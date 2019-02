Das Team ist das Wichtigste

Rotenburg - Von Farina Witte. Vor allem sein Temageist zeichnet Friedrich Leefers aus. Das sagte Kreishandwerksmeister Norbert Schmudlach in seiner Ansprache, bevor er dem Waffensener Malermeister die Handwerksmedaille überreichte. Leefers stehe wie kaum ein anderer für seinen Beruf und das Handwerk, sagte Schmudlach in der Aula der Berufsbildenden Schulen Rotenburg, in die die Kreishandwerkerschaft zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik zum Kreis-Handwerkertag eingeladen hatte.

Leefers' Engagement begann schon früh, war er doch von von 1996 bis 2016 als Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Rotenburg Sprecher seiner Berufskollegen und als Vorgänger von Norbert Schmudlach auch Kreishandwerksmeister. „Du warst immer ein guter Anprechpartner für die Sache“, so Schmudlach. Er habe immer gewusst, wie wichtig ein gutes Netzwerk ist. Dass er so gute Teams um sich hatte, meinte Leefers in seiner Rede, sei sein Glück gewesen. „Man kann diese Dinge nicht alleine machen“, stellte er klar und bezog sich dabei nicht nur auf seinen Betrieb, sondern auch auf die Aktivität in der Innung und der Handwerkerschaft. Wichtig sei es, auch in Zukunft junge Leute dazu zu motivieren, sich zu engagieren. „Das ist für unsere ganze Gesellschaft wichtig.“

Um Motivation ging es auch in dem Vortrag von Alexander Munke. Jeder Mensch sei ein Adler, nur müsse man sich auch so verhalten, betonte er. Einige verhielten sich hingegen wie Hühner, seien Abarbeiter oder Bestellung-Entgegennehmer, wie er es formulierte. Adler seien hingegen Mitarbeiter, die im täglichen Leben Ziele finden, formulieren und Mut zum Handeln haben. Das und die Nutzung von „Adlersprache“ verbessere das Unternehmen und die Zusammenarbeit der Mitarbeiter.

Um Zusammenarbeit ging es auch Kreishandwerksmeister Schmudlach in seiner Rede. In den Betrieben arbeiteten viele verschiedene Nationalitäten. Ein Zeichen dafür, dass man Vielfalt im Handwerk erleben könne. „Es ist kein Platz für Fremdenfeindlichkeit in Rotenburg“, betonte er.

Damit die Betriebe auch in Zukunft gut aufgestellt sind, müssten sie mit der technologischen Entwicklung mithalten. Diese erleichtere in vielen Bereichen körperliche Arbeit, sei aber auch eine Herausforderung.