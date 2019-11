Tatort Rotenburg

Rotenburg - Von Farina Witte (text) Und Guido Menker (fotos). Es ist nebelig in der Fußgängerzone. Auffälig viele Menschen haben am Freitagabend eine Lupe dabei, tragen einen Hut oder haben einen aufgemalten Schnauzbart. Sie sind in die Rollen verschiedener Detektivfiguren aus Film und Literatur geschlüpft, um Andreas Weber dabei zu helfen, die Bürgermeisterwette zu gewinnen. Der ein oder andere spielt die Rolle aber auch darüber hinaus, während bei der ersten „Krimi und Shopping“-Nacht an verschiedenen Orten spannende Kriminal-Geschichten erzählt und dargestellt werden.

Am besten in seiner Rolle: Hercule Poirot. „Ich bin in Istanbul in den Orientexpress gestiegen und direkt hier her gefahren“, erklärt der belgische Detektiv, Walking Act an dem Abend. Aber auch die Besucher und Teilnehmer der Wette sind vorbereitet. Ein Mann etwa erzählt, er habe eine Leiche gefunden ohne Ring und sucht den Täter. Auch die klassischen Figuren wie Miss Marple, Schulze und Dupont aus der französischen Version stellen sich vor.

Weber gewinnt, 46 Personen haben sich vor dem Pressehaus der Mediengruppe Kreiszeitung eingefunden. Aber die Veranstalter der Krimi-Nacht, die Kulturinitiative Rotenburg und die IG-Citymarketing, drücken ein Auge zu und schenken dem Bürgermeister die fehlenden vier Personen. „Als Dank dafür, dass sie alle so zahlreich verkleidet erschienen sind“, sagt Cornelia Gewiehs. Weber verspricht aber, trotzdem seinen Wetteinsatz einzulösen.

Weniger die klassischen Geheimagenten aus den Romanen, sondern modernere Ermittler aus dem Fernsehen rufen die Musiker vom Jungen Orchester Auenland den Zuhörern in der Stadtkirche ins Gedächtnis. Mit Titelmelodien von Hawaii-Five-O, A-Team, James Bond und Pink Panther verdeutlichen sie, dass Krimi nicht nur aus Spannung besteht, sondern häufig auch andere Genres hineingemischt werden.

Direkt nebenan versuchen Amely Lißner, Christian Relius und Alexa Wilke, den biblischen Mordfall von Kain und Abel zu ergründen und zu richten. Während „Staatsanwalt“ Relius die Brutalität des Mordes verdeutlicht, meint „Anwältin“ Lißner, dass Kain nicht schuldfähig ist, sondern beeinflusst von seinen Familienverhältnissen sei. Spannende Geschichten, aber auch mit Humor gibt es in der Fußgängerzone. Entweder als Kurzkrimi bei „Buch & Aktuelles“ oder im Pressehaus auf Platt hören die Besucher sich Geschichten an. Stumm zeigt Pantomime Manfred Pomorin einen Krimi im Café Marleen. Wer gruselige Erzählungen lieber hört, kommt im Cafesito auf seine Kosten. Manch einem wird die verbrecherische Stimmung in der Innenstadt dann aber doch zu viel: Passanten vermuten hinter dem Nebel aus der Maschine Feuer am Neuen Markt und lösen tatsächlich einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus. Doch es gibt keine Verletzten und keinen Täter.