Tanzwütige Füße im Sand

Das „Summer Sensation“-Beachfestival am Weichelsee

+ Vor der Beachstage unter freiem Himmel kam die Party so richtig ins Rollen, den in der Nacht kühler werdenden Temperaturen wurde mit Tanzen getrotzt. - Fotos: Hoops

Rotenburg - Von Lea Hoops. Tanz, Musik, sommerliche Gefühle unter freiem Himmel am See und eine großartige Stimmung: Zwölf Stunden dauerte das „Summer Sensation“-Beachfestival am Weichelsee. Bis zuletzt gab es noch Feier- und Tanzwütige auf dem Sand sowie in den Zelten.