freiwilligen Ausgaben in Höhe von 9,6 Millionen Euro bleibt der Landkreis 2020 beim Drei-Prozent-Ziel der Gesamtaufwendungen. Die Kommunalaufsicht legt Wert auf die Grenze, die bei knapper Kassenlage nicht überschritten werden sollte. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Steigerung von sechs Prozent der freiwilligen Ausgaben verzeichnet, 547 700 Euro. Der größte Anteil fließt in die zusätzlichen Rettungswachen, Integrationsprojekte, die Kreismusikschule und die Tourismusförderung. Vereine und Verbände haben 108 Anträge gestellt, 101 mit 1,7 Millionen Euro wurden im Haushaltsplan berücksichtigt. Die Fachausschüsse müssen sich mit diesen nun noch vor der Verabschiedung des Haushaltes beschäftigen. Eine größere Summe hat zum Beispiel die Gemeinde Heeslingen beantragt. Aus dem Förderprogramm für Schwimmbäder sollen 250 000 Euro in die Modernisierung des dortigen Freibads fließen. Auf 61 000 Euro Personalkostenzuschuss setzt die Stiftung Lager Sandbostel, 25 000 Euro hat der Bürgerbusverein Sottrum beantragt. 2018 gab es 85 Anträge mit einem Volumen von 1,4 Millionen Euro.