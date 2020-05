Christina Torrey neue Seelsorgerin am Diakonieklinikum

Rotenburg - Das Seelsorge-Team am Agaplesion-Diakonieklinikum Rotenburg ist wieder komplett: Christina Torrey hat zu Beginn dieses Monats ihre Vollzeitstelle angetreten und kümmert sich zusammen mit ihren Kollegen Rolf Hirte, Margot-Jutta Kruse und Michael Hanke um die Patienten sowie um die rund 2500 Mitarbeiter des Krankenhauses.

Die 36-jährige Pastorin hat zuvor drei Jahre lang mit einer halben Stelle als Gemeindepastorin in Winsen/Luhe sowie mit einer weiteren halben Stelle als Seelsorgerin in einer Psychiatrie in Lüneburg gearbeitet. „Das war meine Probedienststelle“, sagt sie in einem Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung. Ursprünglich kommt sie aus Hannover. Studiert hat sie in Münster, München, Jerusalem und in Göttingen. „Diese Wechsel sind üblich in der Theologie“, erklärt sie. Nach der Probedienstzeit stand sie vor der Frage, ob sie weiter in einer Gemeinde oder eben doch lieber in einem Krankenhaus arbeiten möchte.

Mit der Bewerbung in Rotenburg und der Zusage war die Antwort gegeben. „Das ist spannend für mich, weil ich es in einem Krankenhaus mit Kontakten zu tun habe, wie ich sie so in einer Gemeinde nicht erlebe.“ Kontakte mit Menschen nämlich, die eigentlich keinen Zugang zur Kirche haben. „Manche von ihnen erwarten dann etwas Religiöses. Aber das muss gar nicht sein – wir gehen mit keiner Agenda in diese Gespräche“, sagt die Pastorin. Käme es dennoch zu einem Wunsch nach einem Ritual, sei das allerdings ebenso möglich. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. „So schlimm ist es noch nicht“, sei ein Satz, den Krankenhausseelsorger immer wieder zu hören bekommen, wenn sie von sich aus die Patienten aufsuchen. „Ein Klassiker“, sagt Torrey mit einem Schmunzeln im Gesicht. Dabei habe es auch seine Berechtigung „einfach nur zu plaudern“. Es gehe ihr selbst darum, die Menschen zu begleiten, einfach da zu sein und mitzugehen.

Matthias Richter als theologischer Direktor freut sich sehr darüber, jetzt wieder vier Seelsorger im Haus zu haben. Und doch sagt er auch: „Bei 170.000 Patienten pro Jahr und 2500 Mitarbeitern ist der Bedarf sehr groß – und das Team daher im Grunde noch zu klein.“ Es gehe schließlich tagtäglich um Menschen, die mit zum Teil existenziellen Situationen konfrontiert werden. Da sei die Seelsorge ein zusätzliches Netz, eine ganz wichtige Halteleine.

Die Arbeit der Pastoren in einem Krankenhaus sind vielfältig. „Wir besuchen die Patienten, wir begleiten sie“, schildert Torrey einen ganz wesentlichen Teil ihrer Aufgaben. Mal sucht sie von sich aus den Kontakt und bietet sich für Gespräche an, mal wenden die Patienten oder auch ihre Angehörigen sich selbst an die Seelsorge, weil sie Gesprächsbedarf haben. „Das ist wirklich sehr unterschiedlich, wobei wir jetzt in dieser Corona-Zeit nicht von uns aus in die Patientenzimmer gehen“, fügt die 36-Jährige hinzu. Bei jetzigen Anfragen drehe es sich vielfach um die aktuelle Situation. Kein Wunder: Besuche sind derzeit nicht möglich, da komme das Gefühl von Einsamkeit auf, da entstünden auch Ängste. Das große Plus der Seelsorger im Gegensatz zu den Ärzten und Pflegern: Sie haben Zeit, „und die nehmen wir uns auch“, so Torrey. „Wir haben den Luxus, das sagen zu können.“

Die Pastoren besetzen darüber hinaus montags bis freitags um 16.30 Uhr die kurzen Andachten in der Krankenhaus-Kapelle unter der Überschrift „Sieben Minuten für Dich“. Andachten, die die Patienten am Fernseher in ihren Zimmern verfolgen können. Aussegnungen, Abschiedsgottesdienste auch für die sogenannten Sternenkinder, die es nach der Geburt nicht ins Leben geschafft haben, sowie der Unterricht in der Krankenpflegeschule gehören ebenfalls zum Alltag der Seelsorger. „Wir stehen Mitarbeitern und Patienten darüber hinaus auch an den Wochenenden sowie abends und nachts zur Verfügung – die Probleme, Sorgen und Nöte der Menschen halten sich ja nicht an übliche Dienstzeiten“, erklärt die neue Pastorin am Diako. Rufbereitschaften gehören also zum Job, und da ist es für die neue Kollegin im Team der Seelsorge ganz gut, dass sie bereits eine Wohnung in der Kreisstadt gefunden hat.